大规模云迁移是复杂、高风险的转型，涉及分散的系统、数据和供应商。成功依赖于一种结合自动化、智能与治理的 AI 驱动方法，以加快取得成果并改进决策。

IBM Consulting Delivery Curator (ICDC) 是一个由人工智能驱动的框架，可协调端到端的云迁移和现代化。它将从发现到执行的过程统一到单一智能层，通过生成式 AI 和自动化简化流程，从而实现更快、更可控的成果。

ICDC 构建于安全、开放的技术之上，支持混合环境，并可跨系统集成。对于复杂的旧版系统尤其有效，能提供 AI 引导的重托管、重平台、重构或淘汰策略路径，带来更高的清晰度和可预测性。