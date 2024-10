Os sistemas de core banking são vitais para o sucesso de como um banco opera e para a retenção e conquista de clientes, especialmente à medida que a próxima geração de clientes busca maior controle sobre suas finanças e procura novas tecnologias bancárias. Ferramentas de automação e processamento de dados mais recentes, como soluções em nuvem e open banking, simplificaram as operações da maneira mais eficiente possível. Uma das maiores inovações na transformação digital atualmente é a IA generativa (inteligência artificial).

O IBM® Institute for Business Value lançou recentemente o relatório Global Outlook for Banking and Financial Markets de 2024 e, entre as conclusões principais, está como a IA generativa pode “redefinir a vantagem competitiva de um banco nos relacionamentos com os clientes, aperfeiçoar e simplificar as principais operações bancárias e reforçar a cibersegurança”.

O relatório de perspectivas globais entrevistou 600 executivos e traz a perspectiva dos especialistas da IBM para examinar o crescimento e o futuro da IA generativa nos negócios. Espera-se que a IA generativa ajude a aperfeiçoar as principais de operações de core banking por meio de sua compreensão abrangente das complexidades do código e do processo.