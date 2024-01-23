美国各地大学的学生流失率很高：最近一项研究表明，只有 54.8% 的学生在六年内取得学位。佛罗里达大学 (UF) 要逆流而上，帮助更多学生完成学业并加强学校的卓越学术声誉。

“佛罗里达大学的目标是确保学生充分发挥潜力，为自己和家人打造光明的未来，”佛罗里达大学 (UF) 副首席信息官 Dave Gruber 解释道，“为此，我们不仅致力于让学生努力完成学业，而且致力于帮助他们在佛罗里达大学学习期间取得成功。”

与大多数机构一样，佛罗里达大学可以访问大量学生数据，包括人口统计数据、高中成绩和当前成绩。随着在线学习系统的兴起，学校还有新的数据来源，包括每个学生学习习惯的详细信息。例如，学校可以监视学生观看视频讲座、阅读课程资料和完成作业的时间。

学校分析团队认识到，将所有信源结合起来可能会揭示一些模式和洞察分析，这正是提高学生留存率并帮助学生完成学业的关键。

Gruber 继续道：“我们知道可以更好地利用我们拥有的数据。例如，如果能够确定哪些学生落后，我们就可以更早、更有针对性地干预，让他们重回正轨。越早知道学生需要支持，就越有机会让他们保持参与并帮助他们进步。”



为了帮助大学各个部门做出数据驱动的决策以提高学生成绩，佛罗里达大学决定让更多用户更轻松地获取信息。



Gruber 说：“我们现有的分析平台主要支持财务和人力资源领域的用户，他们天生是‘数据人’。我们希望提供更现代、更直观的界面，让教职员更容易上手。”



在某些情况下，用户已经开始使用现代数据可视化工具来深入了解部门级别的数据，但该大学知道，采用更集中的方法将是更好的长期策略。



Gruber 解释道：“信息安全和数据隐私管理工作的复杂性逐年增长。信息分析和可视化只是问题的一半；我们还需要强大的数据治理框架，防止学校遭遇监管和声誉风险。这意味着企业级平台是唯一出路。”

