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软件更新 最新消息

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 产品生命周期

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 升级

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 Db2 修复程序

搜索 Fix Central 以订购并下载 Db2 修复程序，从而解决已知问题并添加新功能。

 Db2 EoS 日期

监控 Db2 支持终止 (EoS) 日期以确定是否需要更新版本。

Db2 EoS 选项

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支持基础版
IBM Db2 支持

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注册支持

访问 IBM Support 需要注册、IBM 客户编号 (ICN) 并获得站点管理员的批准。
订阅

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其他支持

IBM 提供灵活的支持选项，让您在整个产品生命周期都能获得适当级别的支持。选择适合您的选项。

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 高级支持

分布式软件或 SaaS 产品的完美补充。Advanced Support 在基础软件和支持的基础上提供优先案例处理，并缩短了响应时间目标。

 延期支持

当您使用的软件版本接近其支持终止日期时，这会是一个理想的选择。Extended Support 让您有更多的时间迁移到受支持的新版本。

 持续支持

当您运行已从市场上下架的最后一个支持软件版本时，这是必备选项。Sustained Support 提供长达 5 年的时间，以便您规划下一步的工作。
更多探索方式
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