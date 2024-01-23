ElectronicPartner 为欧洲各地的众多客户提供服务。该公司通过 B2C 销售线 EP: 和 MEDIMAX 向零售消费者销售电视、个人电脑和笔记本电脑等消费产品。ElectronicPartner 还通过 comTeam 业务部门为 B2B 领域提供服务，其中 IT 专家为企业客户开发 IT 和电信解决方案，并利用行业特定知识指导他们完成整个开发和实施过程。

在电子产品批发领域经营从未像现在这样具有挑战性。从长远来看，德国国内市场竞争激烈，将继续给利润率带来巨大压力。短期内，新冠肺炎疫情等外部因素导致芯片需求飙升，因此批发商预测消费者趋势并提前安排订单至关重要。

疫情期间，ElectronicPartner 成功度过了严峻的市场环境，并在 B2C 和 B2B 业务方面取得了收入成功。为了更上一层楼，公司将眼光放在扩大运营上。

ElectronicPartner 首席信息官 (CIO) Matthias Assmann 表示：“对于我们的大多数客户（个人和企业）来说，价格是决定因素。为了确保为客户提供最优惠的价格，同时保障我们的利润，我们必须确保拥有有效的供应商谈判、供应链规划和物流管理流程。”