CarbonHelix 于 2015 年成立时，其创始人设想了一款能够为各种规模和不同行业的客户提供一流安全解决方案的 SOC。他们的愿景更进一步，包括经济实惠的定价和非凡的专业水平。

然而，正如 CarbonHelix 的联合创始人兼负责人 Mark Precious 所解释的那样，发展专业知识也意味着选择首选的 SIEM 解决方案。“我们确实认为，在网络安全领域，我们需要专家，而不是通才。而且，如果你支持许多不同的安全技术，你根本不可能成为专家。”

Precious 继续说道：“我们希望识别任何类型的威胁，但我们必须能够尽快、尽早地做到这一点，因为如果不快速发现和响应这些威胁，可能会造成灾难性的损失。”选择能够满足这些严格要求的 SIEM 解决方案对于新公司的成功至关重要。

创始人还必须为他们的 SOC 产品确定最佳基础架构。为从小企业到大型企业的客户提供市场领先的安全功能，需要一个可扩展的基础设施，使 CarbonHelix 能够完全控制事件管理。