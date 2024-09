Portões OU: use um portão OU quando qualquer um dos eventos de entrada for suficiente para causar o evento de saída. Em outras palavras, o evento de saída ocorrerá se pelo menos um dos eventos de entrada conectados à porta OU ocorrer.Se, por exemplo, uma falha do sistema pudesse resultar tanto de uma falha de componente quanto de um erro do operador, uma porta OU (OR) seria usada para conectar os eventos.