随着 2014 年 AWS Lambda 的问世，serverless计算已成为云原生基础架构的核心组成部分。通过允许组织在云环境中按需运行资源密集型应用程序代码——并且仅在代码运行时付费——serverless函数为优化应用程序性能、可用性和成本效益带来了新的机会。然而，监控serverless环境（其中函数甚至在其性能可以被观察到之前就已经执行和消失）是一项极其复杂的任务。
使用 IBM® Instana® Observability 的serverless监控可帮助您持续监控和分析部署在serverless平台上的应用程序和服务的性能、可用性和安全性。使用 AI 和机器学习，Instana 映射了复杂的依赖关系，将serverless函数相互联系起来，并与基础设施的其余部分联系起来。通过全面的跟踪和丰富的可视化功能，它有助于主动发现和解决问题，从而确保serverless应用程序的最佳性能和可用性。
有效监控serverless功能和应用程序，获得对服务请求的实时可见性和端到端跟踪，无论它们托管在哪个serverless平台（例如 AWS Lambda、Google Cloud Platform 或 Microsoft Azure）。
充分利用 Instana 的自动发现和自动跟踪功能来发现、映射和分析serverless架构，开发人员不必再花费数小时来手动配置监控设置。
Instana 会自动识别和可视化serverless环境中的关系和依赖关系，以确定一个serverless函数的问题如何影响应用程序环境中的其它函数或服务。
Instana 提供实时可视化，帮助团队了解当前存在的应用程序，而历史可视化则帮助他们研究问题或在解决问题时提供重要的历史环境。
自 Dealerware 开始使用 Instana 获得容器可观察性以来，其开发运维 (DevOps) 团队将交付等待时间从 10 分钟缩短到将近 12 秒。
通过使用 Instana 在一个地方监控所有应用程序，Enento 正在给客户提供超乎 SLA 标准的服务，带来更可靠的客户体验。
Instana 与其他监控工具（例如 IBM® Turbonomic® 等日志管理和网络监控工具）集成在一起，无需插件或重启应用程序，即可提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图。