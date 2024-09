借助电信和金融服务解决方案,IBM 率先设计了行业特定型云产品。我们 AI 驱动型 IBM Cloud for Te communications 网络自动化解决方案可加快 5G 和边缘服务的交付,以降低成本并实现网络现代化。借助 IBM Cloud for Financial Services,银行可以放心地在云中托管任务关键型应用程序,以更快、更高效地处理业务。

IBM Cloud 正在以更智能的方式开展业务并改善客户体验,从而改变了各个行业。