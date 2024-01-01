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利用新一代 IBM Telum 芯片推动未来关键任务工作量的发展
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Telum 微型芯片的产品图片

Telum® 芯片是一款先进的处理器，专为支持 IBM LinuxONE 4系统而设计，该系统专为运行基于 Linux 的工作量的组织量身定制，这些工作量对安全性、可靠性和可扩展性有很高的要求，而且必须节能。

Telum 芯片采用集成的 AI 加速、业界领先的安全性和优化的性能构建，使组织能够为 AI、云和数据驱动型业务带来新的可能性，而所有这些都以 LinuxONE 的弹性和可持续发展而著称。这款新一代芯片展现出创新实力，通过以下方式为复杂的数据环境提供前所未有的速度和效率，为企业计算树立了新的标准：

  • 集成 AI ，提供实时洞察分析
  • 增强安全性和机密计算
  • 可靠性和持续可用性
  • 能效
  • 高性能
  • 针对混合云和多云进行优化
隆重推出 IBM Telum II 处理器和 Spyre Accelerator

欢迎使用 IBM Telum II 处理器和 Spyre Accelerator1，专为高速推理和集合 AI 而打造。 通过在最需要的地方（数据源头）运行 AI 加速，在整个企业中更快地获得洞察分析、解决方案并加速实现价值。 

这类新一代 AI 加速旨在通过使用注重性能和准确性的多模型集成方法来提供深度学习和基础模型功能，支持客户使用越来越大、日益复杂的模型来处理事务中的工作负载，以及某些特定的生成式 AI 用例。

Telum II 和 Spyre Accelerator 预计将于 2025 年上市。

了解处理器

第一代 Telum IBM Telum 处理器是一款 7nm 微处理器，旨在提供 AI 驱动的洞察分析，同时不会牺牲大量事务工作负载的响应时间。这款处理器搭载 8 个核心，每个核心主频超过 5GHz，并由 32MB 私有 L2 缓存支持，组合形成 256MB 虚拟 L3 缓存和 2GB L4 缓存。Telum 的每个核心缓存比其前代产品增加了 1.5 倍，从而提高了每个线程的性能和整体容量，有助于确保复杂事务的快速响应，尤其是在实时 AI 推理增强的情况下。 阅读博客
第二代 Telum II IBM Telum II 新型处理器提供内置低延迟数据处理单元 (DPU)，用于加速 IO。主处理器包含 4 个互连的核心集群，每个核心集群有 8 个可编程微控制器核心。这有助于确保 32 个核心之间的缓存一致性。此外，芯片上有 10 个 36 MB 二级缓存，每个核心一个，一个用于 DPU，第 10 个用作整体芯片缓存容量 (2)。此外，更大的虚拟 L3 和虚拟 L4 缓存池也能带来富有意义的性能改进。在 Telum II 中，缓存分别增长了 40%，达到 360 MB 和 2.8 GB (3)。
处理器功能 AI 加速器

Telum 芯片将 AI 加速直接集成到处理器中，无需更多硬件即可实现对交易数据的实时推理和分析。凭借针对深度学习和机器学习任务优化的矩阵乘法引擎，该芯片可以更快地处理 AI 工作量，使组织能够在芯片上运行 AI 模型，在交易过程中立即获得洞察分析，非常适合欺诈检测、风险管理和预测性分析等用例。

 深入了解 AI 在 IBM LinuxONE 上的应用 集成安全性

Telum 芯片提供全面的端到端加密，有助于确保数据在静态、传输甚至使用过程中都受到保护。其机密计算功能可在处理过程中对数据进行加密，实时保护敏感工作量。该芯片采用量子安全加密技术，可抵御未来的量子计算威胁，有助于确保数据的长期安全。此外，硬件中还内置了篡改检测机制，可识别和防止未经授权的访问或改动，进一步提高关键应用程序的安全性。

 弹性和可用性

Telum 芯片专为无法长时间运行的环境而设计，可为任务关键型系统提供 99.999999% 的运行时间。它具有内置的自我修复和冗余机制，可在硬件或软件出现故障时通过自动故障切换确保连续运行。此外，实时恢复功能还能让系统即时重新分配工作量，保持性能不中断。

 针对混合云和多云进行优化

Telum 芯片已为云原生做好准备，可与 Kubernetes 和 Red Hat OpenShift 等容器化应用程序和环境无缝运行。它支持与 AWS、Azure 和 IBM Cloud 等公有云的集成，为在混合云和多云环境中部署工作量提供了灵活性。此外，它的弹性扩展功能还能对工作量进行动态调整，以应对需求波动，同时帮助确保高性能。

 高性能

Telum 芯片具有 8 个内核，每个内核有 16 个线程，每个处理器共有 128 个线程，可大规模并行处理复杂且高需求的工作量。它的时钟频率高达 5.5 GHz，有助于确保快速执行关键的、数据量大且时间敏感的任务4。大型芯片上缓存通过提高数据访问速度和减少延迟进一步提升了性能，是内存密集型应用程序的理想之选。

 能效

Telum 芯片的设计考虑到了可持续发展，可提供高计算性能，同时最大限度地降低了能耗。其节能设计既能降低运营成本，又能减少对环境的影响，帮助组织在不牺牲性能的前提下实现可持续发展目标。

Telum II 进一步提高了能源效率，基于集中式 IO 和 DPU 设计，核心功耗降低高达 15%8

 探讨如何利用 IBM LinuxONE 实现可持续发展
Spyre Accelerator
PCIe 卡 Spyre Accelerator 通过一款 75W gen 5x PCIe 连接 AI 加速器进行交付，配备 128 GB LPDDR5 内存。IBM Spyre Accelerator 旨在处理更庞大、更复杂的 AI 用例，包括生成式 AI 和多模式 LLM，配备 32 (+2) 个核心，每个核心 2 MB 暂存器，以及 >55% 的核心利用率。通过卡片和抽屉进行扩展，客户可以利用这种有效的解决方案应对新一代 AI 挑战。 阅读博客
用例 实时欺诈预防

在时间就是金钱的行业中，实时欺诈检测可以节省数百万美元。LinuxONE Telum 芯片可同时处理交易并运行 AI 模型，在发生欺诈行为时立即发现，而不会影响性能。金融机构现在可以放心地实时采取行动。

 保护医疗保健数据

医疗保健组织需要的不仅仅是性能，更需要信任。Telum 芯片在每一层都进行了全面加密，并具有内置保密功能，有助于确保患者数据的安全，即使在混合云环境中也是如此。数据受到保护，使医疗保健提供方能够在保持合规性的同时进行创新。

 先进的反洗钱功能

对可疑金融活动进行高级检测，支持遵守监管要求并降低金融犯罪的风险。
采取后续步骤

了解 IBM z16 LinuxONE 4：采用业内首创的片上加速 Telum 处理器构建，专为实时 AI 推理而设计，有助于识别欺诈行为。

 了解 IBM LinuxONE 4
脚注

IBM Telum II 处理器和 Spyre Accelerator 目前处于技术预览阶段。

2, 3, 4, 5 Telum II 的所有预测均基于发布前的硬件测量和配置。