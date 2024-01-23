在向医疗保健行业提供医疗器械时，始终如一的质量至关重要。在运行有 SAP® ERP（由 SAP HANA® 提供支持）的 IBM® Power Systems™ 服务器的助力下，蓬勃发展的供应商 Groupe Bastide 推行其扩张战略，同时保持了一贯的卓越标准，使其能够在不损失性能的情况下吸引新用户。
该公司在首席信息官 M. de Jabrun 的带领下，通过转变 IT 格局、在 IBM Power Systems 服务器上实施 SAP HANA，并获得 IBM Storage 的支持，确保他们能够快速、自信地把握新机遇。
无论是在医院、护理机构还是在患者家中，护理人员都需要可靠的高质量医疗设备，才能有效地为患者提供治疗。这些医疗设备的供应商必须始终如一地按照卓越的基准提供服务，否则就有可能影响对患者的护理。
Groupe Bastide 就是这样一家提供商，它是一家总部设在法国的组织，怀有向全球扩张的雄心。无论是自然增长还是通过收购实现的快速增长，都使 Groupe Bastide 保持其赖以成名的卓越标准面临更大挑战。
Group Bastide 的 IT 经理 Emmanuel Romieu 解释道：“近期，我们在法国以外实施的收购举措，令我们的扩张战略再上层楼。例如，在英国，我们现在是第二大医疗设备供应商，并且我们计划向更远的地区扩张。我们希望主动对公司的运营进行一些改变，以确保能够继续抓住出现的机会。”
具体来说，Groupe Bastide 认为，部署由 SAP HANA 数据库支持的 SAP ERP 来提高性能并加快分析速度，这是正确的决定。该集团的 IT 团队开始寻找基础架构来支持 SAP HANA 发挥最大潜力，同时满足不断增长的业务需求。
Romieu 表示：“短期内，我们需要服务器和存储解决方案，让我们从 SAP HANA 投资中获得最大收益。从长远来看，我们希望能够将当前和未来的子公司引入我们的 SAP 环境，这意味着需要充足的空间和灵活性。”
为了消除发展障碍，Groupe Bastide 部署了 SAP HANA，该平台在 IBM Power® Systems S824L 服务器（使用 IBM PowerVM® 虚拟化）上运行，并运行有 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（链接位于 IBM.com 外部）。
Romieu 回忆说：“我们很快就选定了 IBM Power Systems，它在我们考虑过的平台之中最为灵活。它在虚拟化功能方面得分很高，这对我们来说是一个关键优先项。IBM 还围绕技术提供了许多增值服务，这是其他供应商根本无法比拟的。”
在为了 SAP HANA 进行基础架构规模调整过程中，Groupe Bastide IT 团队意识到低估了所需的内存量。IBM 和一家竞争厂商对这一问题的不同回应，凸显了无缝可扩展性的优势，而这正是 IBM Power Systems 平台的一个显著特征。
Romieu 说：”如果选择非 IBM 方案，就意味着要在产品规格更高的范围选择要部署的服务器，这样成本就会高得多。相比之下，我们可以轻松地向 Power Systems 服务器添加额外的内存。我们本来就对 POWER 基础架构的卓越技术很有信心，尤其当我们看到扩展系统是如此简单时，就更加坚定了我们的选择。”
为了支持该环境，Groupe Bastide 选择了 IBM FlashSystem® 5000 存储阵列。通过在两个站点之间异步复制数据，该小组可以防止发生灾难时数据丢失。Romieu 继续说道：“多年来，我们一直依赖 IBM FlashSystem 和 IBM Spectrum Virtualize，并取得了巨大成功，因此也会顺理成章地选择它来支持新环境。”
自从部署 IBM 解决方案以来，Groupe Bastide 能够更好地把握新机遇。因此，该公司正努力在不影响服务水平的情况下，实现其大胆的扩张计划。
Romieu 表示：“IBM Power Systems 提供了卓越的性能，而且我们还有足够的增长空间，现在甚至还无需扩展基础架构。除了 IBM 存储系统外，它们还为我们提供了理想的平台，使我们能够增加用户，并在准备就绪后，支持我们在 SAP 环境中整合子公司的计划。”
Groupe Bastide 的员工受益于 SAP HANA 所带来的更快速、更强大的报告功能，与公司以前的数据库相比，SAP HANA 也更易于管理。
“在 IBM Power Systems 上实施 SAP HANA，显著改善了我们的用户体验，”Romieu 解释道。“我们在管理系统上花费的时间少了很多，用户也很满意，这就从整体上提高了员工的工作效率。”
通过缩短 SAP HANA 的响应时间，IBM 服务器和存储解决方案有助于提供 Groupe Bastide 所需的业务洞察，这样就可以继续提供令客户满意的服务。
Romieu 总结道：“我们曾考虑过将来向云迁移，但我们认为目前任何服务都无法提供与 POWER 架构相媲美的性能水平。SAP HANA、Power Systems 和 IBM FlashSystem 的组合非常成功，为我们提供了将 Groupe Bastide 服务推向全球所需的一切。我们很高兴看到 SAP S/4HANA 和基于 IBM POWER9 处理器的服务器为我们的业务带来的助益，帮助我们进一步巩固已获得的竞争优势。”
Groupe Bastide（链接位于 IBM.com 外部）由 Guy Bastide 于 1977 年创立，专门从事医疗设备的供应和服务。公司通过了 ISO 9001 认证，提供糖尿病、营养、呼吸和泌尿等多个领域的产品。
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