主页 存储 NetApp Solutions for IBM Cloud 面向 IBM Cloud 的 NetApp 解决方案
在公有云、私有云和混合云中加速创新进程
探索块存储 探索文件存储
一群人的等距插图，包含数据分析设备

概述

借助 IBM 和 NetApp 实现数字化转型

只有 IBM® Cloud 和 NetApp 才能为您带来最卓越的突破性技术。 这些突破包括第一个专门为解决特定行业挑战而构建的云解决方案、旨在更快实现价值的 AI 和机器学习 (ML) 模型，以及以前只能在本地实现的云中的强大动力和性能。

获取 USD 500 的信用额度

使用代码 NETAPP500，为块存储和文件存储订单获得 USD 500 的信用额度。

优点

适用于混合环境的基础架构

在云、本地和边缘环境中一致地构建和运行。

 专为行业而打造

使用 NetApp 支持 IBM Cloud for Telecommunications 解决方案。

 现代化数据的价值

使用 IBM Cloud Pak® for Data 服务提高 AI 和 ML 的准确性。

 本地性能

获得仅在本地可见的 180,000 IOPS 的 NetApp 认证存储。

客户案例

SAP

在 IBM Cloud 上构建企业 SAP 工作负载，使用最强大的基于云的 SAP 裸机解决方案，以及 NetApp 块和文件服务的灵活性和高性能。

 了解更多信息 阅读解决方案简介 (254 KB) 电信业

借助由 NetApp Trident 构建的 IBM Cloud Satellite™，应对高度监管的电信行业的挑战，实现企业应用现代化，并随时随地满足应用数据需求。

 了解更多信息 VMware 的灾难恢复

使用 NetApp 和 Veeam 解决方案保护您在 IBM Cloud 中的关键业务数据，这些解决方案可帮助您满足业务需求，加快恢复速度、提高存储效率，并进一步降低风险。

 了解更多信息 AI 和 ML

使用基于 Red Hat® OpenShift® Container Platform 而构建的 IBM Cloud Pak for Data，实现数据收集、组织和分析方式的现代化改造，并在整个组织中注入 AI。

 了解 IBM Cloud Pak for Data

解决方案

块存储

获得具备 SAN 持久性和耐久性的本地磁盘性能。 将虚拟和裸机服务器的存储容量提升至 48,000 IOPS。 部署 20 GB 到 12 TB 的闪存支持的块存储卷。

 文件存储

添加基于 NFS 的快速且灵活的文件存储。 通过闪存支持的架构实现全面控制并降低成本。 创建 20 GB 到 12 TB 的文件共享。 提供基于 Power 的灵活选项。
夕阳下的手机天线
解决方案架构
将混合云扩展至边缘

NetApp, Inc. 通过将混合云扩展至边缘的高级数据服务，帮助简化了 5G 的采用和准备工作。 它将这些数据服务与 Red Hat OpenShift 和 IBM Cloud Pak 解决方案等容器编排平台相集成，生成了保留在“国内”的数据，并在更多位置和应用中提高敏捷性。

资源

开启数字化转型之旅

IBM Cloud 和 NetApp 提供基础架构和数据服务来加速数字化转型进程。 (PDF, 4.2 MB)

 NetApp INSIGHT Digital 2020 主题演讲

CEO George Kurian 和 Arvind Krishna 讨论了 NetApp 和 IBM 之间长达数十年的合作关系。

 “面向 SAP 工作负载的 IBM Cloud 上的 NetApp”

IBM Cloud 提供所有云提供商中性能最高的 SAP 认证计算基础架构。
入门

探索我们的存储产品，找到最符合您需求的解决方案。

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