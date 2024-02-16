铝冶炼设施一旦启动，生产就不能停止。这是因为清理液态金属已凝固的生产槽会带来巨大的成本。自 1983 年以来，澳大利亚 Tomago Aluminium Company Pty. Limited 的工厂一直每天 24 小时不间断生产。工厂的所有设备都支持使用 840 个熔炼炉将氧化铝加工成金属，这些熔炼炉分为三条巨大的生产线。
Tomago IT 部门在保持电解槽生产线正常生产方面发挥着关键作用。Tomago 的 IT 主管 Dennis Moncrieff 说道：“例如，我们有一个大型仓库，用于存放关键工厂基础设施的备件，如果出现故障，我们需要依靠 SAP ERP 平台来快速找到这些备件。我们需要尽快恢复生产。”
几年前，一家第三方供应商找到 Tomago 的 IT 团队，向 Tomago 提供了将其业务必需的 SAP 软件升级到 SAP HANA 平台的机会，前提是 Tomago 也需要迁移到公共云提供商。
但是，在 Tomago 完成迁移后不久，问题开始浮出水面。Moncrieff 说：“云是一个真正的黑匣子。我们根本无法深入了解它。做出决策很有挑战性，因为我们无法看到环境使用了多少容量。我们所能做的只是监控其运行情况。”
IBM 合作伙伴 Advent One 的首席技术官 Talor Holloway 说道：“Tomago 知道服务正在运行，但除此之外他们所知不多。他们怎么能启动沙箱环境，又怎么知道备份正在进行，证据在哪里？”
与公共云合作也给开发计划带来了障碍。Moncrieff 指出：“该提供商希望当前的解决方案具有可靠性和正常运行时间，因此我们很难做出任何创新。我们无法在工作时间以外进行开发工作，因此进展受阻。”
当与该公共云提供商的合同计划于 2020 年 10 月到期时，Moncrieff 看到了另一个机会。在迁移到公共云之前，Tomago 在企业本地部署有早期 SAP ERP 版本，该版本托管在较早一代的 IBM® Power Systems 基础架构上。Power Systems 硬件当时未通过 SAP 认证，这影响了 Tomago 迁移到 SAP 认证的公共云解决方案的决定。
与公共云平台相比，IBM Power Systems 平台的性能提升了 75%
IBM Power Systems 基础架构的安装仅需 6 天，而不是典型安装所需的几周
月末报告处理速度提高了 66%，提高了财务部门的效率
然而，当 Moncrieff 了解到 IBM Power Systems 已通过 SAP HANA 认证时，一个更好的选择出现了。Moncrieff 说：“如果工厂中有许多办公地点和许多互联网连接，那么公共云就很有意义。但我们工厂有一条电缆很容易受到挖掘机的影响。如果我们那根电缆中断了，就无法访问云。”
2015 年之前，Tomago 在 Power Systems 服务器上运行其内部部署 SAP 平台，Moncrieff 对其所拥有的控制力和可见性表示赞赏。现在，他已经准备好在私有云环境中利用最新一代的 IBM 解决方案，以实现其公共云解决方案所缺乏的性能和灵活性。
Moncrieff 表示：“一旦意识到自己受到了限制，人们就不想再受到限制了。”
根据 Advent One 的建议和 Tomago 之前在现场运行 IBM 系统的成功经验，Tomago 决定不再使用公共云提供商，并基于 IBM 系统和 Red Hat 解决方案的集成基础架构，在私有云模式上运行其 SAP 解决方案套件。
除了将 SAP ERP 平台用于备件仓库管理外，Tomago 还将 SAP 用于其他重要业务，如薪资、采购、人力资源、财务和其他功能。任何因中断而造成的数据丢失或延迟都会对业务产生重大影响，因此 Tomago 的 IT 部门与 Advent One 和 IBM 密切合作，管理向其自有私有云的平稳过渡，该私有云旨在支持 SAP 解决方案，包括：
•由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Warehouse，这是一个用于整合数据、协调主数据并提供灵活报告方案的数据仓库。
• 由 SAP HANA 提供支持的 SAP ECC，这是一个在 SAP HANA 数据库上运行的 ERP 中央组件，可简化物流、财务、销售和仓储等业务任务。
• SAP Fiori，一个用户体验平台，为设计人员和开发人员提供快速创建应用程序的敏捷工具和指南。SAP Fiori 实现了移动设备用户界面的快速开发，使用户能够在庞大的 Tomago 工厂中访问 SAP 工具。
IBM Lab Services 和 Advent One 在极其紧迫的期限内合作完成转型，在六天内部署了新的 IBM Power Systems、存储和备份基础架构（包括所有操作系统安装和配置）。Holloway 说道：“硬件交付后不到一周，“所有系统都已移交给 SAP 团队。”
