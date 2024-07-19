Chatmantics 决定使用 IBM Voice Agent with Watson 作为其虚拟助手解决方案的主要平台。该解决方案直接集成到客户现有的联络中心系统中，使用自然语言处理来理解客户的呼入查询，并通过语音或短信与他们沟通。

Keith Scales 解释说：“我们研究了不同供应商提供的一系列解决方案，但大多数产品只专注于一种媒介（例如社交媒介），而不是提供跨所有渠道的整体解决方案。IBM 是例外，因为 Voice Agent with Watson 提供了整个软件包，并且文档和支持做得非常好，因此我们可以准确地了解如何构建平台和客户所需的内容。”

他补充道：“我们希望能够快速吸引新客户并无缝扩展，因此 IBM Cloud 使我们能够快速、轻松地调配和部署新的虚拟助手，这是另一个显著优势。”

IBM 在整个解决方案的开发过程中为 Chatmantics 团队提供了持续支持，并热衷于促进业务发展。在项目的早期阶段，IBM AI 专家与 Chatmantics 的开发人员和数据科学家密切合作，讨论路线图，并就如何充分利用 IBM Watson 解决方案为团队提供建议。

Keith Scales 评论道：“我们很高兴知道，如果我们有疑问或事情未按计划进行，我们总是能取得联系。这感觉就像是一项礼宾服务，我们知道 IBM 真正致力于推动公司取得成功，这对于云供应商来说并不常见。因此，我们的上市速度令人印象深刻。我们仅用三个月就开发出了自己的平台。如果没有 IBM 的支持，可能需要一年半的时间。”

当公司接触 Chatmantics 时，首要任务是确定组织联络中心面临的最大挑战。最可能的问题是他们收到太多的来电，需要快速扩大运营规模，同时保持精简的团队。Chatmantics 与该公司合作，定义虚拟助手可以自动管理哪些类型的对话，以及何时应将客户转接给代理人。

Keith Scales 解释道：“了解客户的联络中心工作流程后，我们可以构建助手来满足其独特需求。例如，我们询问客户需要了解有关来电呼叫者的哪些信息，因此我们可以设计助手在呼叫者开始与代理人交谈之前收集特定数据。我们制定工作流程后，便可以让客户非常快速地入门和熟悉运用我们的平台，仅需 48 到 72 小时。”

基于与客户的初步接触和经验，Chatmantics 现在在 IBM Cloud 中构建了三个基于 IBM Voice Agent with Watson 的应用程序，旨在帮助公司最大限度地提高其联络中心内部特定流程的效率。

Chatmantics Scheduler 是一个虚拟助手，可联系用户询问方便的回电时间，使用自然语言处理来理解响应，并在约定的时间自动发起呼叫。虚拟助手的对话语气引人入胜，且具交互性，可帮助客户接受该流程，并提高转化率。

Chatmantics Qualifier 收集初始信息，使联络中心能够根据呼叫者可能需要的服务类型对其进行分类。例如，如果用户询问汽车保险，Qualifier 可能会询问他们有多少辆车、是否有车库以及最近是否提出过任何索赔。根据这些问题的答案，助手可以将用户转给最合适的代理人。该应用程序对小型联络中心特别实用：通过自动处理这些基本问题，可以处理更多的呼叫，而无需雇用额外的代理。

Chatmantics Assist 帮助公司与现有客户互动。该应用程序吸收信息库内容（例如，公司的常见问题及解答部分），并将信息存储在数据库（例如 IBM Cloudant® 或 IBM Db2® on Cloud）。通过查阅该数据库，Assist 能够回答客户提出的简单问题，从而节省他们以前等待代理人可用的时间。