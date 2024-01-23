提供令客户满意的最佳服务是 ElectronicPartner Handel SE 的主要目标。为了有效地进行价格竞争，同时保护利润率，这家德国电子产品批发商一直在寻找优化业务流程的方法。
ElectronicPartner 为欧洲各地的众多客户提供服务。该公司通过 B2C 销售线 EP: 和 MEDIMAX 向零售消费者销售电视、个人电脑和笔记本电脑等消费产品。ElectronicPartner 还通过 comTeam 业务部门为 B2B 领域提供服务，其中 IT 专家为企业客户开发 IT 和电信解决方案，并利用行业特定知识指导他们完成整个开发和实施过程。
在电子产品批发领域经营从未像现在这样具有挑战性。从长远来看，德国国内市场竞争激烈，将继续给利润率带来巨大压力。短期内，新冠肺炎疫情等外部因素导致芯片需求飙升，因此批发商预测消费者趋势并提前安排订单至关重要。
疫情期间，ElectronicPartner 成功度过了严峻的市场环境，并在 B2C 和 B2B 业务方面取得了收入成功。为了更上一层楼，公司将眼光放在扩大运营上。
ElectronicPartner 首席信息官 (CIO) Matthias Assmann 表示：“对于我们的大多数客户（个人和企业）来说，价格是决定因素。为了确保为客户提供最优惠的价格，同时保障我们的利润，我们必须确保拥有有效的供应商谈判、供应链规划和物流管理流程。”
利用 SAP S/4HANA 中的数百万条记录，360 度全方位了解客户偏好
将关键业务流程加速 2 倍，从而提高运营效率
多年来，ElectronicPartner 一直依靠 SAP® ERP 解决方案来帮助支持端到端运营，包括管理整个欧洲各种仓库网络中的 B2B 和 B2C 库存。随着新一代 ERP SAP S/4HANA® 的推出，该公司看到了进一步提高核心业务流程速度和效率的机会。
“我们的目标之一是优化库存水平和供应链管理，”Assmann 解释道，“通过将实时库存数据与 SAP S/4HANA 中的预测相结合，我们的目标是帮助企业在缺货发生之前进行预测，并确保我们的仓库中始终有需求产品。”
当 ElectronicPartner 准备迁移到 SAP S/4HANA 时，它意识到需要升级现有 IT 基础架构以支持内存数据库。为了实现数字化转型目标，该公司寻找一个高性能且具有成本效益的平台来支持向 SAP S/4HANA 过渡。在对多家领先供应商的产品进行全面评估后，该公司选择了 IBM® Power® 解决方案。
“我们的业务流程经过紧密集成，”Assmann 说，“在 IBM Power 中，我们找到了一个高度可靠的平台，可以通过 SAP S/4HANA 支持我们复杂的物流流程。IBM Power 平台还提供动态资源管理，这意味着我们可以快速扩展解决方案的性能，以适应分析要求暂时提高的业务高峰期。我们已经拥有多年使用 IBM Power 解决方案的经验，因此我们知道该平台的可靠性值得信赖。”
为了降低从 SAP ERP 迁移到 SAP S/4HANA 的业务风险，ElectronicPartner 决定在准备迁移的同时并行操作这两个应用程序。通过部署 IBM Power E980 服务器和 IBM PowerVM® 虚拟化以及 IBM FlashSystem® 5030 全闪存存储系统，ElectronicPartner 能够为现有 SAP ERP 工作负载使用单一平台 SAP Business Warehouse（ibm.com 外部链接）以及在 SUSE® Linux® Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接）上运行的新 SAP S/4HANA 应用程序。
“通过在配备 SUSE Linux Enterprise Server 的 IBM Power 上部署 SAP S/4HANA，我们实现了支持财务、物流、供应链和采购流程所需的稳定性。”Assmann 证实，“在迁移期间和迁移之后以动态方式重新分配服务器资源的能力对我们来说也是一个很大的优势。在迁移期间，我们使用 Capacity on Demand 暂时提高了性能，这使我们能够更快地完成向 SAP S/4HANA 的迁移，并将影响业务的程度降至最低。”
Assmann 补充说：“我们定期评估数据中心的存储解决方案，以确保我们使用的是最佳平台。IBM FlashSystem 出色的性能和简单的管理让我们确信我们做出了正确的选择。”
ElectronicPartner 选择 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 作为 SAP S/4HANA 的操作系统。“我们总是希望选择合适的工具来完成工作，”Assmann 说，“SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 是 SAP 为 SAP S/4HANA 选择的操作系统，IBM、SUSE 和 SAP 之间的紧密合作让我们高枕无忧，因为所有解决方案都是兼容的。”
