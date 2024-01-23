Atos 中国大数据与安全部门负责人 Cheng Cai He 说：“过去二十年里，我觉得大家都看到了安全和数据泄露的威胁与日俱增。攻击的类型，即病毒的类型，在大中华区的发展非常迅速。”

因此，Atos 的许多客户已开始投入巨资引进新的安全设备和产品。但这些产品往往集成性不佳，成为其保护能力的瓶颈。

“效率不是很高，”Cheng Cai 补充道。“许多企业，比如制造业的企业，开始频繁与我们探讨如何真正确保所有产品能够协同工作。于是我们产生一个想法：创建基于云的安全运营中心 (SOC) 服务。”

如今，安全运营中心在中国市场已遍地开花。通过安全运营中心服务，Atos 可更好地集中其客户的安全数据，提供整体网络健康状况和稳定性的 360 度视图。

“我们了解到，之前所有安全运营中心均由企业自主创建，”Cheng Cai 说。“而且数量不多，因为其耗资巨大。企业必须购买齐全各种安全设备，如果要实现每周 7 天、每天 24 小时的保护，还必须成立一支专门的支持团队。”

与此相反的是，如果中小型企业没有足够资金投入如此大型的 IT 项目，则可选择基于服务的方法（如 Atos 公司的服务），以利用安全运营中心的优势。为了让这项服务易于交付到多个最终用户环境，Atos 还需依靠基于云的交付模型。

“过去五年里，云行业在中国已相当成熟，”Cheng Cai 补充道。“我们的许多客户正在将其 IT 资产从本地迁移到云端。但这种转型有点复杂，企业需要遵守数据保护法，该系列法案禁止关键信息和客户个人数据向国外转移。因此，我们新服务的云解决方案需要托管在中国境内。”