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加入由安全专家和黑客组成的团队，您将从事监控和破解工作，利用您的缜密分析和检测，捕获风险，在充满不确定性的形势下维护云计算环境的安全。

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忠诚的IBM Security员工

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 如何在网络安全行业开辟不凡的职业发展路径

11 年前，Anna 曾是一位全职妈妈。 如今，她已成为网络安全高级顾问。 看看她是如何做到的。
为什么选择 IBM

我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
科技对社会的影响

我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
通过多元化促进创新

我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
每天学习新技能

IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
在河边拍照的 IBM 员工
在 IBM 做安全领域专家
“我今年 60 岁，从美国陆军退役，服役 23 年。无论年龄或背景如何，都可以在 IBM 开启或重塑你的职业生涯。”

网络安全学员 Russ

安全职位 探索我们的主要工作类别。 安全工程师

有效保障后端数据平台安全，以帮助修补和修复整个混合云环境中的安全漏洞。

 最新岗位 安全架构师

主动搜寻和查找可改进解决方案的地方，提出增强功能措施，创建相应的架构和设计以防范未来的攻击者。

 最新岗位 安全专家

成为开发、安全和运营 (DevSecOps) 工作中的思想领导者，发挥实操专业技能，维护整个基础架构和各种应用的安全运行。

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