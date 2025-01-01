提供定价选项
IBM  MQ 371.00 美元起*

标准产品提供基本功能，可以安全可靠地规模化连接消息和事件驱动的应用程序，并使团队能够创新并提供卓越的客户体验。

 免费试用 IBM MQ Advanced 689.00 美元起*

除了标准产品中的所有功能外，还增加了其他功能，包括最先进的数据恢复能力、更广泛的连接选项以及端到端加密和审计合规性的高级安全性。

 免费试用 IBM MQ as a Service (SaaS) 686 美元起*

完全托管的多租户 IBM MQ Advanced 产品。IBM 将处理 IBM MQ 的升级、补丁和众多运营管理任务。 

 免费试用 IBM MQ as a Service 预留实例

完全托管的单租户 IBM MQ Advanced，提供增强的隔离性、自动化和部署高可用性队列管理器的能力。

计划

IBM MQ Virtual Processor Core 订阅许可证：277.00 美元（按月计费，至少 1 年期限） 

IBM MQ Advanced Virtual Processor Core 订阅许可证：519.00 美元（按月计费，至少 1 年期限） 
  • IBM MQ SaaS 月度订阅： 
  • 每个 VPC 647.00 美元/月。
  • 灵活的按小时即用即付套餐：每个 VPC 每小时 0.96 美元。

IBM MQ SaaS 月度订阅：6240.00 美元/月。 

起始实例容量

1 个 VPC 或 70 个 PVU

1 个 VPC 或 70 个 PVU

提供免费套餐（Lite 套餐）（每月限 10000 条消息）

1 个 VPC（付费）

1 个容量单位（相当于 5 个 VPC）

公制单位

可用作：

处理器价值单位 (PVU)，（永久）  – 用于区分分布式处理器技术软件许可的计量单位。

虚拟处理器核心 (VPC)，（每月）– 物理处理器内核（前提是服务器未为虚拟机分区），或分配给虚拟机的虚拟内核。

可用作：

处理器价值单位 (PVU)，（永久）  – 用于区分分布式处理器技术软件许可的计量单位。

虚拟处理器核心 (VPC)，（每月）– 物理处理器内核（前提是服务器未为虚拟机分区），或分配给虚拟机的虚拟内核。

可用作：

虚拟处理器核心 (VPC)，（每月）– 物理处理器内核（前提是服务器未为虚拟机分区），或分配给虚拟机的虚拟内核。

同样的  VPC 指标可按 小时 提供（通过 IBM Cloud 平台）。

可用作：

容量单位（每月） – 是选定的云服务容量类型，将乘以此类容量类型所需的指定容量单位数

私有云

不适用

不适用

公有云

IBM Cloud 和 AWS

IBM Cloud 

IBM MQ Internet Pass-Thru（无限次安装）

IBM MQ on z/OS

将大型机的稳定性和可靠性与 IBM MQ 相结合。

IBM MQ Appliance

由专家精确调试的消息固件在专用硬件上运行，可实现令人印象深刻的性能。

 IBM MQ Advanced

获得额外的数据保护、高可用性以及在任何环境中共享数据的能力

 IBM MQ SaaS

体验卓越的消息传递可靠性、安全性和性能，专为混合云世界打造，并为您提供全面管理
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。