利用基于状态的人工智能驱动式维护与 IBM® Asset Performance Management，优化资产可靠性和使用寿命
您的关键资产需要最佳预防性维护计划以维持最佳性能，但这只是基础要求。正确的维护实践对于将您的维护工作从被动转变为主动至关重要。
实施 IBM 的 APM 软件来监控资产性能可以帮助您检测未来的资产性能下降情况，以便在问题发生之前予以主动解决。基于状态的维护可以延长关键资产寿命，降低总体维护成本，并减少计划外停机时间。
通过在正确的时间执行精准维护，延长关键资产的经济寿命。借助 IBM® Maximo Asset Performance Management 软件进行持续监控，有助于最大限度地延长正常运行时间和避免不必要的维修。
转向主动维护，降低与紧急维修、计划外停机时间和低效资源使用相关的成本，同时提高您的盈利能力。
通过监控资产传感器和运营数据，实施基于状态的维护，以规避代价高昂的故障。这一方法有助于在正确的时间精准触发维护，防止早期故障并避免计划外的紧急维修。
通过实施优化维护计划并结合基于状态的维护实践，以实现持续改进，资产不仅更加可靠和可用，其性能也得到提升。
随时随地与您的业务保持连接。Maximo 与 IoT 传感器集成，可对您最宝贵的资产进行持续的实时监控。通过捕获振动、温度和压力等数据，您可以提前了解性能问题，从而做出更快、更智能的响应，避免代价高昂的停机时间。
巧用关键指标，告别盲目决策。Maximo 支持您创建和跟踪关键绩效指标，例如健康状况评分、风险评分和性能降级速率。这些数据驱动的 KPI 可帮助您全面了解资产状况，并帮助团队根据实际需要（而非时间或使用情况）确定维护活动的优先级。
借助 Maximo 现代仪表板，让复杂事物一目了然。在一个直观的界面中轻松可视化所有资产的状况、性能和风险级别。从高层概述到细粒度的深入分析，您可以获得支持做出更快决策和更有效维护计划所需的完整信息。
不要坐等故障发生，而应提前采取行动。Maximo 可帮助您主动采取明智的措施来降低风险，并维持正常运行时间。无论是根据资产状态安排工单，还是触发自动警报，您都能减少意外中断并延长关键资产寿命。