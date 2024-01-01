20 多年来，IBM 一直是开源技术发展的推动力量。我们在这一领域的领导力包括采购 Razee 和 Kabanero 等项目，并为 Istio、Knative 和 Eirini 等开源项目做出贡献。

通过统一这些不同的技术，IBM Cloud 可以帮助您构建和运行容器、应用程序和无服务器环境，并避免供应商锁定。