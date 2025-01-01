借助 IBM Storage FlashSystem 为《数字运营弹性法案》(DORA) 做好准备

什么是 DORA？

《数字运营弹性法案》是一项欧盟 (EU) 法规，旨在建立对欧盟金融行业具有约束力的全面技术框架。DORA 制定了一系列技术标准，金融实体及其关键第三方技术服务提供商必须于 2025 年 1 月 17 日之前在其 ICT 系统中实施这些标准。

您的组织是否为 DORA 做好了准备？

自 2025 年 1 月 17 日起，金融机构和第三方技术服务提供商需要证明其信息和通信技术 (ICT) 系统具有弹性和安全性。

借助 IBM Storage FlashSystem，您可以满足相关标准和政策要求，打造有助于为 DORA 法案做好准备的定制解决方案，确保您的运营安全且合规。