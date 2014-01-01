主页 IT 自动化 Instana Serverless 监控
监控serverless应用和服务，以优化性能、可用性和安全性
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随着 2014 年 AWS Lambda 的问世，serverless计算已成为云原生基础架构的核心组成部分。通过允许组织在云环境中按需运行资源密集型应用程序代码——并且仅在代码运行时付费——serverless函数为优化应用程序性能、可用性和成本效益带来了新的机会。然而，监控serverless环境（其中函数甚至在其性能可以被观察到之前就已经执行和消失）是一项极其复杂的任务。

使用 IBM® Instana® Observability 的serverless监控可帮助您持续监控和分析部署在serverless平台上的应用程序和服务的性能、可用性和安全性。使用 AI 和机器学习，Instana 映射了复杂的依赖关系，将serverless函数相互联系起来，并与基础设施的其余部分联系起来。通过全面的跟踪和丰富的可视化功能，它有助于主动发现和解决问题，从而确保serverless应用程序的最佳性能和可用性。
优势 任何平台均可使用serverless监控

有效监控serverless功能和应用程序，获得对服务请求的实时可见性和端到端跟踪，无论它们托管在哪个serverless平台（例如 AWS Lambda、Google Cloud Platform 或 Microsoft Azure）。

 轻松快速监控serverless

充分利用 Instana 的自动发现和自动跟踪功能来发现、映射和分析serverless架构，开发人员不必再花费数小时来手动配置监控设置。

 优化性能和可用性

借助来自 Instana 动态图 （全堆栈模型）、 环境指南 （架构 UX）和无界分析（相关分析）的背景信息洞察，优化serverless应用程序的性能和可用性。

 主动预防和解决问题

利用 Instana 的 AI 增强型可观察性（1 秒粒度）可缩短 MTTD 和 MTTR。无界分析有助于分析和关联所有指标和跟踪数据，自动进行根本原因分析和事件修复。
功能
自动发现和监控 Instana 的serverless监控工具可自动发现新部署（或更新）的无服务器函数，并在无需人类工程师手动干预的情况下开始对其进行监控。发现过程是全自动和持续的，每项服务更改都会被记录在动态图中。 了解有关自动发现和监控的更多信息
立即的流水线反馈 随着新版本的serverless函数的部署，Instana 会跟踪每个请求以立即识别新的部署，并提供即时可见性和数据，以了解每个已部署版本的确切影响。 了解有关流水线反馈的更多信息
Instana serverless代理 Instana 为serverless（也称为函数即服务 (FaaS) 或容器即服务 (CaaS)）平台（例如 AWS Fargate、AWS Lambda 和 Google Cloud Run）提供本机跟踪功能。
依赖关系映射

Instana 会自动识别和可视化serverless环境中的关系和依赖关系，以确定一个serverless函数的问题如何影响应用程序环境中的其它函数或服务。

实时和历史可视化

Instana 提供实时可视化，帮助团队了解当前存在的应用程序，而历史可视化则帮助他们研究问题或在解决问题时提供重要的历史环境。
结果 98% 减少交付等待时间

自 Dealerware 开始使用 Instana 获得容器可观察性以来，其开发运维 (DevOps) 团队将交付等待时间从 10 分钟缩短到将近 12 秒。

 

 阅读成功案例 99.99% 应用程序可用性

通过使用 Instana 在一个地方监控所有应用程序，Enento 正在给客户提供超乎 SLA 标准的服务，带来更可靠的客户体验。

阅读成功案例
300 +以上受支持的技术

Instana 与其他监控工具（例如 IBM® Turbonomic® 等日志管理和网络监控工具）集成在一起，无需插件或重启应用程序，即可提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图。

 探索所有支持的技术

资源

Group of young multi ethnic entrepreneurs working together in coworking space in London, United Kingdom
成功监控serverless

阅读本电子书，了解serverless监控的独特挑战，以及正确的 APM 解决方案如何帮助您充分利用serverless基础设施。

采取下一步行动

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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