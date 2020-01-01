只有 IBM® Cloud 和 NetApp 才能为您带来最卓越的突破性技术。 这些突破包括第一个专门为解决特定行业挑战而构建的云解决方案、旨在更快实现价值的 AI 和机器学习 (ML) 模型，以及以前只能在本地实现的云中的强大动力和性能。