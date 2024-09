O que é o protocolo DNS?

Através do seguinte processo, as consultas DNS são resolvidas e os usuários são conectados ao endereço IP do servidor web que hospeda o site:

Ao usar um cliente DNS, como seu computador, dispositivo inteligente, qualquer navegador da web ou aplicação para se conectar a um nome de domínio, você aciona o que é conhecido como consulta recursiva, solicitação de DNS, pesquisa de DNS ou consulta de DNS.





Quando uma solicitação de registro DNS é feita a partir de um dispositivo como um smartphone, computador ou tablet, um navegador (como o Google Chrome) verifica primeiro o cache do registro. Se não existir nenhum registro, um resolvedor no nível do sistema operacional será consultado. Esse componente do sistema operacional, chamado de resolvedor de stub, verifica o registro.





Se o registro solicitado não estiver armazenado em cache no nível local, as consultas de DNS serão direcionadas por meio de uma série de servidores DNS externos que ajudam a resolver a solicitação.





O primeiro servidor em funcionamento é o servidor DNS recursivo, também conhecido como recursor DNS ou resolvedor DNS recursivo, que geralmente é operado por um provedor de serviços de Internet (ISP). Se possível, o resolvedor recursivo usa dados DNS em cache para acessar o site desejado; se esses dados não estiverem disponíveis, ele encaminhará a solicitação para o servidor raiz.





Os servidores raiz, ou servidores DNS raiz, recebem a solicitação e podem roteá-la para um servidor conhecido como domínio de nível superior ou servidor de nomes TLD, com base na extensão do site: .com, .org ou .net, por exemplo.





Os servidores de nomes TLD recebem solicitações de extensões específicas e as enviam para o servidor de nomes autoritativo, também conhecido como servidor DNS autoritativo ou servidor de nomes de domínio autoritativo.





O servidor de nomes autoritativo contém informações para a zona DNS que ele gerencia, incluindo informações relacionadas a nomes de domínio específicos armazenados em registros de recursos DNS, e conecta os nomes dos domínios com seus endereços IP correspondentes.





As informações são retornadas ao cliente DNS, completando a resolução de DNS.

Quando o servidor DNS não consegue recuperar uma resposta completa, ele aciona uma consulta DNS iterativa. Os servidores continuarão a enviar a solicitação por meio de servidores diferentes até que um endereço IP seja encontrado ou seja atingido o tempo limite ou algum erro.