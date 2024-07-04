勒索软件会危及组织的数据、资金和声誉。

这种勒索恶意软件威胁受害者支付赎金，否则他们要永久扣留数据或公开数据。一些攻击者会在收到赎金后解密文件，可以激励受害者支付赎金，但即使支付赎金，也不能保证完全恢复数据。不幸的是，无论哪种方式，企业都会损失资金。此外，攻击可能会削弱对业务连续性至关重要的系统，导致停机时间延长和中断。在这些中断期间，客户可能会转向竞争对手来满足他们的需求，而这种业务损失可能会给组织带来平均 159 万美元的损失。对于金融行业来说，数据泄露的成本甚至更高：572 万美元。

金融服务行业的企业特别容易受到勒索软件攻击，因为它们存储有价值的客户数据并经常处理大额交易。这些组织面临着巨大的压力，需要快速解决安全问题，同时限制损害和恢复成本。一家要求匿名的著名抵押贷款机构知道，如果没有主动的数据保护，这一目标是不可能实现的。

该贷款机构在市场上搜寻能够保护其数据（无论数据来源如何）的安全解决方案，但没有找到符合要求的解决方案。它意识到需要安装和部署多个反应型解决方案才能获得所需的数据保护级别。该贷款机构更喜欢使用一种通用解决方案，因此向 IT 解决方案提供商 Micro Strategies 寻求帮助，以提供一种设计独特的解决方案来防范勒索软件。