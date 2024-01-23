借助语音助手，用户可以直接发送语言，无需通过键盘输入文字。然而，现有消费者解决方案并非为企业而构建，而且位于公共云中，因此缺乏安全控制。Vicom Infinity 基于 IBM Watson 和 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers 技术，开发出可在高度安全环境中存储语音对话的企业解决方案。
应用 Hyper Protect Virtual Servers 技术后，Vicom Infinity 有信心通过公共云，利用 Watson 技术构建自己的语音助手解决方案。该技术还能以实惠的成本，令该解决方案直接用于企业。
通过语音助手，用户无需触摸键盘即可自由地与计算机交互。现有的 Google Home 和 Amazon Alexa 等产品都面向消费者，Vicom Infinity 希望为企业开发这样的产品。但是，消费者解决方案仅提供将对话和语音数据存储在公共云的选项，而用户无法掌控公共云的安全性。许多公共云环境不满足企业的严格安全标准。
Vicom Infinity 担心，由于公共云缺乏安全性，竞争对手可能会通过后门访问其代码并复制其想法。Vicom Infinity 的解决方案架构师兼设计师 Alex Kim 解释道：“如果您使用 Amazon Alexa，开发人员就可以查看您的对话。我想要一个用户可以控制的企业解决方案。”
Vicom Infinity 首席技术官 Len Santalucia 阐述道：“您能想象针对大型机有诸多严格要求的客户，会允许将自己的内容存储在不安全的云中吗？我认为他们不会。”
最初，Vicom Infinity 接触 Watson 团队，希望了解路线图。当 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers 产品可用时，公司使用 Watson 将其自然流程代码导入云中。Vicom Infinity 将云与 IBM 加密技术结合，确保其他开发人员无法访问公司代码或复制公司工作成果。
Hyper Protect Virtual Servers 解决方案将 IBM Z 和 IBM LinuxONE 技术融入云中，Vicom Infinity 则使用该解决方案，处理其企业语音助理产品 Vicom Infinity Voice Assistant (VIVA) 的所有传入和传出通信。公司还在使用三种 Watson 技术：IBM Watson Speech to Text、IBM watsonx Assistant 和 IBM Watson Text to Speech 解决方案。
Kim 解释了 VIVA 的工作原理：“我们使用 Watson Speech to Text 将语音翻译为文本文件，然后使用 Watsonx Assistant AI 引擎将文本文件转换为名为意图的文件。使用该 AI 引擎和我们在 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers 的自然语言软件开发出答案后，再使用 Watson Text to Speech 将答案以语音形式传递给用户。我们还使用 IBM 的内部工具链，确保 IBM 云存储系统中源代码的安全。”
由于安全性是 Vicom Infinity 的企业客户最关心的问题，因此公司将对话存储在 Hyper Protect Virtual Servers 解决方案平台。Watson 技术为客户的企业语音数据应用程序提供安全的 API Gateway。
通过结合使用该网关与在 Hyper Protect Virtual Server 平台上运行的 Privakey CX 服务器，能够以具有竞争力的成本为企业的 Vicom Infinity 语音助手应用程序创建高度安全的环境和直观体验。“政府中的许多公司和组织正在寻找只有 IBM Z 和 LinuxONE 大型机才能真正承诺的解决方案，尤其是其 Pervasive Encryption 功能和现在的新 Data Privacy Passports 功能，”Santalucia 说。
根据 IBM 赞助 Ponemon Institute 开展的一项研究，数据泄露的平均总成本为 392 万美元。泄露事件会造成毁灭性的经济损失，并影响企业多年的声誉。通过 Hyper Protect Virtual Servers 平台上的 Vicom Infinity 语音助手解决方案，企业可以为对话和语音数据提供一个安全的环境。
因此，数据敏感行业的企业开始注意到这一点。“我们开始听说来自企业银行和医疗保健公司的人来寻求支持，而他们本来根本永远不会向 IBM 寻求与其企业服务器对话的语音技术，”Santalucia 说。
Vicom Infinity 的企业语音助手支持使用语音用户界面在高度安全的环境中自由地处理业务对话。该解决方案由 Hyper Protect Virtual Servers、Watson 和 Privakey 生物身份认证产品提供支持。Vicom Infinity 将 Watson 技术引入该解决方案的 API Gateway，能够在设计语音助手时考虑安全和成本因素。
VIVA 还可以作为混合云解决方案在本地部署，以充分利用灵活的数据管理和 IBM Cloud Hyper Protect 服务提供的安全性。
Kim 指出，在解决方案开发领域，“时机至关重要，因为许多新技术都在与开发时间赛跑 – 谁能成为第一个非常关键。”
Kim 还指出了 IBM 合伙关系对 Vicom Infinity 取得成功的重要性。“与 IBM 合作非常关键，因为我们确实获得了 IBM 团队的大力支持。当我们的开发人员与 Google 合作时，我们并没有获得这种支持。但在 IBM，当我们发送电子邮件提问时，一两个小时内就能得到回复。”
Santalucia 对解决方案及其功能非常满意。“我们有一款产品，您可以把胳膊和腿放在上面，真实测试并证明它有效，”他说道，“我们为 IBM Z 和 LinuxONE 平台带来了前所未有的新技术。我们甚至为 Linux on IBM Z 引入了一个名为 Privakey 的全新独立软件供应商。在我们见到他们之前，他们从来不知道大型机是什么，而且他们看到了对他们和我们的直接价值。”
已有两家候选客户测试 Vicom Infinity 的 VIVA 产品，并已完成 IBM® Enterprise Design Thinking™ 流程。公司希望在 2020 年 5 月的 IBM Think 会议上发布该产品。据 Kim 表示，Vicom Infinity 正努力嵌入 Hyper Protect Virtual Servers 解决方案的数据库，以便将来扩展 VIVA 的功能。
Vicom Infinity 是位于纽约市的 IBM 合作伙伴，总部位于长岛，在曼哈顿设有办公地点。公司自 20 世纪 90 年代中期开始营业。Vicom Infinity 由三家公司组成：从事 IBM Z 大型机、存储、软件和服务业务的 Vicom Infinity；从事存储和软件领域开放系统业务的 Vicom Computer；从事软件和服务业务的 Infinity Systems。
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2020 年 2 月在美国制作。
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