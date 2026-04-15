利用生成式 AI 激发创造力并推动规模化影响力

IBM 构建了人工智能驱动的创意助手，帮助内容模板化并加速创新
营销活动和营销资产不仅仅是宣传材料。它们是品牌的声音、面孔和精髓。在 IBM，营销人员可能会发现自己被无休止的内容创作所困。该公司的营销团队负责制作各种创意资产，包括博客文章、客户案例、数据表和社交媒体帖子。
构思、研究、起草、结构化、编辑以及验证每项内容的清晰度、准确性、可读性和品牌一致性的过程，可能会占用营销专业人员一周中的大量工作时间。
机会成本是一个更大的挑战。由于如此多的精力放在制作上，营销人员无法总是投入足够的时间进行战略规划，这使他们应对重大市场时机的准备能力面临风险。
另一个明显的差距是，IBM 的一些常见营销资产缺乏标准化的、符合品牌要求的模板。对可重复内容框架的需求在批量大的项目中尤为突出，例如客户案例，哪怕微小的延迟也会显著减慢产出速度。
带着使命感和紧迫感，并遵循 IBM 利用智能体式 AI 解决方案简化和自动化工作流程的目标，IBM 的创意与内容团队着手构建能够帮助营销创意人员制作内容的解决方案。他们希望构建人工智能驱动的解决方案，加速创意过程，普及产品洞察力，并赋能每个团队成员制作出智能、战略性的内容。于是，Creative Assistant 诞生了。
Creative Assistant 的设计初衷不仅仅是前端界面。它被设计为一款目标明确、人工智能驱动的工具，以精准、速度和品牌完整性为内容创作加速。
流程始于用户提示。基于该提示，由微服务、API 和智能体组成的复杂网络随即启动。该系统 使用 基于 Elasticsearch 的检索增强生成 (RAG) 来丰富提示，从用户提供的数据和 IBM 可信知识源中提取上下文。
随后添加了重排序服务，以优先选择最相关的信息用于生成，从而确保每个响应都建立在相关性和准确性之上。丰富后的输入被传递给一个在 IBM watsonx.ai 上训练和托管的大语言模型 (LLM)，该模型根据当前任务在模型选择和训练方面提供了灵活性。虽然 IBM Granite 基础模型因其企业级性能而被普遍使用，但在适当时也会采用其他模型以帮助获得最佳结果。所选模型将原始数据转换为高质量、定制化的内容，并以预设模板的形式输出，用于电子邮件、演示文稿、博客文章、客户案例和产品页面。该系统会定期优化，提高响应的质量。
在后台，AI 智能体分解任务，协调搜索和生成。最终输出被交付给一个定制构建的 React 用户 界面，该界面将响应格式化为清晰、可读的模板，以便进行审阅。
Creative Assistant 的优势在于其基础——一个丰富的 IBM 可信数据源生态系统，包括 IBM.com、产品文档、品牌指南、竞争研究、IBM RedBooks 以及 Seismic 等私有存储库。使用 IBM Cloud Object Storage 的自动化流程有助于确保这些数据源被定期索引并存储在 IBM Cloud Databases for Elasticsearch 和 IBM watsonx.data 数据存储上的 Milvus 中。数据索引和存储有助于在公共和私有数据集上实现精确的、基于向量的查询以及快速、可扩展的数据检索。
在此基础之上，IBM 创意与内容团队自首次推出以来，已开发出下一代 Creative Assistant。升级后的版本包括智能体驱动的聊天体验、使用 IBM Instana Observability 的实时监控、质量和风格指南审阅功能，以及聊天历史记录功能。
通过简化创意流程的各个环节并优化工作流，Creative Assistant 可以帮助 IBM 的营销团队专注于最重要的事情——提供精准、符合品牌调性的创意资产，同时为下一步铺平道路。
尽管采用情况仍在发展中，并且也在利用其他工具来优化工作流，但 Creative Assistant 在应对速度、一致性和规模方面的挑战上迈出了重要一步。借助预置的、符合品牌要求的模板，Creative Assistant 可以显著减少营销人员在格式和结构上花费的时间，使他们能够拓展自己的创意范围。在推出后的第一年，该工具已上线超过 1010 名活跃用户，生成了超过 7000 份涵盖 10 种不同内容格式的资产草稿。
Creative Assistant 对客户案例工作流尤其具有变革性。一个小型内容团队，专注于提升客户与合作伙伴的声音，并以引人入胜的故事快速响应市场机会，此前常常因人员波动和相互竞争的优先事项而进度迟缓。如今，该工具已融入他们的工作流程，团队成员可以快速生成高质量、符合品牌调性的初始故事草稿，无需依赖项目经理或撰稿人。 在 2025 年推出后的第一年，该工作流生成了超过 2400 份客户案例草稿和版本，以帮助在初始创意过程中进行迭代。初步大纲大约在四小时内完成。并且，经过撰稿人和编辑为符合合规性和 IBM 品牌标准而润色的、可供审阅的客户案例草稿，现在可以在大约五天内完成，而之前需要 10 天——估计改进了 50%。该团队还简化了客户案例一页纸简介的制作——这是面向销售、合作伙伴和高管的重要资源，用于快速展示影响力并推动有意义的互动。 过去需要大约一小时的工作，现在仅需约 12 分钟，效率提升约 80%。这一转变使团队能够以更快的速度和更高的一致性响应市场机会，同时不牺牲质量或品牌调性。
除了速度和规模，Creative Assistant 还提供内置的编辑支持，涵盖语法、清晰度和语气。一个集成的产品助手普及了产品洞察的获取，使每个团队成员都能创建准确、有见地的内容，而无需依赖孤立的专业知识或进行大量研究。
展望未来，IBM 的创意与内容团队计划通过增加额外功能来进一步简化内容生命周期，例如翻译功能和工作流工具，旨在为创意过程引入更智能的自动化。结合目前正在部署和开发中的一套广泛的 AI 智能体解决方案和创新的自动化，Creative Assistant 将有助于推进 IBM 打造更具战略性的营销部门的愿景。
IBM 是一家全球性的科技公司，在云计算、AI、数据分析和咨询领域提供广泛的产品和服务。他们致力于技术创新，尤其专注于研发。
© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 3 月
IBM、IBM 徽标、Granite、IBM Cloud、IBM Cloud Object Storage、IBM Cloud Databases for Elasticsearch、IBM Instana Observability、Redbooks、IBM watsonx、IBM watsonx.ai™ 和 watsonx.data 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。
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