全球数百万个厨房生活空间采用的产品出自 BLANC & FISCHER FAMILY Holding 旗下的公司：生产烤箱、炉灶和炉头的法国专业制造商 ARPA；专注于水、水槽和水龙头的BLANCO；为商用厨房和工业供应商提供产品的 BLANCO Professional；以及为家用电器制造商提供产品的 E.G.O.。

作为这些公司的基础，BLANC & FISCHER CORPORATE SERVICES（包括 Blanc und Fischer IT Services GmbH）为整个集团提供 IT 和功能能力。

Blanc und Fischer IT Services GmbH 总监/技术主管 Manfred Leistner 说道：“我们希望通过单一、易于使用的电子商务解决方案和可定制的产品配置程序，为客户提供全方位的选择。在集团所有公司之间实现更紧密的整合将促进新的高级业务模式。为此，我们必须使我们的企业更加紧密地联系在一起。我们如何才能发挥自身优势，优化多个业务部门的产品和流程？