Tomago IT 部门在保持电解槽生产线正常生产方面发挥着关键作用。Tomago 的 IT 主管 Dennis Moncrieff 说道：“例如，我们有一个大型仓库，用于存放关键工厂基础设施的备件，如果出现故障，我们需要依靠 SAP ERP 平台来快速找到这些备件。我们需要尽快恢复生产。”

几年前，一家第三方供应商找到 Tomago 的 IT 团队，向 Tomago 提供了将其业务必需的 SAP 软件升级到 SAP HANA 平台的机会，前提是 Tomago 也需要迁移到公共云提供商。

但是，在 Tomago 完成迁移后不久，问题开始浮出水面。Moncrieff 说：“云是一个真正的黑匣子。我们根本无法深入了解它。做出决策很有挑战性，因为我们无法看到环境使用了多少容量。我们所能做的只是监控其运行情况。”

IBM 合作伙伴 Advent One 的首席技术官 Talor Holloway 说道：“Tomago 知道服务正在运行，但除此之外他们所知不多。他们怎么能启动沙箱环境，又怎么知道备份正在进行，证据在哪里？”

与公共云合作也给开发计划带来了障碍。Moncrieff 指出：“该提供商希望当前的解决方案具有可靠性和正常运行时间，因此我们很难做出任何创新。我们无法在工作时间以外进行开发工作，因此进展受阻。”

当与该公共云提供商的合同计划于 2020 年 10 月到期时，Moncrieff 看到了另一个机会。在迁移到公共云之前，Tomago 在企业本地部署有早期 SAP ERP 版本，该版本托管在较早一代的 IBM® Power Systems 基础架构上。Power Systems 硬件当时未通过 SAP 认证，这影响了 Tomago 迁移到 SAP 认证的公共云解决方案的决定。