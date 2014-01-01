随着 2014 年 AWS Lambda 的问世，serverless计算已成为云原生基础架构的核心组成部分。通过允许组织在云环境中按需运行资源密集型应用程序代码——并且仅在代码运行时付费——serverless函数为优化应用程序性能、可用性和成本效益带来了新的机会。然而，监控serverless环境（其中函数甚至在其性能可以被观察到之前就已经执行和消失）是一项极其复杂的任务。



使用 IBM® Instana® Observability 的serverless监控可帮助您持续监控和分析部署在serverless平台上的应用程序和服务的性能、可用性和安全性。使用 AI 和机器学习，Instana 映射了复杂的依赖关系，将serverless函数相互联系起来，并与基础设施的其余部分联系起来。通过全面的跟踪和丰富的可视化功能，它有助于主动发现和解决问题，从而确保serverless应用程序的最佳性能和可用性。