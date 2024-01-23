为了释放创新和协同效应，BLANC FISCHER Family Holding 旗下的 Blanc und Fischer Services IT GmbH 与 IBM 和 Red Hat 合作，将其 SAP 应用程序标准化为 IBM® Power® Systems、IBM Storage 和Red Hat Enterprise Linux。从厨房供水系统到工厂车间物联网解决方案，该公司正在建设可持续的未来。
Blanc und Fischer IT Services GmbH 希望在 BLANC & FISCHER Family Holding 中实现新的创新业务模式。如何加速生产设施的数字化转型？
该公司选择通过将 SAP Manufacturing Execution 迁移到 Red Hat Enterprise Linux、IBM Power Systems、IBM FlashSystem® 和 IBM Spectrum® Virtualize 上的 SAP HANA® 来优化业务运营。
全球数百万个厨房生活空间采用的产品出自 BLANC & FISCHER FAMILY Holding 旗下的公司：生产烤箱、炉灶和炉头的法国专业制造商 ARPA；专注于水、水槽和水龙头的BLANCO；为商用厨房和工业供应商提供产品的 BLANCO Professional；以及为家用电器制造商提供产品的 E.G.O.。
作为这些公司的基础，BLANC & FISCHER CORPORATE SERVICES（包括 Blanc und Fischer IT Services GmbH）为整个集团提供 IT 和功能能力。
Blanc und Fischer IT Services GmbH 总监/技术主管 Manfred Leistner 说道：“我们希望通过单一、易于使用的电子商务解决方案和可定制的产品配置程序，为客户提供全方位的选择。在集团所有公司之间实现更紧密的整合将促进新的高级业务模式。为此，我们必须使我们的企业更加紧密地联系在一起。我们如何才能发挥自身优势，优化多个业务部门的产品和流程？
多年来，BLANC & FISCHER Family Holding 集团公司一直依靠 SAP 解决方案来提高运营效率。该集团目前正致力于实施下一代业务应用程序，包括 SAP S/4HANA® 、 SAP® BW/4HANA® 和 SAP Manufacturing Execution ，以及现有 SAP 解决方案组合。
随着时间的推移，我们的目标是所有集团公司都将整合到新的 SAP 解决方案，从而使公司获得统一的运营视图。这一关键步骤将有助于实现简化、集成的制造流程，通过协作和交叉受益，支持新一轮的创新浪潮。
“核心业务应用程序的现代化始终是一个挑战，”Manfred Leistner 评论道。“我们选择 IBM Power Systems 和 IBM Storage 作为底层基础设施，因为我们认为它是将现有 SAP 工作负载与新的尖端解决方案相结合的理想平台。”
该小组与 IBM 和 Red Hat 顾问合作，部署了基于 IBM Power System E980 服务器的高可用性配置，该服务器连接到使用 IBM Spectrum Virtualize 构建的 IBM FlashSystem 9200 存储解决方案。IBM PowerVM® 的高级虚拟化功能允许在单台服务器上运行不同的隔离工作负载，而不会影响关键任务系统的性能或安全性。
借助IBM基础架构，Blanc und Fischer IT Services GmbH 的团队将能够在单一平台上运行新的 SAP S/4HANA和 SAP BW/4HANA 应用程序以及现有的解决方案，例如 SAP全球贸易服务、SAP供应商生命周期管理、SAP供应商关系管理、SAP 商业智能和 SAP ERP人力资本管理。
Manfred Leistner 解释说：“我们从 IBM Power Systems 和 IBM Storage 获得的灵活性使我们能够在必要时进行扩展，而无需进行复杂的调整。我们可以灵活地将资源分配到需要的地方，并根据不断变化的业务需求动态优化资源分配。”
IBM Spectrum Virtualize 可确保两个数据中心位置之间的数据一致性和最大可用性，从而提高业务连续性。该集团还依靠 IBM Spectrum Protect 进行数据保护和快速恢复。
“IBM Spectrum Storage 和 IBM FlashSystem 的结合为我们提供了一个统一、经济高效的高性能层，通过 IBM Power Systems 服务器上的 Red Hat Enterprise Linux 来管理关键任务工作负载的存储和业务连续性，”Manfred Leistner说道。
为了从跨平台的标准化中获益，该集团正在将其所有 SAP HANA 实例迁移到 Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions （链接位于 ibm.com 以外）。“当 Red Hat Enterprise Linux 获得 SAP 的 IBM Power Systems 平台认证后，我们就开始在 Red Hat Enterprise Linux for SAP 解决方案上运行 SAP HANA 生产系统。”Manfred Leistner 回忆说。“得益于 IBM 和 Red Hat 不同团队之间的密切合作，我们使用 SAP HANA 快速进入了生产运营，没有任何延迟。”
