世界农业正面临前所未有的挑战。一方面，人口的快速增加推动了对粮食需求的逐年稳步增长。另一方面，农业劳动力短缺和日益极端的天气，使得农民最大限度地提高农作物产量愈加困难。
二十多年来，BPW-Hungária（BPW Bergische Achsen 的一个部门）在为牵引车辆（尤其是农业车辆）开发高质量的传动装置、轴承、制动和悬挂系统方面一直处于领先地位。
由于 BPW-Hungária 采用的是复杂的工程流程，生产时间相对较长，因此它根据预测的客户需求优化生产计划，以尽量减少交货延误。
BPW-Hungária 的 IT 经理 Zoltán Medvegy 解释道：“过去，我们严重依赖手动流程来创建预测和制定生产计划。虽然这种方法在多年来发挥了很好的作用，但新冠疫情造成的冲击凸显了它的局限性。我们希望提高生产计划流程的准确性，以帮助我们灵活应对疫情导致的业务量波动。”
与同等 x86 平台相比，总拥有成本降低了 20%。
为了实现这一愿景，BPW-Hungária 希望尽可能实现业务流程的集成化和自动化，用能够进行预测分析的实时数据取代人工系统。
Medvegy 表示：“我们的长期愿望是将自动化扩展到各个领域：从我们的业务管理系统到我们的实际生产运营。我们正在寻找一种方法来规划我们的数字化转型之旅，使我们能够在不确定性较大的时期仍能茁壮成长。”
为了奠定业务流程自动化和工业 4.0 等创新的坚实基础，BPW-Hungária 决定用下一代企业资源规划系统 SAP S/4HANA® 替换原有的应用程序。
Medvegy 指出：“SAP 是全球先进制造企业的首选平台，对于该解决方案帮助我们实现数字化转型目标，我们充满信心。此外，SAP S/4HANA 也是我们母公司和姊妹公司的新平台，提供集团级兼容性、数据交换和财务整合的优势。”
为了最大限度地发挥 SAP S/4HANA 投资的效益，BPW-Hungária 寻求具有高性能、富有弹性和可扩展性的基础架构，以满足实时分析的严苛要求。在对多种平台选择进行评估后，该公司选择了 IBM® Power E950 服务器，该服务器运行有 SUSE Linux® Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接），并连接到低延迟 IBM® FlashSystem 7200 存储。BPW-Hungária 使用 IBM® PowerVM 创建逻辑分区 (LPAR)，其大小可为其 SAP S/4HANA 应用程序提供最佳性能，并与 IBM PowerVC 相结合来保护重要的业务数据。
Medvegy 解释道：“通过使用 IBM PowerVM 在 IBM Power E950 服务器上创建 LPAR，我们意识到，与同等的 x86 平台相比，我们可以大幅减少服务器资源，为 SAP S/4HANA 应用程序实现高性能。IBM Power 和 IBM Storage 平台的稳健性也给我们留下了深刻的印象。通过使用 IBM PowerVC，我们创建了高可用性配置，帮助我们确保重要业务数据始终受到保护。”
他补充道：“在 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 操作系统上部署 SAP S/4HANA，让我们放心地使用 SAP 自己的开发人员所选择的环境，有助于确保出色的兼容性和高可靠性。”
BPW-Hungária 与 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 Cascade Informatikai Es Energetikai Zrt. 的专家合作，在匈牙利的本地数据中心实施了新的解决方案。此外，该公司还集成并配置了 IBM® FileNet Content Manager 作为其财务数据的企业内容管理存储库。
Medvegy 回忆道：“与 IBM 和 Cascade Informatikai 合作是一次非常积极的经历。Cascade Informatikai 在项目的早期阶段为我们提供了很大的帮助，并与我们的团队合作探索架构可能性并做出最佳设计决策。我们在以前的项目中聘请了 Cascade Informatikai，这个项目也取得了巨大的成功。该团队为我们提供了构建新的 IBM Power 和 IBM FlashSystem 环境所需的所有资源，并成功迁移到新的 SAP S/4HANA 解决方案。”
Medvegy 继续说道：“我们的 SAP S/4HANA 部署进展顺利，我们对 IBM 和 Cascade Informatikai 之间的密切合作感到非常满意。这些团队在新 IBM 系统的培训方面为我们提供了大力协助，并帮助我们在预算范围内按时上线。IBM Power 和 IBM FlashSystem 平台的灵活性在这一成功中发挥了关键作用，因为当我们对新 SAP S/4HANA 解决方案的要求变得更加明确时，很容易在下游对我们的环境进行更改。”
通过在 IBM Power 和 IBM FlashSystem 解决方案上运行 SAP S/4HANA，BPW-Hungária 已获得了将其数字化转型工作推向高速发展所需的坚实基础。目前，公司正在利用新构建的业务流程自动化能力来提高运营效率，并更好地预测和适应新冠疫情造成的市场波动。
Medvegy 表示：“从长远来看，SAP S/4HANA 的实时分析功能，将使我们能够将销售预测与生产和物流更紧密地结合起来。这将提高 BPW-Hungária 的成本效益，缩短客户的交货时间，帮助我们确保客户拥有所需的全部设备，以应对农业产业面临的挑战。”
至关重要的是，借助 IBM Power 和 IBM Storage 作为 SAP S/4HANA 的平台，BPW-Hungária 将以比同类 x86 平台低得多的总拥有成本 (TCO) 获得这些优势。Medvegy 证实：“在五年内，BPW-Hungária 为 IBM Power 和 IBM FlashSystem 付出的 TCO 比基于 x86 的同类解决方案低 20%。”
尽管 BPW-Hungária 的数字化转型之路才刚刚开始，但它坚信 IBM Power E950 服务器上的 SAP S/4HANA 是实现其长期工业 4.0 愿景的最佳平台。该公司计划在其工厂车间实施工业物联网 (IIoT) 传感器技术，生成详细的运营数据，这将有助于进一步提高效率。
Medvegy 总结道：“我们认为，整合 BPW-Hungária 内部和整个集团的业务将提高灵活性、加强合作并增强竞争优势。借助 IBM 和 SAP 解决方案，我们对端到端业务流程有了更深入的了解，这最终将帮助我们为整个农业行业的客户提供更高质量的服务。”
BPW-Hungária（ibm.com 外部链接）成立于 1991 年，是 BPW Bergische Achsen KG 的子公司，是为牵引车辆（尤其是农业车辆）生产重型传动装置、轴承、制动和悬挂系统的专业制造商。该公司拥有 1,500 名员工，每年生产超过 130,000 个车辆底盘，年收入约为 2.4 亿欧元。
关于 Cascade Informatikai Es Energetikai Zrt.
Cascade Informatikai（ibm.com 外部链接）于 2011 年在匈牙利布达佩斯成立，是一家数据中心解决方案的专业提供商。Cascade Informatikai 提供从网络集成到复杂的多区域数据中心部署等一系列服务，帮助客户构建最佳基础设施解决方案，以实现其业务目标。
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2021 年 11 月在美国制作。
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