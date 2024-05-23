Belfius Bank 是一家综合性银行和保险公司，为比利时 380 多万人提供服务，他们希望确保 IT（包括网络安全解决方案）能够快速发展，以帮助银行在当今快速发展的金融业中保持领先地位，并继续为客户提供最好的银行和保险服务。
通过与 IBM 签订 IBM Security® 服务和软件以及 IBM Z® 大型机的合同，Belfius 可以清晰了解和控制技术，同时提高创新能力。
阅读 2024 年 IBM X-Force® Threat Intelligence Index
通过转向与 IBM 的直接托管服务关系，Belfius 纳入了 AI 和机器学习 (ML) 增强的高级安全功能，并使其核心 IT 系统获得了持续创新能力。
该合作伙伴关系提供：
24x7 全天候集中式安全操作：IBM® 威胁检测和响应 (TDR) 服务通过 IBM 安全运营中心 (SOC) 提供全天候实时事件管理。
高效、自动化的威胁检测和响应：IBM 团队利用 IBM Security 软件在 Belfius 的本地和云基础架构中实现一站式界面的可见性。该软件每秒自动分析和关联数千个安全事件，辅助编排并（在适当的情况下）自动执行事件响应活动。Belfius 可以全面了解安全信息和事件管理 (SIEM) 仪表板以及与事件响应相关的所有操作和状态，并且可以与 TDR 团队协作，随着时间的推移完善用例和响应规则。
AI 和 ML 驱动的效率：TDR 内的安全平台包括对每个安全事件（包括来自端点的安全事件）的基于 ML 的分析和分类。大约 73% 的警报会被自动处理，误报会被快速丢弃，良性问题或标准问题则会被分配给自动解决方案，从而节省了人工分析师的带宽，使他们能够专注于更严重的问题。该平台还将 AI 应用于从 IBM 全球 SOC 网络收集的威胁情报，以持续透明地调整、适应和提高检测能力。
管理大型机和存储：Belfius 和 IBM 将 Belfius 的核心银行和保险应用程序迁移到两个新的 Z 大型机上，并将公司的分布式计算环境连接到软件定义存储。最后，该协议使 Belfius 能够直接访问 IBM 软件目录，使其能够按需纳入平台现代化解决方案，而无需依赖典型的采购流程。
AI 驱动的网络安全解决方案，可随着您的业务变化而发展
Belfius 首席安全官 Karine Goris 表示：“Belfius 和 IBM 安全团队之间更紧密的集成，结合 IBM 平台的附加 AI 组件，增强了 Belfius 对风险和安全状况的洞察度和控制力。”
Belfius 还可以加强合规报告。事实上，欧盟关于网络安全的新法规《数字运营弹性法案》（DORA）（ibm.com 外部链接）和欧盟 2023 年 NIS2 指令（ibm.com 外部链接）正在为金融机构制定重要的新报告要求。通过与 IBM 的直接合作，提高其核心 IT 平台和安全解决方案的可见性，Belfius 可以更轻松地获得需要向监管机构提交的信息。
Belfius（ibm.com 外部链接）是一家在比利时各地运营的综合银行和保险提供商。它为零售客户、各种规模的企业、公共机构和非营利组织提供服务。大约每三个比利时公民中就有一个与 Belfius 有业务往来。
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2024 年 3 月在美国制作。
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