展望未来，该公司计划应用 SUSE Linux Enterprise Live Patching 功能进一步提高可用性，同时加速应对网络威胁。该公司还对下一代 IBM Power 平台 IBM Power10 感兴趣。
“未来，借助 IBM Power10 提供的全新内置安全功能（例如内存加密）和更加优秀的计算性能，我们的数据中心将进一步实现优化。”Assmann 补充道，
“通过在配备 SUSE Linux Enterprise Server 的 IBM Power 上部署 SAP S/4HANA，我们实现了支持财务、物流、供应链和采购流程所需的稳定性。”Assmann 证实，“在迁移期间和迁移之后以动态方式重新分配服务器资源的能力对我们来说也是一个很大的优势。在迁移期间，我们使用 Capacity on Demand 暂时提高了性能，这使我们能够更快地完成向 SAP S/4HANA 的迁移，并将影响业务的程度降至最低。”
Assmann 补充说：“我们定期评估数据中心的存储解决方案，以确保我们使用的是最佳平台。IBM FlashSystem 出色的性能和简单的管理让我们确信我们做出了正确的选择。”
ElectronicPartner 选择 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 作为 SAP S/4HANA 的操作系统。“我们总是希望选择合适的工具来完成工作，”Assmann 说，“SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 是 SAP 为 SAP S/4HANA 选择的操作系统，IBM、SUSE 和 SAP 之间的紧密合作让我们高枕无忧，因为所有解决方案都是兼容的。”
展望未来，该公司计划应用 SUSE Linux Enterprise Live Patching 功能进一步提高可用性，同时加速应对网络威胁。该公司还对下一代 IBM Power 平台 IBM Power10 感兴趣。
“未来，借助 IBM Power10 提供的全新内置安全功能（例如内存加密）和更加优秀的计算性能，我们的数据中心将进一步实现优化。”Assmann 补充道，
自从迁移到在装有 IBM FlashSystem 存储的 IBM Power 服务器上运行的 SAP S/4HANA 以来，ElectronicPartner 开始解锁新的洞察，这将有助于该公司更有效地运营 B2C 和 B2B 业务。
“我们将一些关键业务流程加快了两倍，这有助于提高运营效率，”Assmann 表示，“我们现在可以使用 SAP Customer Activity Repository 即时分析数百万条客户和供应商记录，这将帮助我们更深入地了解客户偏好、预测未来趋势并相应优化我们的规划流程。”
ElectronicPartner 认为本地环境的性能、可扩展性和可靠性可与最大的公共云提供商相媲美。“如今，公共云和混合云解决方案始终是一种选择，”Assmann 强调说，“我们评估了利用率，并很快意识到，在持续高负载的情况下，云解决方案的成本会更高，而且我们对数据的控制也会更少。因此，在 IBM Power 上托管 SAP S/4HANA 对我们来说是最经济的选择。”
此外，IBM Power 还提供比其他平台更好的可扩展性。“我们的 SAP HANA 数据库正在迅速扩展，”Assmann 补充道，“借助 IBM Power，我们几乎可以无限制地进行扩展，从而为我们提供增长和整合的空间，而无需增加管理开销。”
基于与 IBM、SAP 和 SUSE 的合作，ElectronicPartner 已为下一阶段的业务转型做好了准备。Assmann 确认：“我们的下一步将是重塑流程、添加新功能并充分利用最新的 SAP 解决方案，包括直观的 SAP Fiori 移动应用程序。”
Assmann 总结道：“虽然我们才刚开始在 IBM Power 上使用 SAP S/4HANA，但我们相信这个解决方案将能帮助我们优化供应链，强化合作伙伴关系管理并简化物流流程。最后，业务数据访问速度的提高将使我们能够更快、更明智地做出采购决策，帮助我们以最合理的价格向客户提供紧俏产品。”
ElectronicPartner（ibm.com 外部链接）是德国、荷兰、奥地利和瑞士领先的消费电子产品批发商，年收入达 15 亿欧元。该公司与拥有约 5,000 个零售点（包括 300 多家 EP: 和 80 多家 MEDIMAX 商店）的独立合作伙伴网络合作，拥有并运营 comTeam（一个服务于系统集成市场的部门）。
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2022 年 1 月在美国制作。
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