借助 IBM Storage FlashSystem 为《数字运营弹性法案》(DORA) 做好准备
什么是 DORA？
《数字运营弹性法案》是一项欧盟 (EU) 法规，旨在建立对欧盟金融行业具有约束力的全面技术框架。DORA 制定了一系列技术标准，金融实体及其关键第三方技术服务提供商必须于 2025 年 1 月 17 日之前在其 ICT 系统中实施这些标准。
您的组织是否为 DORA 做好了准备？
自 2025 年 1 月 17 日起，金融机构和第三方技术服务提供商需要证明其信息和通信技术 (ICT) 系统具有弹性和安全性。
借助 IBM Storage FlashSystem，您可以满足相关标准和政策要求，打造有助于为 DORA 法案做好准备的定制解决方案，确保您的运营安全且合规。
尽管从网络攻击中恢复的行业平均用时为 23 天，但这些新法规（NIS2、DORA（数字运营弹性法案）等）却要求在数小时内恢复关键系统！
了解贵公司的准备情况，并为即将出台的欧盟 DORA 法规做好准备。
IBM Storage FlashSystem - 实现卓越的速度、容量和网络弹性
在当今快节奏的数字环境中，企业需要采用先进的解决方案，在优先考虑简单性、智能性和安全性的同时，提供卓越性能。
我们采用 FCM4 构建的创新 IBM Storage FlashSystem 能够提升网络弹性、增强在线勒索软件威胁检测功能并显著节省成本。随着金融机构越来越多地采用生成式 AI 来提升竞争优势，IBM 凭借其在企业 AI 和混合云架构方面的专业能力，成为值得信赖的数字化合作伙伴，助力企业利用先进技术的力量，同时维系客户信任并保持透明度。
兼具存储和加速功能。IBM Storage FlashSystem 5300 是适合大中型组织的完美一体化混合云解决方案。借助闪存和 AI 机器学习，您可以部署市场上最具成本效益且功能强大的存储解决方案。
这是企业级存储。IBM Storage FlashSystem 7300 专为中型工作负载而设计，提供高性能冗余和自优化的智能容器化解决方案。
为下一步工作做好准备。IBM Storage FlashSystem 9500 存储系统使用人工智能和基于闪存的技术，随需应变提供数据安全、可伸缩性和可靠性。
投资节能、高密度的数据存储，从而有所作为。FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保减少能源消耗。
集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。
发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。
加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。