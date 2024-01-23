I-D Foods 收集了各业务部门的需求，并对供应商的建议进行了评估，以期找到最合适的。作为一家雄心勃勃的公司，I-D Foods 需要一个真正的企业级 ERP 平台，并具有明确的长期战略。

Michael Issenman 评论道：“我们发现 SAP S/4HANA 与 I-D Foods 非常契合，它提供的尖端流程自动化将帮助我们提高产量并提升运营效率。”

为了支持 SAP S/4HANA 实施，I-D Foods 选择部署两台 IBM Power Systems S822 服务器，且这两台服务器会使用 IBM PowerVM® 进行虚拟化。在单独的逻辑分区 (LPAR) 中，这些服务器运行有 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 操作系统以支持 SAP S/4HANA，此外它们还会运行 IBM AIX® 操作系统以支持其他 SAP® 应用程序，例如 SAP Solution Manager 和 SAP BusinessObjects Business Intelligence。

“选择 IBM Power Systems 来运行 SAP S/4HANA 有很多优势”，Michael Issenman 回忆道。“随着我们的发展，我们可以毫不犹豫地添加 CPU、内存和额外的物理服务器，同时 IBM 提供了出色的本地支持。

“我们已经在 IBM Power Systems 上运行之前的业务应用程序，而根据经验，我们知道该平台非常可靠。通过我们为 SAP S/4HANA 实施的全新 Power Systems，我们没有遇到任何问题，也无需提交任何支持凭单。

“在我看来，IBM Power Systems 的最大优势是 IBM PowerVM 出色的虚拟化能力，它允许我们在同一台物理机上运行多个操作系统，而无需使用第三方管理程序。设置 LPAR 后，我们就像拥有一台全新的物理服务器一样 - 它不会像某些平台上那样因不同分区之间的数据泄漏而引发安全问题。借助 IBM PowerVM，我们可以运行更少的物理服务器，并实现出色的利用率。例如，对于我们的 SAP S/4HANA 应用程序，一家供应商建议使用 16 个基于 x86 的刀片服务器，但我们只需两台 Power Systems 服务器即可实现同等性能，占地面积减少了 87.5%。由于我们运行的服务器更少，因此支付的基础设施托管费用也减少了。”

SAP S/4HANA 将比以前的 ERP 解决方案捕获更多交易细节，然后将该数据用于生成我们期待已久的运营洞察。为了存储数据并确保快速访问以便进行分析，I-D Foods 选择使用 IBM Storwize V5030（现称为 IBM FlashSystem® 5030）阵列。

“IBM Storwize（现为 IBM FlashSystem）是补充我们 IBM Power Systems 服务器的自然选择。Storwize 几乎不需要维护，并且能以优惠的价格提供卓越的性能。当我们想要增加容量时，添加新的磁盘或机架非常容易。”

此外，I-D Foods 还聘请 IBM 全球融资部通过极具吸引力的 36 个月租赁解决方案为其新的 IT 基础设施投资提供资金。Michael Issenman 补充道：“与 IBM 全球融资部的合作非常轻松、愉快 - 我们大概只来回发送了五封电子邮件，然后就一切就绪了。”

IBM 业务合作伙伴 NOVIPRO 托管新的 IBM Power Systems 服务器。Michael Issenman 报告说：“我们与 NOVIPRO 有着良好的关系，当我们开启公司这一激动人心的新篇章时，他们就已经挺身而出为我们提供了所需的一切。

“在我们实施 SAP S/4HANA 的过渡期间，NOVIPRO 一直在帮助我们将之前的业务应用程序迁移到 IBM POWER8®，以便淘汰旧的 IBM Power Systems 服务器。”