简化并降低大规模转型项目的风险
大规模云迁移是复杂、高风险的转型，涉及分散的系统、数据和供应商。成功依赖于一种结合自动化、智能与治理的 AI 驱动方法，以加快取得成果并改进决策。
IBM Consulting Delivery Curator (ICDC) 是一个由人工智能驱动的框架，可协调端到端的云迁移和现代化。它将从发现到执行的过程统一到单一智能层，通过生成式 AI 和自动化简化流程，从而实现更快、更可控的成果。
ICDC 构建于安全、开放的技术之上，支持混合环境，并可跨系统集成。对于复杂的旧版系统尤其有效，能提供 AI 引导的重托管、重平台、重构或淘汰策略路径，带来更高的清晰度和可预测性。
ICDC 在混合环境中提供人工智能驱动的发现功能，揭示依赖关系、风险、就绪度、优化和现代化洞察，从而支持更快、更高质量的决策，并加速企业级云评估。
ICDC 作为一个统一指挥平台，可无缝集成到各种独立于云、企业应用程序和基础设施生态系统的平台。它还帮助将现代化扩展到重托管、重平台、重构、模块化和淘汰等路径，兼具灵活性和规模。
ICDC 通过 AI 驱动的自动化、智能体编排的工作流、实时治理仪表板以及自然语言迁移助手，实现低接触执行。该工具提供点击即迁移的执行方式，降低风险、缩短时间，并可在大规模项目中实现完整的项目可见性。
ICDC 使用生成式 AI 和经过验证的交互模式，自动生成目标架构、迁移设计、图表和工作包。自然语言设计助手可标准化决策、减少架构瓶颈，并改善大规模设计质量。
ICDC 通过依赖关系、业务优先级和风险对应用程序进行智能分组，构建优化的迁移波次，自动生成路线图以及针对重托管、重平台和淘汰路径定制的任务分解结构 (WBS)。ICDC 可无缝集成到 Jira 和 Azure ADO 等工具中，实现工业化执行。
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Vikas Ganoorkar 是 IBM 的高级合伙人，拥有超过 20 年的全球领导经验，专注于企业应用程序、云迁移以及 Oracle/SAP 转型，主要服务于银行和金融行业。他擅长售前、大规模交付、业务领导，并通过云端、敏捷和 DevOps 推动离岸及全球团队的创新。
作为 IBM Consulting 中迁移与现代化服务的 IBM 资产首席技术官，Sailendra 专注于生成式 AI、云和数据产品管理。他为不同行业的企业客户领导大规模转型与集成项目。Sailendra 常驻斯德哥尔摩，以其在复杂分布式应用程序平台方面的专业知识和技术领导力而著称。
作为应用程序迁移与现代化改造服务（混合云数据）的首席技术官，Vinay 领导面向混合多云环境的高质量应用程序迁移与现代化解决方案的设计和交付。他的专业领域涵盖开发、分析、产品和 CRM 创新。他拥有与云相关的专利，并撰写了多篇出版物。他热衷于推动持续的云驱动转型与客户价值。
Debasis RoyChoudhuri 是 IBM 杰出工程师和执行合伙人，领导美国地区混合云服务的云现代化实践。他专注于生成式 AI、多云 IT 战略和云转型项目。Debasis 被公认为 IBM 内部的思想领袖，并且是 IBM 技术研究院的成员。
一个融入生成式 AI 的平台，有助于以一致且可预测的结果加速云采用。支持广泛的应用程序和着陆区，实现混合云与平台原生现代化。
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