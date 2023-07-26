未来一年内，我预计会看到各公司部署生成式 AI 应用，以帮助实现其可持续发展目标，并拓展新的用例。有些公司已经在着手研发这类应用。

首先是利用智能文档理解技术来处理可持续发展信息。公司采用多种不同的框架，以标准化方式报告环境影响。从传统上看，收集相关信息并编制 ESG 报告是一个耗时的过程。生成式 AI 能从供应商系统等业务系统中检索和汇总文本信息，并将其映射至报告框架，同时保留人工审核机制。

另一方面，AI 简化了环境、社会和治理 (ESG) 报告中已汇编信息的处理流程。公司可将采购订单数据与供应商 ESG 报告结合分析。例如，如果您已知占某供应商一半营业额，即可使用其 ESG 报告来估算自身范围三的碳排放责任。

对于对绿色金融感兴趣的投资者而言，AI 可以批量处理 ESG 报告，生成一份具有更强环保意识的公司的推荐名单。在进阶场景中，根据公司的可持续发展政策微调的生成式 AI 模型可为顾问应用提供支持，用于供应商选择等活动。

基础大型语言模型 (LLM) 在利用特定领域的数据进行微调，很可能在类似的智能文本处理应用中发挥重要作用。

未来一年，基于地理空间数据的基础模型也将崭露头角。这些模型对于预测洪水区划、森林火灾和其他气候风险具有重要价值。农业、零售、公用事业和金融服务等行业的企业将能够利用这些模型进行风险评估与防控。

在这些新用例中采用生成式 AI 同时，各公司还需关注从隐私保护到缺乏真实性等一系列新兴风险。负责任的 AI 方法和 AI 治理框架都是必要的，它们为负责任应用经典 AI 和生成式 AI 设置防护机制。

可持续发展目标与其他业务目标相辅相成。多数应用场景中，可持续发展与成本控制密切相关。降低能耗、减少浪费、优化资源既能带来环境效益，也能创造财务价值。借助 AI 驱动的可持续发展应用，企业将更轻松做出符合可持续发展目标的决策。