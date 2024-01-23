为了奠定业务流程自动化和工业 4.0 等创新的坚实基础，BPW-Hungária 决定用下一代企业资源规划系统 SAP S/4HANA® 替换原有的应用程序。

Medvegy 指出：“SAP 是全球先进制造企业的首选平台，对于该解决方案帮助我们实现数字化转型目标，我们充满信心。此外，SAP S/4HANA 也是我们母公司和姊妹公司的新平台，提供集团级兼容性、数据交换和财务整合的优势。”

为了最大限度地发挥 SAP S/4HANA 投资的效益，BPW-Hungária 寻求具有高性能、富有弹性和可扩展性的基础架构，以满足实时分析的严苛要求。在对多种平台选择进行评估后，该公司选择了 IBM® Power E950 服务器，该服务器运行有 SUSE Linux® Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接），并连接到低延迟 IBM® FlashSystem 7200 存储。BPW-Hungária 使用 IBM® PowerVM 创建逻辑分区 (LPAR)，其大小可为其 SAP S/4HANA 应用程序提供最佳性能，并与 IBM PowerVC 相结合来保护重要的业务数据。

Medvegy 解释道：“通过使用 IBM PowerVM 在 IBM Power E950 服务器上创建 LPAR，我们意识到，与同等的 x86 平台相比，我们可以大幅减少服务器资源，为 SAP S/4HANA 应用程序实现高性能。IBM Power 和 IBM Storage 平台的稳健性也给我们留下了深刻的印象。通过使用 IBM PowerVC，我们创建了高可用性配置，帮助我们确保重要业务数据始终受到保护。”

他补充道：“在 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 操作系统上部署 SAP S/4HANA，让我们放心地使用 SAP 自己的开发人员所选择的环境，有助于确保出色的兼容性和高可靠性。”

BPW-Hungária 与 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 Cascade Informatikai Es Energetikai Zrt. 的专家合作，在匈牙利的本地数据中心实施了新的解决方案。此外，该公司还集成并配置了 IBM® FileNet Content Manager 作为其财务数据的企业内容管理存储库。

Medvegy 回忆道：“与 IBM 和 Cascade Informatikai 合作是一次非常积极的经历。Cascade Informatikai 在项目的早期阶段为我们提供了很大的帮助，并与我们的团队合作探索架构可能性并做出最佳设计决策。我们在以前的项目中聘请了 Cascade Informatikai，这个项目也取得了巨大的成功。该团队为我们提供了构建新的 IBM Power 和 IBM FlashSystem 环境所需的所有资源，并成功迁移到新的 SAP S/4HANA 解决方案。”

Medvegy 继续说道：“我们的 SAP S/4HANA 部署进展顺利，我们对 IBM 和 Cascade Informatikai 之间的密切合作感到非常满意。这些团队在新 IBM 系统的培训方面为我们提供了大力协助，并帮助我们在预算范围内按时上线。IBM Power 和 IBM FlashSystem 平台的灵活性在这一成功中发挥了关键作用，因为当我们对新 SAP S/4HANA 解决方案的要求变得更加明确时，很容易在下游对我们的环境进行更改。”