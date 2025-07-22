IBM 和 IDUG 展开合作，让 Db2 用户有机会检验自身技能，赢取徽章和/或认证。通常，认证考试仅在 IDUG 会议期间进行。此平台还为用户提供了 IDUG 活动之外的认证机会。

这些考试面向任何希望获得 IBM Db2 for Linux、IBM Db2 for UNIX 以及 IBM Db2 for Microsoft Windows 徽章的人员开放。如需注册，请通过 IDUG 网站购买考试，指定监考人员，然后在推荐的 IDUG 或 RDUG 活动期间参加考试。

若是参加官方活动之外的考试，则必须指定您自己的监考人员。关于此流程的相关指南，请前往考试登录页面，并按照“流程”部分中的步骤进行操作。