IBM Db2 支持

IBM 提供灵活的支持选项，让您在整个产品生命周期都能获得适当级别的支持。选择适合您的选项。 了解关于支持服务的更多信息

高级支持 分布式软件或 SaaS 产品的完美补充。Advanced Support 在基础软件和支持的基础上提供优先案例处理，并缩短了响应时间目标。

延期支持 当您使用的软件版本接近其支持终止日期时，这会是一个理想的选择。Extended Support 让您有更多的时间迁移到受支持的新版本。