Moncrieff 说：“我们知道，我们必须尽快交付和移交一切。我们要向 Advent One 和 IBM 团队中的每个人致敬。”
私有云基础架构包括 IBM Power Systems H924 (PDF) 和 IBM® PowerVM 服务器虚拟化，旨在将多个工作负载整合到更少的系统上，提高服务器利用率并提供端到端的安全性。
IBM 闪存存储解决方案、IBM 混合闪存存储、IBM 存储区域网络和 IBM® Spectrum Storage 软件提供了具有人工智能功能的完整存储解决方案，提高了内部存储和混合云存储的经济性。IBM® FlashSystem 以及所有闪存和混合闪存存储解决方案均采用 IBM Spectrum Virtualize 技术构建，用于软件定义的复制或迁移。
基于其实施 SAP 认证的 Red Hat 解决方案的经验，Advent One 建议 Tomago 将其多个操作系统整合到 Red Hat 平台上。Moncrieff 说：“拥有多个操作系统并不理想，我们不想让孤立的信息和关键资源依赖于一个人。Red Hat 为我们提供了操作系统方面的技术和开发知识，为我们在时机成熟时部署物联网做好了准备。”
将操作系统与 Red Hat Enterprise Linux（ibm.com 外部链接）整合，提供了一致性和弹性，并使 Tomago 能够利用 SAP 软件和 IBM Power Systems 平台之间的运营协同效应。
Tomago 的所有系统都向 Red Hat Insights （ibm.com 外部链接）软件即服务 (SaaS) 解决方案进行数据报告。Holloway 说：“借助 Insights，我们能够识别安全漏洞或配置问题，并根据安全基线对其进行基准测试。他们对正确开启安全设置感到放心。”
如此快速地建立基础设施的关键之一是使用 Red Hat Ansible 自动化平台（ibm.com 外部链接）来自动化整个部署。Holloway 说：“一旦硬件安装完毕并启动，其他一切都会自动化完成。我们提前一个多月就做好了准备。Tomago 能够非常快速、轻松地将 SAP HANA 系统从公共云复制到 IBM Power Systems，然后再进行切换。这里的关键之处在于移动非常轻松容易。”
通过对创新的投资，Tomago 现在可以充分利用其核心 SAP 应用程序的全部功能，并通过更具可操作性的洞察力做出更快更好的决策。与之前的公共云解决方案相比，Tomago 利用其内部的 IBM 私有云基础架构实现了显著的性能提升。Holloway 说道：“与之前的云平台相比，Tomago 在使用 IBM Power Systems 平台时发现性能提高了 75%。Tomago 的首席财务官还表示，这是他们有史以来最成功的项目之一。”
另一个改进例子是，过去在基于 x86 的公共云服务器上需要 60 秒才能处理的月末财务报告，现在只需 20 秒就能完成，速度提高了 66%。
Tomago 的新混合云系统运行效率也更高。Holloway 表示：“这比他们以前的情况要好得多。他们在公共云上有效使用了 32 个 CPU，现在他们在 IBM Power Systems 上使用了 8 个 CPU。即使做了这样的缩减，速度仍然快了 75%。”
与在公共云上运行相比，Tomago 可从自己的混合云系统的卓越成本控制和定价一致性中获益。该公司可以通过 IBM Power Systems 服务器内置的虚拟化功能轻松扩大容量。
硬件虚拟化还为开发人员和设计人员快速创建、测试和扩展新应用程序提供了更广阔的环境。Moncrieff 说：“无论我们是开启额外的模块，还是为开发建立沙盒环境，我们现在都能灵活地启用新的功能。成本管理的一致性是一项重大改进，我们可以在不增加额外成本的情况下为企业提供更好的服务。”
系统性能的可见性还能促进为系统用户提供更好的服务，优化洞察力，并实时显示决策的实际影响。Moncrieff 说：“我们有一个仪表板，在这里我们可以看到系统在数据库大小和内存使用方面的行为。有了这些洞察力，我们就能与同事就优化流程和改造流程进行对话。”
由于冶炼铝所需的电力成本不断变化，全球金属价格难以预测，Tomago 是在一个复杂且不断变化的行业中竞争。但为了应对这些挑战，Moncrieff 认为他的 IT 部门已经做好准备，在未来为公司提供支持。Moncrieff 说道：“在现场拥有 SAP、IBM Power Systems 和 IBM Storage 对我们的业务来说是一个更好的解决方案。这些部署让我确信，我们拥有一个非常稳定且富有弹性的系统。我们已经做好了准备，随时应对可能出现的任何情况。”
Tomago（ibm.com 外部链接）位于澳大利亚新南威尔士州，自 1983 年开始生产以来一直每天 24 小时运营。冶炼厂拥有 1,100 名员工和承包商，年产铝 580,000 吨，每年为澳大利亚经济贡献 15 亿澳元。Tomago 是一家独立管理的合资企业，由 Rio Tinto Alcan、CSR 和 Hydro Aluminium 共同拥有。
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