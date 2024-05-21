Wintershall Dea 始终着眼于未来，致力于技术创新、员工赋能和对环境负责的能源生产就是明证。近期发生的事件让这种远见变得比以往任何时候都更加重要。

公司的当前迭代架构组建于 2019 年，是两家前身公司 Wintershall 和 DEA Deutsche Erdoel AG 合并的产物，而这两家公司均已经营了 120 多年。

随着两家公司强强联手，针对连接和利用整个组织数据的 AI 的需求也变得十分明显。AI 不仅可以提高效率和节省成本，还可以巩固 Wintershall Dea 作为技术创新行业领导者的地位，这是吸引组织内外合作者的重要因素。

截至 2020 年，这家新组建的公司已准备好加速实施 AI@Scale 计划。当时，部分内部业务和企业部门已经在使用 AI，但这些项目是为单一孤立的目的而开发的。采用 AI@Scale 方法构建 AI 项目，从一开始就可具备可扩展性。如果成功，这些项目便可以快速轻松地扩展，并拓宽到其他群体。

开发 AI@Scale 解决方案需要集中式平台和方法。“我们希望自己能被视为首选合作伙伴。”Wintershall Dea 数字化和技术高级副总裁 Kathrin Dufour 表示，“如果您拥有标准化的环境，可以访问自己的数据，并授予他人访问权限，那么在合作伙伴生态系统中进行协作就会变得容易得多。这在当下已变得越来越重要，因为我们在内外部交换数据的量级已今非昔比。”

考虑到这个模板，公司创立了 AI 和数据科学能力中心 (CoC)，由数据科学、数据治理和数据中心副总裁 Ulrich Lorang 领导。为了规划、开发和交付其 AI CoC 和平台，Wintershall Dea 需要与能够提供更丰富且更广泛的 AI 专业知识和经验库的合作伙伴合作。