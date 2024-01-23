不是只有大公司才依赖 ERP 软件。对于许多中小企业 (SME) 来说，ERP 应用程序是其业务的支柱。总部位于丹麦的 ADDvision 专门代表中小企业和大公司托管这些关键系统，使客户能够专注于核心运营。

ADDvision 首席执行官 Per Steen Jensen 解释说：“公司之所以选择我们，是因为我们可以提供比大型供应商更个性化的服务。我们的主要目标是为客户提供更多的时间。通过支持他们免于业务关键型系统的管理困扰，我们让他们能够自由地专注于服务客户并抓住新机遇。”



ADDvision 认识到一个趋势：该公司托管的工作负载对底层基础架构的要求越来越高。为了确保继续为客户提供高质量的服务，公司开始寻求更强大的技术。



ADDvision 系统和 IT 运营顾问 Mikkel Bayer Nestved 评论道：“软件正变得更加复杂且资源密集。我们的客户依赖我们的全天候可用性和较短的响应时间。我们决定是时候更新我们的存储平台，以确保我们能够继续满足其期望。随着我们的利润率压力越来越大，我们选择的存储系统必须具有成本效益并且在未来几年内都能为我们服务，这一点至关重要。”

