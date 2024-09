As ameaças à segurança cibernética estão em constante evolução e as infraestruturas de dados são altamente dinâmicas, com alterações nos privilégios, funções ou configurações dos usuários, e novas versões ou patches são lançados regularmente. Muitas organizações carecem de visibilidade e controle centralizados ou de recursos qualificados na infraestrutura de TI, para avaliar as mudanças de forma sistemática e contínua e determinar se elas trazem novas lacunas ou vulnerabilidades de segurança.

As avaliações periódicas ajudam as organizações a se antecipar a essas lacunas, identificando e lidando com os pontos fracos em seus sistemas operacionais antes que possam ser explorados por invasores.

A avaliação de vulnerabilidade é um processo sistemático para identificar, classificar e priorizar pontos fracos em infraestruturas de dados, segurança de aplicações e plataformas. O IBM Guardium Vulnerability Assessment identifica pontos fracos que podem ser explorados por agentes mal-intencionados, como hackers que usam malwares para acessar dados confidenciais e explorar vulnerabilidades na rede.

Como funciona a avaliação de vulnerabilidade?