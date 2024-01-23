最初，Vicom Infinity 接触 Watson 团队，希望了解路线图。当 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers 产品可用时，公司使用 Watson 将其自然流程代码导入云中。Vicom Infinity 将云与 IBM 加密技术结合，确保其他开发人员无法访问公司代码或复制公司工作成果。

Hyper Protect Virtual Servers 解决方案将 IBM Z 和 IBM LinuxONE 技术融入云中，Vicom Infinity 则使用该解决方案，处理其企业语音助理产品 Vicom Infinity Voice Assistant (VIVA) 的所有传入和传出通信。公司还在使用三种 Watson 技术：IBM Watson Speech to Text、IBM watsonx Assistant 和 IBM Watson Text to Speech 解决方案。



Kim 解释了 VIVA 的工作原理：“我们使用 Watson Speech to Text 将语音翻译为文本文件，然后使用 Watsonx Assistant AI 引擎将文本文件转换为名为意图的文件。使用该 AI 引擎和我们在 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers 的自然语言软件开发出答案后，再使用 Watson Text to Speech 将答案以语音形式传递给用户。我们还使用 IBM 的内部工具链，确保 IBM 云存储系统中源代码的安全。”



由于安全性是 Vicom Infinity 的企业客户最关心的问题，因此公司将对话存储在 Hyper Protect Virtual Servers 解决方案平台。Watson 技术为客户的企业语音数据应用程序提供安全的 API Gateway。



通过结合使用该网关与在 Hyper Protect Virtual Server 平台上运行的 Privakey CX 服务器，能够以具有竞争力的成本为企业的 Vicom Infinity 语音助手应用程序创建高度安全的环境和直观体验。“政府中的许多公司和组织正在寻找只有 IBM Z 和 LinuxONE 大型机才能真正承诺的解决方案，尤其是其 Pervasive Encryption 功能和现在的新 Data Privacy Passports 功能，”Santalucia 说。



根据 IBM 赞助 Ponemon Institute 开展的一项研究，数据泄露的平均总成本为 392 万美元。泄露事件会造成毁灭性的经济损失，并影响企业多年的声誉。通过 Hyper Protect Virtual Servers 平台上的 Vicom Infinity 语音助手解决方案，企业可以为对话和语音数据提供一个安全的环境。



因此，数据敏感行业的企业开始注意到这一点。“我们开始听说来自企业银行和医疗保健公司的人来寻求支持，而他们本来根本永远不会向 IBM 寻求与其企业服务器对话的语音技术，”Santalucia 说。

