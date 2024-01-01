Telum® 芯片是一款先进的处理器，专为支持 IBM LinuxONE 4系统而设计，该系统专为运行基于 Linux 的工作量的组织量身定制，这些工作量对安全性、可靠性和可扩展性有很高的要求，而且必须节能。
欢迎使用 IBM Telum II 处理器和 Spyre Accelerator1，专为高速推理和集合 AI 而打造。 通过在最需要的地方（数据源头）运行 AI 加速，在整个企业中更快地获得洞察分析、解决方案并加速实现价值。
这类新一代 AI 加速旨在通过使用注重性能和准确性的多模型集成方法来提供深度学习和基础模型功能，支持客户使用越来越大、日益复杂的模型来处理事务中的工作负载，以及某些特定的生成式 AI 用例。
Telum II 和 Spyre Accelerator 预计将于 2025 年上市。
Telum 芯片将 AI 加速直接集成到处理器中，无需更多硬件即可实现对交易数据的实时推理和分析。凭借针对深度学习和机器学习任务优化的矩阵乘法引擎，该芯片可以更快地处理 AI 工作量，使组织能够在芯片上运行 AI 模型，在交易过程中立即获得洞察分析，非常适合欺诈检测、风险管理和预测性分析等用例。
Telum 芯片提供全面的端到端加密，有助于确保数据在静态、传输甚至使用过程中都受到保护。其机密计算功能可在处理过程中对数据进行加密，实时保护敏感工作量。该芯片采用量子安全加密技术，可抵御未来的量子计算威胁，有助于确保数据的长期安全。此外，硬件中还内置了篡改检测机制，可识别和防止未经授权的访问或改动，进一步提高关键应用程序的安全性。
Telum 芯片专为无法长时间运行的环境而设计，可为任务关键型系统提供 99.999999% 的运行时间。它具有内置的自我修复和冗余机制，可在硬件或软件出现故障时通过自动故障切换确保连续运行。此外，实时恢复功能还能让系统即时重新分配工作量，保持性能不中断。
Telum 芯片已为云原生做好准备，可与 Kubernetes 和 Red Hat OpenShift 等容器化应用程序和环境无缝运行。它支持与 AWS、Azure 和 IBM Cloud 等公有云的集成，为在混合云和多云环境中部署工作量提供了灵活性。此外，它的弹性扩展功能还能对工作量进行动态调整，以应对需求波动，同时帮助确保高性能。
Telum 芯片具有 8 个内核，每个内核有 16 个线程，每个处理器共有 128 个线程，可大规模并行处理复杂且高需求的工作量。它的时钟频率高达 5.5 GHz，有助于确保快速执行关键的、数据量大且时间敏感的任务4。大型芯片上缓存通过提高数据访问速度和减少延迟进一步提升了性能，是内存密集型应用程序的理想之选。
Telum 芯片的设计考虑到了可持续发展，可提供高计算性能，同时最大限度地降低了能耗。其节能设计既能降低运营成本，又能减少对环境的影响，帮助组织在不牺牲性能的前提下实现可持续发展目标。
Telum II 进一步提高了能源效率，基于集中式 IO 和 DPU 设计，核心功耗降低高达 15%8。