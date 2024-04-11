材料管理器 (MM) MM 是制造车间的生产管理系统，支持完全离线、手动、全自动、大批量生产等 16 种操作模式。MM 嵌入了 400 多个丰富的业务逻辑元素，用于管理晶圆、批次、FOUP 和设备中的对象，并对 WIP、产品、作业和流程进行实时控制和跟踪。

感知和响应 感知和响应 (SaR) 是用于工厂事件处理的开发和运行时框架，可提高制造资源利用率和效率。SaR 支持用户创建工作流程来检测现有系统（例如 MM）中的业务事件，执行业务规则并实时响应工厂资源。可以在不中断系统的情况下连续引入此类工作流。

高级工艺控制 SiView 高级过程控制 (APC) 与 MM/DCS 预先集成在一起，并支持 Java/BPEL 以实施业务逻辑。此外，可以采用外部开发的数学模型（例如MATLAB）以作为库。这样，工程、科学和经济人员就可以快速高效地处理过程控制模型。

高可用性和可扩展性 SiView 高可用性和可扩展性 (HAS) 支持创建 CORBA 服务器进程（例如MM 服务器）集群。HAS 自动检测并恢复 CORBA 服务器进程故障，并提供 CORBA 服务器扩展的灵活性。在 HAS 配置中，可以应用应用程序更改以进行修复和增强，而不会影响生产活动。

机器监督计划 SiView Machine Supervisory Program (tMSP) 是 SiView Standard 提供的制造工具控制应用程序，可控制设备（工具）与 MES 之间的通信。SiView Standard 在事件驱动、面向服务的多线程逻辑引擎上运行，使用插件来支持业务逻辑。此外，SiView Standard 还提供了一系列即用型模块，这些模块支持多种常见通信协议，使应用程序开发人员能够专注于业务逻辑。tMSP 符合 SECS 或 HSMS 协议，并支持 GEM 标准。

生产动态模拟器 SiView Production Dynamic Simulator（PDS，又名 WIP Simulator）是一款离散事件模拟器，用于详细预测半导体工厂中的批次流转、工具利用率和在制品批次快照。SiView Standard 提供开箱即用的高速仿真功能，该功能可提供必要信息来支持工厂运营持续改进决策，例如产能规划、WIP 平衡、提高生产量、缩短交货时间等。

实时调度 SiView Real Time Dispatching (RTD) 与 SiView MES 预先集成，可提升智能决策体验，以便更好地应对工厂中不断变化的条件。RTD 通过基于浏览器的规则编辑器提供，用户可以从丰富的组件集合中拖放图标，以此来创建和定义业务/操作规则。RTD 几乎不需要编程技能，因此工程师可以专注于业务逻辑并快速响应逻辑和工厂变化。

统计过程控制 基于网络的统计过程控制 (SPC) 使用过程数据和测量数据（与 MM 预先集成）执行实时统计过程控制。利用内置的分析功能，SPC 可帮助预测缺陷发生率，并通过实时监控工艺设备数据趋势来提高产量。

规格管理器 Specification Manager (SM) 提供构建时规范管理功能，用于创建和定义操作。SM 基于 SEMATECH CIM 框架，支持 70 多个类，可利用灵活的版本控制、访问控制和归档解决方案来创建和定义半导体制造场景。这些类包括产品、流程、工艺路线、设备、人员以及操作规范。