对于 Blanc und Fischer IT Services GmbH 来说，能够在 IBM Power Systems 上运行 Linux 对于持续吸引最聪明的人才至关重要。“IT 人员，尤其是年轻员工，对 IBM Power Systems 上的 Linux 非常满意，即使他们以前从未使用过该平台，”Manfred Leister 补充道。“我们可以在不同的服务器平台上利用对 Red Hat Enterprise Linux 的深入了解，这对我们来说是一个重大好处，因为因为它提高了灵活性并加快了故障排除速度。”Blanc und Fischer IT Services GmbH 非常重视 Red Hat 的开源理念，并从熟悉该解决方案的管理员和开发人员组成的大型社区中受益。
作为下一步，Blanc und Fischer IT Services GmbH 计划使用 Red Hat Ansible 自动化平台（链接位于 ibm.com 之外）和 Red Hat Satellite（链接位于 ibm.com 之外）以及 Red Hat Premium 和 IBM Platinum Business Partner SVA（链接位于 ibm.com 之外），在所有数据中心运营中实施 DevOps 流程。除此之外，IT 团队已经在寻找进一步简化部署的方法，研究基于 Red Hat OpenShift 企业级 Kubernetes 容器平台的容器化应用程序交付。IT 团队是多云和混合云战略的坚定支持者，正在探索云选项以优化成本并进一步提高灵活性。
通过将任务关键型 SAP Manufacturing Execution 应用程序迁移到 SAP HANA 所获得的系统性能对公司的生产线产生了直接的积极影响。例如，即使是打印标签等基本步骤也变得更快，这有助于提高整体效率。
“SAP HANA 和 Red Hat Enterprise Linux 的技术转型将使我们能够在未来几个月内将制造管理从德国和加拿大的三个工厂扩展到全球更多的制造基地，”Manfred Leistner 说道。“此外，由于迁移，我们的响应时间提高了 30%，同时使用的处理器核心减少了 50%。这可以节省大量成本，使我们能够实现更多生产设施的标准化。”
基于 IBM POWER9™ 处理器的服务器提供了显着的性能优势：“对于某些工作负载，采用 IBM POWER9 技术，我们需要的处理器核心数量减少了 25%，”Manfred Leistner 确认道。“这种减少有助于削减投资和运营成本，而资源效率的提高使我们在建立测试和开发系统时更加灵活，使业务更加敏捷。”
事实证明，在 IBM Power Systems 上运行完整的 SAP S/4HANA 环境是一个成功的策略。
“我们在 IBM Power Systems、IBM Storage 和 Red Hat Enterprise Linux 上使用 SAP S/4HANA 的经验非常积极，”Manfred Leistner 说道。“IBM 基础架构解决方案使我们能够根据需求实时动态扩展和重新分配容量。这种扩展能力支持我们的增长，并帮助我们跟上新的业务需求。”
在 IT 支持方面，Blanc und Fischer IT Services GmbH 对 IBM 和 Red Hat 团队的表现印象深刻。Manfred Leistner 指出：“Red Hat 团队非常有兴趣了解 IBM Power Systems。与想要学习的人一起工作是一种乐趣，他们真正超越期待，解决任何故障。令人非常放心的是，我们始终可以与 IBM 和 Red Hat 拥有深厚技术专长的专家网络进行交流。”
他继续说：“我们正在与IBM、SAP和 Red Hat 一起踏上转型之旅，我们正在通过 IBM Storage、Red Hat Enterprise Linux和Automation 在 IBM Power Systems 上使用 SAP S/4HANA 和 SAP BW/4HANA 对业务应用程序进行现代化改造。我们目前运行 70 个 SAP 应用程序实例。我们的目标是将系统和实例的数量减少 30%。通过合并单独的系统并为所有集团公司在单一应用程序平台上进行标准化，我们可以降低成本并实现集团公司和不同业务部门之间更紧密的集成。”
Manfred Leistner 总结道：“规划、制造和业务流程以及运营数据的紧密集成支持我们的数字化重塑工作。借助 SAP 和 IBM 解决方案，我们可以开发和推出新的业务模式，为厨房、工厂等领域更加互联的未来做好准备。”
Blanc und Fischer IT Services GmbH（链接位于 ibm.com 之外）是 BLANC & FISCHER Family Holding（链接位于 ibm.com 之外）的中心 IT 服务提供商，该公司塑造了全球厨房生活空间。Family Holding 旗下有多家集团公司，包括 EGO-Group、BLANCO-Group、BLANCO Professional-Group、ARPA 和 DEFENDI-Group。这些公司在全球 23 个国家/地区的 56 个地点雇佣了约 8,300 名员工。2019年，该集团的营业额约为 12 亿欧元。
SVA（链接位于 ibm.com 之外）是德国领先的系统集成商之一，专门提供数据中心基础设施和实施服务。
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