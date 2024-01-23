过去为家族式企业 I-D Foods 提供服务的业务流程现已濒临崩溃的边缘。公司如何简化和优化运营以实现巨大增长？I-D Foods 正利用 SAP S/4HANA、IBM® Power® Systems 和 IBM Storage 实现业务转型，从而提供更好的客户服务。
I-D Foods 专注于将世界各地的美味佳肴带到顾客的餐桌上。这家家族式企业于 1948 年开业，现已发展为一家蓬勃发展的企业，并为 10,000 多名客户提供服务，这些客户包括杂货店、餐馆和酒店。该公司热衷实现卓越服务，渴望将其业务提升到全新水平，于是开始探索服务新型客户以及推出新产品线的可能性。
在食品服务行业，能在短时间内履行订单可能是一大制胜优势，而了解当前确切的客户订单、物流和库存状况对于满足这些需求至关重要。该公司认识到，尽管其原有 ERP 系统稳定可靠，但无法提供更快履行订单所需的详细分析和实时运营洞察。特别是随着公司赢得更多客户并扩大产品系列，内部解决方案更是无法跟上工作量的增长步伐。
I-D Foods 首席技术官 Michael Issenman 评论道：“我们一直致力于改善我们的业务并赢得更多客户。其中一个重要部分是确保我们能提供优质的客户服务。我们知道，为了实现未来的抱负，我们需要采用一个能够提供更深入运营洞察、更高敏捷性和卓越可扩展性的平台。”
I-D Foods 收集了各业务部门的需求，并对供应商的建议进行了评估，以期找到最合适的。作为一家雄心勃勃的公司，I-D Foods 需要一个真正的企业级 ERP 平台，并具有明确的长期战略。
Michael Issenman 评论道：“我们发现 SAP S/4HANA 与 I-D Foods 非常契合，它提供的尖端流程自动化将帮助我们提高产量并提升运营效率。”
为了支持 SAP S/4HANA 实施，I-D Foods 选择部署两台 IBM Power Systems S822 服务器，且这两台服务器会使用 IBM PowerVM® 进行虚拟化。在单独的逻辑分区 (LPAR) 中，这些服务器运行有 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 操作系统以支持 SAP S/4HANA，此外它们还会运行 IBM AIX® 操作系统以支持其他 SAP® 应用程序，例如 SAP Solution Manager 和 SAP BusinessObjects Business Intelligence。
“选择 IBM Power Systems 来运行 SAP S/4HANA 有很多优势”，Michael Issenman 回忆道。“随着我们的发展，我们可以毫不犹豫地添加 CPU、内存和额外的物理服务器，同时 IBM 提供了出色的本地支持。
“我们已经在 IBM Power Systems 上运行之前的业务应用程序，而根据经验，我们知道该平台非常可靠。通过我们为 SAP S/4HANA 实施的全新 Power Systems，我们没有遇到任何问题，也无需提交任何支持凭单。
“在我看来，IBM Power Systems 的最大优势是 IBM PowerVM 出色的虚拟化能力，它允许我们在同一台物理机上运行多个操作系统，而无需使用第三方管理程序。设置 LPAR 后，我们就像拥有一台全新的物理服务器一样 - 它不会像某些平台上那样因不同分区之间的数据泄漏而引发安全问题。借助 IBM PowerVM，我们可以运行更少的物理服务器，并实现出色的利用率。例如，对于我们的 SAP S/4HANA 应用程序，一家供应商建议使用 16 个基于 x86 的刀片服务器，但我们只需两台 Power Systems 服务器即可实现同等性能，占地面积减少了 87.5%。由于我们运行的服务器更少，因此支付的基础设施托管费用也减少了。”
SAP S/4HANA 将比以前的 ERP 解决方案捕获更多交易细节，然后将该数据用于生成我们期待已久的运营洞察。为了存储数据并确保快速访问以便进行分析，I-D Foods 选择使用 IBM Storwize V5030（现称为 IBM FlashSystem® 5030）阵列。
