在 IBM Cloud 上构建企业 SAP 工作负载，使用最强大的基于云的 SAP 裸机解决方案，以及 NetApp 块和文件服务的灵活性和高性能。
借助由 NetApp Trident 构建的 IBM Cloud Satellite™，应对高度监管的电信行业的挑战，实现企业应用现代化，并随时随地满足应用数据需求。
使用 NetApp 和 Veeam 解决方案保护您在 IBM Cloud 中的关键业务数据，这些解决方案可帮助您满足业务需求，加快恢复速度、提高存储效率，并进一步降低风险。
使用基于 Red Hat® OpenShift® Container Platform 而构建的 IBM Cloud Pak for Data，实现数据收集、组织和分析方式的现代化改造，并在整个组织中注入 AI。
获得具备 SAN 持久性和耐久性的本地磁盘性能。 将虚拟和裸机服务器的存储容量提升至 48,000 IOPS。 部署 20 GB 到 12 TB 的闪存支持的块存储卷。
添加基于 NFS 的快速且灵活的文件存储。 通过闪存支持的架构实现全面控制并降低成本。 创建 20 GB 到 12 TB 的文件共享。 提供基于 Power 的灵活选项。