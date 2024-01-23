世界发展的速度越来越快，促使公司寻求性能更高的 IT 服务以保持竞争力。ADDvision 利用 IBM® FlashSystem® 存储缩短客户的业务关键型应用程序的响应时间。通过增加产品范围，该公司正在激发现有客户的忠诚度，并增加对潜在客户的吸引力。
不是只有大公司才依赖 ERP 软件。对于许多中小企业 (SME) 来说，ERP 应用程序是其业务的支柱。总部位于丹麦的 ADDvision 专门代表中小企业和大公司托管这些关键系统，使客户能够专注于核心运营。
ADDvision 首席执行官 Per Steen Jensen 解释说：“公司之所以选择我们，是因为我们可以提供比大型供应商更个性化的服务。我们的主要目标是为客户提供更多的时间。通过支持他们免于业务关键型系统的管理困扰，我们让他们能够自由地专注于服务客户并抓住新机遇。”
ADDvision 认识到一个趋势：该公司托管的工作负载对底层基础架构的要求越来越高。为了确保继续为客户提供高质量的服务，公司开始寻求更强大的技术。
ADDvision 系统和 IT 运营顾问 Mikkel Bayer Nestved 评论道：“软件正变得更加复杂且资源密集。我们的客户依赖我们的全天候可用性和较短的响应时间。我们决定是时候更新我们的存储平台，以确保我们能够继续满足其期望。随着我们的利润率压力越来越大，我们选择的存储系统必须具有成本效益并且在未来几年内都能为我们服务，这一点至关重要。”
作为新存储平台的基础，ADDvision 选择了 IBM FlashSystem 存储阵列。全闪存系统提供了该公司所寻求的高性能、内置数据压缩以及 IBM Storage Insights 和 IBM Spectrum® Virtualize 管理工具，以提高效率。此次合并使 ADDvision 能够提升为客户提供的服务，同时保障利润。
ADDvision 支持经理兼合作伙伴 Frederik Pedersen 表示：“我们比较了多家供应商的存储系统，然后才确定 IBM FlashSystem 是我们的最佳选择。性能是我们的首要考量，这使得 FlashSystem 成为明显的赢家。在不影响性能的情况下保证 2:1 的压缩率是另一个主要优点。我们过去曾使用过 IBM Storage，因此我们知道管理该平台有多么容易。总而言之，这是一个成功的组合。”
通过选择 FlashSystem，ADDvision 还能够消除一整层网络基础架构，简化环境。
Mikkel Bayer Nestved 补充道：“只有 IBM 提供光纤连接的存储，这意味着我们无需购买单独的交换机。这大幅降低了成本和复杂性。”
在 IBM IT Infrastructure Lab Services 的帮助下，AddVision 在短短几天内就部署了新的存储平台，并在零中断的情况下迁移其客户端环境。该公司现在受益于通过 IBM Storage Insights 自动向 IBM 报告，帮助其在客户注意到任何影响之前解决问题。
Frederik Pedersen 解释道：“与 IBM 合作从头到尾都非常棒。尽管我们是一家相对较小的公司，但 IBM 投入了资源来确保我们能够充分利用他们的技术。如果硬盘出现故障，IBM 将通过 Storage Insights 收到通知，帮助我们快速做出反应，实现高枕无忧。”
自从部署新的存储平台以来，ADDvision 的响应时间平均缩短了 80%，得到了客户的积极反馈。例如，设计与零售女装的公司 Coze Aarhus 观察到了立竿见影的积极影响。
Coze Aarhus 首席财务官 Jonas Bruun Nørgreen 阐述：“我们自 2009 年以来一直与 ADDvision 合作，我们相信他们能够托管我们所有的 IT 服务，因为他们正在不断创新和改进。ADDvision 将我们的环境移到 IBM FlashSystem 后，我们注意到性能出现了巨大的提升。较短的响应时间帮助我们应对了新冠疫情爆发时突然转向远程工作的情况。我们的员工能够在家中快速访问 ERP 系统，而不会造成中断。”
自部署以来，ADDvision 一直享有 IBM FlashSystem 平台的不间断可用性，这为客户带来了卓越的服务连续性。Jonas Bruun Nørgreen 提出了客户观点：“作为在线零售商，任何停机时间都是我们无法赚钱的时间。通过选择 IBM 的可靠技术，ADDvision 确保我们的运营能够不间断地持续，并确保客户能够访问我们的服务。”
ADDvision 的新存储功能已帮助该公司赢得新业务，并帮助其保持 20% 的平均同比增长率。ADDvision 可以轻松扩展 IBM FlashSystem 存储以适应新的客户环境。
Per Steen Jensen 总结道：“我们最近使用 IBM FlashSystem 为潜在客户运行概念验证，性能令其惊叹不已。这使得销售变得非常容易！我们相信，在未来的岁月里，IBM 技术将支持我们成为客户的可靠顾问。”
ADDvision（链接位于 ibm.com 外部）总部位于丹麦，为各行各业的公司提供 ERP 解决方案、IT 托管、IT 服务和库存服务。该公司旨在为客户提供时间、带来信心和专业知识，并将技术创新与永恒的价值观相结合。
要了解有关 IBM FlashSystem 存储的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：ibm.com/flashsystem。
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美国出品，2021 年 7 月。
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