IBM Cloud® 是最开放、最安全的企业云，拥有下一代混合平台、跨 20 个行业的专业知识和高级 AI 功能。组织选择 IBM Cloud 是因为其独特的优势组合：开源技术的灵活性、全球足迹和低廉的价格。
最大优点是什么？借助 Red Hat® OpenShift®、IBM Cloud Satellite™ 和 IBM Cloud Paks® 等技术，您可以结合使用 IBM Cloud 和 AWS，而无需制定决策。
20 多年来，IBM 一直是开源技术发展的推动力量。我们在这一领域的领导力包括采购 Razee 和 Kabanero 等项目，并为 Istio、Knative 和 Eirini 等开源项目做出贡献。
通过统一这些不同的技术，IBM Cloud 可以帮助您构建和运行容器、应用程序和无服务器环境，并避免供应商锁定。
IBM Cloud 在全球 6 个区域中设有 60 个数据中心，在全球具有 18 个可用区。部署工作负载，以满足您的本地访问、低延迟和认证安全性需求。在应在何处和如何运行数据和应用程序方面，提供了最广泛的选择。
借助我们的全球网络，可以轻松设计和运行高度可用、容错且可扩展的应用程序和数据库。
借助电信和金融服务解决方案，IBM 率先设计了行业特定型云产品。我们 AI 驱动型 IBM Cloud for Te communications 网络自动化解决方案可加快 5G 和边缘服务的交付，以降低成本并实现网络现代化。借助 IBM Cloud for Financial Services，银行可以放心地在云中托管任务关键型应用程序，以更快、更高效地处理业务。
IBM Cloud 正在以更智能的方式开展业务并改善客户体验，从而改变了各个行业。
对于 IBM Cloud，价格不是进入障碍。我们免费提供很多云服务，包括分析、容器、网络、存储、AI/机器学习、数据库、开发人员、IoT、安全、移动等工具。
您还可以采用即用即付模式，并且可以访问包含数百种服务的完整 IBM Cloud 目录。仅为使用的可计费服务付费，无需签订长期合同或做出承诺。