开源是 IBM 的 DNA
从管理程序到开发人员工具，再到区块链和 AI，IBM Cloud™ 都是基于开源技术构建的。
无供应商锁定
IBM Cloud 是基于开放标准构建的，可以提供灵活性、可移植性以及通过开放 API 启用的云服务。
开源领导力
IBM 专注于运行、强化、扩展和回馈开源生态系统。
20 多年来，IBM 一直大力推动开源技术的发展，帮助企业创建、采用和扩展开源技术，以实现其业务目标。
IBM Cloud（包括 IBM Watson® 和 IBM Blockchain Platform）在 Kubernetes 上运行，支持大规模扩展和工作量多样性。这项投资与 IBM 作为 Kubernetes 项目和教育领导者的奉献精神相结合，由 Kubernetes 能够为企业带来的创新潜力所驱动。
IBM 的混合多云平台基于 Linux 和 Kubernetes 等开放技术，以使您能够在所选的云上更安全地部署、运行和管理数据和应用程序，而无需担心被锁定的风险。
IBM 采购了 Razee 和 Kabanero 等项目，并对 Istio、KNative 和 Eirini 等开源项目做出重大贡献，从而展示了在开源云技术方面的领导力和做出的承诺。通过统一这些不同的技术，IBM Cloud 帮助您使用一组相同的开发和管理工具构建和运行容器、应用程序和无服务器环境。