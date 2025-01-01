利用资产绩效管理 (APM) 实现基于状态的 Maximo 维护

利用基于状态的人工智能驱动式维护与 IBM® Asset Performance Management，优化资产可靠性和使用寿命

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采用蓝色和绿色配色方案的输电线和水塔插图

通过有效的维护实践优化性能

您的关键资产需要最佳预防性维护计划以维持最佳性能，但这只是基础要求。正确的维护实践对于将您的维护工作从被动转变为主动至关重要。

实施 IBM 的 APM 软件来监控资产性能可以帮助您检测未来的资产性能下降情况，以便在问题发生之前予以主动解决。基于状态的维护可以延长关键资产寿命，降低总体维护成本，并减少计划外停机时间。
优化资产寿命

通过在正确的时间执行精准维护，延长关键资产的经济寿命。借助 IBM® Maximo Asset Performance Management 软件进行持续监控，有助于最大限度地延长正常运行时间和避免不必要的维修。
降低维护成本

转向主动维护，降低与紧急维修、计划外停机时间和低效资源使用相关的成本，同时提高您的盈利能力。
最大限度地减少计划外的停机时间

通过监控资产传感器和运营数据，实施基于状态的维护，以规避代价高昂的故障。这一方法有助于在正确的时间精准触发维护，防止早期故障并避免计划外的紧急维修。
提高资产绩效

通过实施优化维护计划并结合基于状态的维护实践，以实现持续改进，资产不仅更加可靠和可用，其性能也得到提升。
IBM® Maximo 和迈向可靠能源电网的旅程 点击播放视频 (2:18)

您可以做什么

持续监控关键资产 创建关键绩效指标 (KPI) 以显示资产状况 在一个位置可视化管理资产绩效的各个方面 采取措施降低风险
采取下一步行动

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