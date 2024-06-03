IBM 通过培育芯片组与先进封装技术能力来推动 AI 与逻辑方面的创新。

通过在封装级别将多种技术相结合以提高性能并降低成本，我们的框架可为半导体创新提供一个新范式，并为满足 AI 日益增长的性能需求提供一个新途径。

IBM 设在加拿大布罗蒙的工厂可将全球最先进的半导体转化为顶尖的微电子元件，而这些元件可用于 IBM 系统的整个产品线及其 OEM 客户所生产的产品。



布罗蒙基地拥有 50 多年的封装组装与测试经验，同时也是北美最大的外包半导体组装与测试 (OSAT) 工厂，以及加拿大最大的出口商之一。该基地每周可生产超过 100,000 个先进的倒装芯片模块。