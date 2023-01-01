有目的地设定目标 让业务目标与 ESG 成果保持一致，从而将可持续发展整合到您的战略中，这一点至关重要。简化和集中化数据管理，可帮助您了解组织的具体情况和需求。此外，您还需要企业管理者的支持和一套智能工具来计划、跟踪和提高绩效。 查看所有章节

今天您能做什么？您的第一个目标是了解自己的现状。挑选一些具体的事情，比如‘我今天的碳排放量是多少？’ Kareem Yusuf 博士 产品管理与发展高级副总裁 IBM 可持续发展软件部 深入了解 IBM Consulting™ Sustainability Services

建立基线 您的同事和竞争对手都明白，依照 ESG 措施采取行动对企业有利。大量的数据和研究证明了这一点。IBM 商业价值研究院 2023 年报告《ESG 数据难题》对 22 个行业的 2,500 名企业管理者进行了访问。该报告称，ESG 数据和能力方面的佼佼者在盈利能力方面领先同侪的可能性高出 43%，而 52% 更倾向于认为 ESG 方面的工作对盈利能力有巨大影响。­­1



当 ESG 数据被视为推动商业价值的工具，就会产生创造机会并提高绩效的洞察。然而，只有少数公司达到了这个水平。许多组织没有从战略角度利用 ESG 数据，将其用于发现创新和精简的机会，只是侧重于满足眼下的合规需求。企业领导者需要通过新视角来看待 ESG 透明度，以取得更好的结果。 探索 ESG 报告

关键洞察：75% 的领导者认为他们需要重新调整指标，以及报告可持续发展战略进展情况的方式。²

以文化为核心开展对话 企业管理者可以抓住千载难逢的机会，通过提供与各种行动计划相关的透明信息和分享年度进展动态，详细编制可持续发展报告。这种方法让个人能够做出明智的选择，并在那些希望与负责任的公司建立重要关系的新一代目标驱动型消费者中培养忠诚度。

我们正在讨论我们的产品和服务开发的最佳方式。而且我认为，我们已经想出了如何最大程度地利用彼此的互补能力来做更多的事情，即 1 + 1 = 3 的心态。 Adam Williams 轨道交通系统 Downer Group

通过几个问题可以确定您的战略是否被采纳² 至少 60% 的开拓者的三个答案都为“是”。 1 我们的员工是否了解环境可持续发展战略？ 2 我们的环境可持续发展战略是否得到了有效变更管理的支持？ 3 我们是否向员工征求了他们对环境可持续发展机会的意见？

倡导数据规范 无论是通过更新应用程序还是使用 AI 优化资源消耗来减少环境影响并改善供应链循环模式，数据战略均可将可持续发展进展情境化并提高利润。 IBM Consulting 可持续发展服务与全球业务转型的全球管理合伙人 Jonathan Wright 表示：“数据是 ESG 的命脉。现在是企业采取行动的好时机。通过执行 ESG 计划，企业将信息交付至运营者手中，期待他们做出明智的业务决策，每天产生积极的 ESG 影响。”



除了帮助组织整合并实现可持续发展数据情境化管理，改进决策之外，将 AI 融入数据战略还有助于预测、优化、异常检测、计算机视觉和语言理解。

数据原则 以下是推广数据规范的五种方式： 建立企业数据仓库或数据湖。 针对可持续发展指标以及通用数据源采集，需要在定义上保持协同一致并完成相关的社交化运用。 定义可持续发展在企业范围内的信息标准。 为共享数据确定治理方式 借助混合云方法促进访问和公开。

Melbourne Water 减少能源消耗和排放 Melbourne Water 利用 IBM® Envizi™ ESG Suite 取代现有系统，以管理事务性能源数据，并消除阻碍其可持续发展的数据保管 和报告挑战。 Downer 使用预测性维护改善资产管理 Downer 使用由 IBM® Maximo® Application Suite 提供支持的平台，利用复杂的分析和近乎实时的 数据来支持大约 200 辆列车的 预测性维护。 Growthpoint 朝着净零排放目标迈进 Growthpoint 采用 IBM Envizi ESG Suite 来捕捉、整合、分析和报告 ESG 数据。它使用 IBM 平台构建资产，以提高能源和资源效率。