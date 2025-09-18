Velotix 利用 IBM® watsonx 增强 AI 扩充的数据访问平台
Velotix 是一家成立于 2021 年的初创公司，致力于创建数据安全解决方案以帮助公司最大限度地发挥其数据的影响。Velotix 数据访问平台帮助公司跨越数据孤岛发现和统一数据、向合适的人员授予数据访问权限并自动创建和执行有力的政策。
该平台的核心系统使用先进的 AI 和行为分析，根据不断变化的用户模式和监管要求动态地更新访问策略。Velotix 专有的 AI 引擎有助于确保大规模的政策合规性，无需重复的人工干预。
为了进一步增强可用性并加速采用，Velotix 寻求在其解决方案中嵌入会话助手。Velotix 首席技术官兼首席 AI 官 Yoram Segal 表示：“通过支持自然语言查询的 AI，我们让用户可以自由地专注于自己的工作，而智能策略执行则在后台安静运行。”
Velotix 在内部拥有深厚的 AI 和策略治理专业知识，但选择使用 IBM 值得信赖的 AI 基础设施来增强其能力，以缩短开发时间并优化可扩展性。独立构建对话助手需要几个月的时间，因此该团队借助 IBM watsonx AI 产品组合来快速、安全地部署。
做出这一决定的关键是 IBM watsonx AI 模型的本地部署的灵活性。这种灵活性是金融和医疗保健等受监管行业的关键要求。“客户必须保持对 AI 与其敏感数据交互方式的完全控制权。”Segal 解释道。
IBM 也给出了保证。“纳入 IBM 技术可以进一步增加可靠性，”Segal 说，“这就像在我们的产品上贴上'IBM inside'标签。”
Velotix 与 IBM® Client Engineering 一起构建了一个自然语言助手，能够生成和验证策略、验证合规性和简化访问，所有这些都使用熟悉的平台（例如 Slack 和 Outlook）。
Velotix 仍然是创新驱动者，而 IBM 产品，例如 IBM® watsonx Orchestrate、IBM® watsonx.ai 和 IBM® watsonx.data，帮助实现企业级整合并缩短实现价值的时间。
在 watsonx 和 IBM Client Engineering 专家的帮助下，Velotix 仅用一个月就推出了功能齐全的 AI 助手，将开发时间缩短了 80% 以上。如果没有这种合作，这一过程可能需要六个月或更长的时间。
嵌入式 AI 助手预计可将合规成本降低 60%-70%，并将手动任务最多削减 95%。由于助手使用熟悉的工作场所工具进行操作，用户体验将没有中断并可享受即时价值。
Segal 说道：“我们的平台可将数据访问和合规时间从几个月缩短到几分钟。IBM watsonx 加快了我们的交付，但该平台背后的智能完全在于 Velotix。从第一天起，我们的客户就可以像与同事交谈一样与数据交谈，而助手会处理其余的事情。”
展望未来，Velotix 还在探索整合 IBM® Quantum，以进一步加强其数据安全服务，强化其始终走在创新前沿的承诺。Segal 总结道：“我们与 IBM 合作，将保护企业数据的未来。”
