利用生成式 AI 激发创造力并推动规模化影响力

营销活动和营销资产不仅仅是宣传材料。它们是品牌的声音、面孔和精髓。在 IBM，营销人员可能会发现自己被无休止的内容创作所困。该公司的营销团队负责制作各种创意资产，包括博客文章、客户案例、数据表和社交媒体帖子。

构思、研究、起草、结构化、编辑以及验证每项内容的清晰度、准确性、可读性和品牌一致性的过程，可能会占用营销专业人员一周中的大量工作时间。

机会成本是一个更大的挑战。由于如此多的精力放在制作上，营销人员无法总是投入足够的时间进行战略规划，这使他们应对重大市场时机的准备能力面临风险。

另一个明显的差距是，IBM 的一些常见营销资产缺乏标准化的、符合品牌要求的模板。对可重复内容框架的需求在批量大的项目中尤为突出，例如客户案例，哪怕微小的延迟也会显著减慢产出速度。

带着使命感和紧迫感，并遵循 IBM 利用智能体式 AI 解决方案简化和自动化工作流程的目标，IBM 的创意与内容团队着手构建能够帮助营销创意人员制作内容的解决方案。他们希望构建人工智能驱动的解决方案，加速创意过程，普及产品洞察力，并赋能每个团队成员制作出智能、战略性的内容。于是，Creative Assistant 诞生了。