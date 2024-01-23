无论是在医院、护理机构还是在患者家中，护理人员都需要可靠的高质量医疗设备，才能有效地为患者提供治疗。这些医疗设备的供应商必须始终如一地按照卓越的基准提供服务，否则就有可能影响对患者的护理。

Groupe Bastide 就是这样一家提供商，它是一家总部设在法国的组织，怀有向全球扩张的雄心。无论是自然增长还是通过收购实现的快速增长，都使 Groupe Bastide 保持其赖以成名的卓越标准面临更大挑战。

Group Bastide 的 IT 经理 Emmanuel Romieu 解释道：“近期，我们在法国以外实施的收购举措，令我们的扩张战略再上层楼。例如，在英国，我们现在是第二大医疗设备供应商，并且我们计划向更远的地区扩张。我们希望主动对公司的运营进行一些改变，以确保能够继续抓住出现的机会。”

具体来说，Groupe Bastide 认为，部署由 SAP HANA 数据库支持的 SAP ERP 来提高性能并加快分析速度，这是正确的决定。该集团的 IT 团队开始寻找基础架构来支持 SAP HANA 发挥最大潜力，同时满足不断增长的业务需求。

Romieu 表示：“短期内，我们需要服务器和存储解决方案，让我们从 SAP HANA 投资中获得最大收益。从长远来看，我们希望能够将当前和未来的子公司引入我们的 SAP 环境，这意味着需要充足的空间和灵活性。”