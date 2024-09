Tomago(ibm.com 外部链接)位于澳大利亚新南威尔士州,自 1983 年开始生产以来一直每天 24 小时运营。冶炼厂拥有 1,100 名员工和承包商,年产铝 580,000 吨,每年为澳大利亚经济贡献 15 亿澳元。Tomago 是一家独立管理的合资企业,由 Rio Tinto Alcan、CSR 和 Hydro Aluminium 共同拥有。

关于 Advent One

总部位于澳大利亚墨尔本的 IBM 合作伙伴 Advent One(ibm.com 外部链接)提供 IT 咨询和管理服务已有 20 年之久。该公司专注于云技术、网络安全、数据中心以及反欺诈和反洗钱技术。Advent One 还在企业存储、虚拟化、UNIX、IBM-i、Linux 和 Microsoft Windows 等领域拥有深厚的实力,可实现云迁移和 IT 转型。