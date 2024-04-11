随着全球生态系统变得日益复杂，半导体公司面临着越来越多的挑战，需要管理从趋势识别到生产之间各个环节的机遇。产量增长，加上利润和平均销售价格 (ASP) 的下行压力，都在影响制造商开发和管理其产品组合的能力。无法应对突如其来的需求变化和生产问题会导致整体制造成本增加。SiView Standard 也很难对全球范围内的复杂生产线进行规划和调度。
SiView Standard 可以帮助您尽早启动半导体生产线并保持稳定运行，实现制造执行系统 (MES) 和流程转型，并通过统一的系统改进供应链管理。SiView Standard 提供全自动单晶圆控制，可构建一条生产线来处理载体中的多个批次，从而为您带来竞争优势。SiView Standard 可以改善战略采购、协作和企业资源规划，从而为制造流程提供支持。SiView Standard 可以与您当前的企业系统集成，推动供应链和制造环节之间形成更紧密的联系，让您可以更好地利用规模经济，同时更快地响应市场变化。借助 SiView Standard，晶圆厂还能以前所未有的速度实现初步启动。
MM 是制造车间的生产管理系统，支持完全离线、手动、全自动、大批量生产等 16 种操作模式。MM 嵌入了 400 多个丰富的业务逻辑元素，用于管理晶圆、批次、FOUP 和设备中的对象，并对 WIP、产品、作业和流程进行实时控制和跟踪。
感知和响应 (SaR) 是用于工厂事件处理的开发和运行时框架，可提高制造资源利用率和效率。SaR 支持用户创建工作流程来检测现有系统（例如 MM）中的业务事件，执行业务规则并实时响应工厂资源。可以在不中断系统的情况下连续引入此类工作流。
SiView 高级过程控制 (APC) 与 MM/DCS 预先集成在一起，并支持 Java/BPEL 以实施业务逻辑。此外，可以采用外部开发的数学模型（例如MATLAB）以作为库。这样，工程、科学和经济人员就可以快速高效地处理过程控制模型。
SiView 高可用性和可扩展性 (HAS) 支持创建 CORBA 服务器进程（例如MM 服务器）集群。HAS 自动检测并恢复 CORBA 服务器进程故障，并提供 CORBA 服务器扩展的灵活性。在 HAS 配置中，可以应用应用程序更改以进行修复和增强，而不会影响生产活动。
SiView Machine Supervisory Program (tMSP) 是 SiView Standard 提供的制造工具控制应用程序，可控制设备（工具）与 MES 之间的通信。SiView Standard 在事件驱动、面向服务的多线程逻辑引擎上运行，使用插件来支持业务逻辑。此外，SiView Standard 还提供了一系列即用型模块，这些模块支持多种常见通信协议，使应用程序开发人员能够专注于业务逻辑。tMSP 符合 SECS 或 HSMS 协议，并支持 GEM 标准。
SiView Production Dynamic Simulator（PDS，又名 WIP Simulator）是一款离散事件模拟器，用于详细预测半导体工厂中的批次流转、工具利用率和在制品批次快照。SiView Standard 提供开箱即用的高速仿真功能，该功能可提供必要信息来支持工厂运营持续改进决策，例如产能规划、WIP 平衡、提高生产量、缩短交货时间等。
SiView Real Time Dispatching (RTD) 与 SiView MES 预先集成，可提升智能决策体验，以便更好地应对工厂中不断变化的条件。RTD 通过基于浏览器的规则编辑器提供，用户可以从丰富的组件集合中拖放图标，以此来创建和定义业务/操作规则。RTD 几乎不需要编程技能，因此工程师可以专注于业务逻辑并快速响应逻辑和工厂变化。
基于网络的统计过程控制 (SPC) 使用过程数据和测量数据（与 MM 预先集成）执行实时统计过程控制。利用内置的分析功能，SPC 可帮助预测缺陷发生率，并通过实时监控工艺设备数据趋势来提高产量。
Specification Manager (SM) 提供构建时规范管理功能，用于创建和定义操作。SM 基于 SEMATECH CIM 框架，支持 70 多个类，可利用灵活的版本控制、访问控制和归档解决方案来创建和定义半导体制造场景。这些类包括产品、流程、工艺路线、设备、人员以及操作规范。
XM（FOUP 运输）和 RXM（掩模运输）与 MM 预先集成在一起，可以提供 MTSC 接口以管理制造车间的 FOUP 和掩模运输。XM 和 RXM 支持 SEMI 设备通信标准 (SECS)、高速 SECS 消息服务 (HSMS)、制造设备的通用通信和控制模型 (GEM) 以及设备和材料处理系统的标准接口。
SiView Standard 具有大约 200 个即用型晶圆厂运行场景（包括与设备、运输系统和应用程序的交互），并记录为 MRM（制造参考模型）。这加快了获得最大效益的速度。
SiView Standard 始终符合 SEMI 标准（GEM300、IF-A、SLM 等）。SiView Standard 还集成了主要 MCS 供应商（Daifuku、Murata）的标准，作为事实上的标准。
SiView Standard 实现了超过 1,300 天的不间断运行。
HAS 功能支持不间断运行和可扩展性，以处理“产能巨大的晶圆厂”的大量事务。
HAS：High Availability and Scalability 功能
AAS：始终可用的系统
IBM 不断投资 SiView Standard 的增强功能，旨在让解决方案持续提供价值。客户在我们的年度用户调查和 SiView Standard 用户大会中提出的各项需求，都会反映在产品路线图中。
SiView Standard 交付团队实现了 100% 成功准时交付的记录。SiView Standard 交付团队在全球有 200 多人。
IBM 可以通过单一团队提供硬件、软件、基础架构和应用程序交付和支持。