IBM Db2 教程和教育资源

人们通过云服务器学习和创建图表的等距插图
掌握最新的 Db2 技术

IBM Db2 教育资源有助于数据专业人员提高对 Db2 关系数据库管理系统的熟练程度。这些资源包括一系列 Db2 教程、培训、认证和徽章，可以帮助初学者和高级用户优化 IBM Db2，更好地聚集不同的数据集和数据类型。了解最新的 Db2 技术，并获取富有价值的技能，从而推动您的职业发展。
免费资源

借助 Db2 Lite 层、Coursera 和其他合作伙伴免费学习 Db2。

 Coursera：使用 Python 的数据科学 SQL
从头开始了解数据存储、处理和访问。本课程适用于希望了解数据工程基础知识的初学者。
Coursera：关系数据库简介
学习如何使用 SQL 和 Python 在数据库中进行数据分析。本课程适用于需要巩固基础知识的 SQL 新用户。
Coursera：数据仓储与 BI 分析
学习数据市场、数据湖和数据储存库等数据存储库的相关知识，从而了解其实用性并优化其功能。
IBM Db2 SaaS
获取 IBM Db2 SaaS 的访问权限，用户可在其中输入数据并测试各项功能。
认知课程
敬请参与认知课程，了解我们的关系数据库产品。
付费课件 LearnQuest 课程
LearnQuest 是 IBM 的小学教育发展一个合作伙伴，提供全面的 Db2 基础课程以及其他专业技能课程，帮助数据专业人员提升 Db2 专业知识。

参加 Db2 考试并赢取徽章

IBM 和 IDUG 展开合作，让 Db2 用户有机会检验自身技能，赢取徽章和/或认证。通常，认证考试仅在 IDUG 会议期间进行。此平台还为用户提供了 IDUG 活动之外的认证机会。

这些考试面向任何希望获得 IBM Db2 for Linux、IBM Db2 for UNIX 以及 IBM Db2 for Microsoft Windows 徽章的人员开放。如需注册，请通过 IDUG 网站购买考试，指定监考人员，然后在推荐的 IDUG 或 RDUG 活动期间参加考试。

若是参加官方活动之外的考试，则必须指定您自己的监考人员。关于此流程的相关指南，请前往考试登录页面，并按照“流程”部分中的步骤进行操作。

Data professionals can take this exam to validate their grasp of concepts, like basic Db2 SQL, database management, and security
Db2 11.5 基础考试

数据专业人员可以参加此考试来检验自己对基础 Db2 SQL、数据库管理和安全性等概念的掌握程度。

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This exam focuses on database administrator skills, including proficiency in advanced SQL and database server management
Db2 11.5 管理考试

本考试内容侧重于数据库管理员技能，包括对高级 SQL 和数据库服务器管理的熟练程度。

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Database professionals will be tested on their knowledge of Db2 database design, tablespaces, app development and DBA tools
Db2 11.5 高级数据库设计与应用程序开发考试

数据库专业人员可以参加此考试来检验自己掌握的 Db2 数据库设计、表空间、应用程序开发和 DBA 工具知识。

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Demonstrate your ability to determine root cause of performance issues, tune queries, and use the Db2 Workload Management (WLM) capability.
Db2 11.5 高级 Db2 调试与除错考试

此考试旨在检验您对 Db2 性能调整、问题确定和工作负载管理方面的专业知识。

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Demonstrate your knowledge of availability, recoverability, and scale while testing your ability to work with HADR, pureScale, and Db2 backup and restore capabilities
Db2 11.5 高级数据库弹性考试

数据专业人员可以参加此考试来检验自己对 Db2 HADR、备份、恢复和前滚的理解情况。

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