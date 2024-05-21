开源是 IBM 的 DNA

从管理程序到开发人员工具，再到区块链和 AI，IBM Cloud™ 都是基于开源技术构建的。

无供应商锁定

IBM Cloud 是基于开放标准构建的，可以提供灵活性、可移植性以及通过开放 API 启用的云服务。

开源领导力

IBM 专注于运行、强化、扩展和回馈开源生态系统。