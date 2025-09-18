Velotix 是一家成立于 2021 年的初创公司，致力于创建数据安全解决方案以帮助公司最大限度地发挥其数据的影响。Velotix 数据访问平台帮助公司跨越数据孤岛发现和统一数据、向合适的人员授予数据访问权限并自动创建和执行有力的政策。

该平台的核心系统使用先进的 AI 和行为分析，根据不断变化的用户模式和监管要求动态地更新访问策略。Velotix 专有的 AI 引擎有助于确保大规模的政策合规性，无需重复的人工干预。

为了进一步增强可用性并加速采用，Velotix 寻求在其解决方案中嵌入会话助手。Velotix 首席技术官兼首席 AI 官 Yoram Segal 表示：“通过支持自然语言查询的 AI，我们让用户可以自由地专注于自己的工作，而智能策略执行则在后台安静运行。”