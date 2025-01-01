您的关键资产需要最佳预防性维护计划以维持最佳性能，但这只是基础要求。正确的维护实践对于将您的维护工作从被动转变为主动至关重要。

实施 IBM 的 APM 软件来监控资产性能可以帮助您检测未来的资产性能下降情况，以便在问题发生之前予以主动解决。基于状态的维护可以延长关键资产寿命，降低总体维护成本，并减少计划外停机时间。