在评估 SIEM 解决方案前景时，Novaland 的网络团队考虑了 Gartner, Inc. 和 Forrester 发布的研究，并对各大顶尖品牌的一系列产品进行比较。“针对数百个用例，Gartner 对 IBM Security QRadar 的评价特别高，同时还支持最大规模的信息安全生态系统”，Nghia 说道。

评估团队非常欣赏 QRadar 通过自动执行安全信息分析以快速检测威胁的能力。此外，他们还很欣赏其稳定性和可扩展性，及其与各种扩展程序、API 和 IBM QRadar Pulse 操作仪表板等各种组件的集成，而这些功能可简化监视和管理。该团队还很欣赏 QRadar 的开放性和可扩展性，同时它提供的功能还符合 Novaland 的运营要求，从而可确保业务弹性、数据安全和隐私。

申请 QRadar SIEM 的定制演示

“由于 IBM QRadar 的功能和可扩展性，我们认定 IBM QRadar 是一个非常合适的解决方案”，Nghia 解释道。“而且，其威胁检测规则也可适用于我们的需求。”

在 IBM Security Services 的协助下，Novaland 的网络团队部署了 QRadar SIEM 平台。然后，该团队使用此工具来完善事件响应程序和场景，优化规则集以识别攻击迹象，以及编制安全事件响应手册。

Novaland 还使用 QRadar 平台来加强 IT 环境以应对未来威胁。该网络小组分为红色、蓝色和紫色三个团队，每周举行一次会议以便复盘先前出现的威胁，记录团队的响应情况，并使用结果来定制 QRadar 事件响应手册。此外，红队使用各种工具以及自己的脚本来进行违规和攻击模拟 (BAS)，以便验证蓝队的效率。

“我们需要了解蓝队的响应速度有多快，是需要 15 分钟，还是 50 分钟？”Nghia 说道。他对 15-30 分钟范围内的典型响应时间感到满意。“有了 QRadar，我们的响应速度提高了。”