“IBM Storwize（现为 IBM FlashSystem）是补充我们 IBM Power Systems 服务器的自然选择。Storwize 几乎不需要维护，并且能以优惠的价格提供卓越的性能。当我们想要增加容量时，添加新的磁盘或机架非常容易。”
此外，I-D Foods 还聘请 IBM 全球融资部通过极具吸引力的 36 个月租赁解决方案为其新的 IT 基础设施投资提供资金。Michael Issenman 补充道：“与 IBM 全球融资部的合作非常轻松、愉快 - 我们大概只来回发送了五封电子邮件，然后就一切就绪了。”
IBM 业务合作伙伴 NOVIPRO 托管新的 IBM Power Systems 服务器。Michael Issenman 报告说：“我们与 NOVIPRO 有着良好的关系，当我们开启公司这一激动人心的新篇章时，他们就已经挺身而出为我们提供了所需的一切。
“在我们实施 SAP S/4HANA 的过渡期间，NOVIPRO 一直在帮助我们将之前的业务应用程序迁移到 IBM POWER8®，以便淘汰旧的 IBM Power Systems 服务器。”
全面部署 SAP S/4HANA 后，I-D Foods 便可非常详细和实时检查核心业务流程，例如物流、财务、销售和选货。
第一步是通过新的 SAP Fiori 应用程序实现订单流程的现代化改造和加速，从而帮助客户以比之前快六倍的速度下单。当新订单传入时，它们会自动实时传输到 I-D Foods 的仓库。
I-D Foods 计划在其仓库中取代手动流程，并将 SAP S/4HANA 与其现有条形码和读取器相集成，因为此处的运营改进措施可显著缩短履行时间。根据实时订单状态，I-D Foods 计划从次日提货改为每小时提货。同时，数据分析将帮助团队根据需要提货的频率来优化仓库中物品的放置位置。I-D Foods 旨在通过减少走动，使选货员更高效地工作，并将每位员工的选货次数从 4 次增加到 6 次。结合装箱单、运输分配和物流方面的相关改进，所有这些都将基于数据驱动型洞察，I-D Foods 旨在显著加快订单履行速度。
“我们期待 SAP S/4HANA 带来巨大优势”，Michael Issenman 评论道。“我们的旧 ERP 应用程序已无法跟上不断变化的需求，而 SAP S/4HANA 可为我们提供大量工具来帮助简化和优化我们的业务流程。最终，SAP S/4HANA 将帮助我们以高效、高度自动化的方式处理和履行客户订单。”
Michael Issenman 继续说道：“除了流程优化之外，我们预计 SAP S/4HANA 还将显著增强我们的分析能力。目前，我们的很多分析使用的都是一到两周前的数据。此外，我们在预测特定产品的销售等方面也能力有限。
"SAP S/4HANA 将为我们提供实时洞察，因此我们将处于更有利的竞争地位，能在新趋势出现时及时发现并采取行动。例如，如果异常温暖的天气导致对冷冻饮料的需求升高，我们将更有能力把握住由此增加的销售机会。
“我们期待对自己的业务有更全面的了解，例如，比以前更详细地研究随时间推移每种产品的需求和盈利能力。通过根据预测需求来优化库存，我们希望能降低库存水平，减少存储成本并节省仓库空间。此外，我们还可以加快周转速度，从而减少货物在被挑选并发送给客户之前的存库时间。”
通过利用在 IBM Power Systems 和 IBM Storage 上运行的 SAP S/4HANA 加速业务流程，I-D Foods 将拥抱潜在的新增长领域。
例如，更快的周转时间可让公司扩大选择易腐食品的范围。此外，I-D Foods 将通过与客户的 SAP 解决方案相集成来增强其向主要杂货连锁店销售的能力，从而实现订单的自动实时传输。
Michael Issenman 总结道：“在 IBM Power Systems 和 IBM Storage 上运行的 SAP S/4HANA 可为我们的未来发展铺平道路，助力公司步入我们选择的任意新方向。食品和饮料行业的利润率极低，我们相信 IBM 和 SAP 解决方案将帮助我们以更低的成本提供更好的客户服务，从而为我们带来真正的竞争优势。”
I-D Foods（链接位于 ibm.com 外部）是加拿大最大的进口特色食品和天然食品公司之一，其在全国各地均设有办事处和仓库，并拥有覆盖全国的卡车运输网络。该公司为大约 10,000 家贸易客户提供服务，包括餐馆、酒店和杂货店。
NOVIPRO 是一家领先的 IT 服务提供商，总部位于加拿大魁北克省，同时在法国巴黎也设有办事处。
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