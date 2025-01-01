标准产品提供基本功能，可以安全可靠地规模化连接消息和事件驱动的应用程序，并使团队能够创新并提供卓越的客户体验。
除了标准产品中的所有功能外，还增加了其他功能，包括最先进的数据恢复能力、更广泛的连接选项以及端到端加密和审计合规性的高级安全性。
完全托管的多租户 IBM MQ Advanced 产品。IBM 将处理 IBM MQ 的升级、补丁和众多运营管理任务。
完全托管的单租户 IBM MQ Advanced，提供增强的隔离性、自动化和部署高可用性队列管理器的能力。
计划
IBM MQ Virtual Processor Core 订阅许可证：277.00 美元（按月计费，至少 1 年期限）
IBM MQ Advanced Virtual Processor Core 订阅许可证：519.00 美元（按月计费，至少 1 年期限）
IBM MQ SaaS 月度订阅：6240.00 美元/月。
起始实例容量
1 个 VPC 或 70 个 PVU
1 个 VPC 或 70 个 PVU
提供免费套餐（Lite 套餐）（每月限 10000 条消息）
或
1 个 VPC（付费）
1 个容量单位（相当于 5 个 VPC）
公制单位
可用作：
处理器价值单位 (PVU)，（永久） – 用于区分分布式处理器技术软件许可的计量单位。
虚拟处理器核心 (VPC)，（每月）– 物理处理器内核（前提是服务器未为虚拟机分区），或分配给虚拟机的虚拟内核。
可用作：
可用作：
虚拟处理器核心 (VPC)，（每月）– 物理处理器内核（前提是服务器未为虚拟机分区），或分配给虚拟机的虚拟内核。
同样的 VPC 指标可按 小时 提供（通过 IBM Cloud 平台）。
可用作：
容量单位（每月） – 是选定的云服务容量类型，将乘以此类容量类型所需的指定容量单位数
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。