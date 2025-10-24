O que é Dig +Trace?

O sistema de nomes de domínio usado pela internet é composto por diferentes servidores de nomes raiz que operam em vários níveis. De suma importância são os 13 servidores de nomes de raiz lógica que trabalham no nível superior, nomeados de acordo com as 13 primeiras letras do alfabeto.

Cada um desses 13 servidores de nomes de raiz lógica se refere não a computadores ou sistemas operacionais únicos, mas representa uma autoridade designada que governa um terço de todo o tráfego de consultas de DNS da Internet. Portanto, quando nos referimos ao “Servidor A”, estamos nos referindo à designação do Servidor A, que pode abranger um número ilimitado de servidores DNS individuais.

Também é importante notar que os 13 servidores de nomes raiz são delegados a um grupo variado de entidades – diversas empresas com fins lucrativos misturadas com universidades e organizações militares. Embora seja verdade que originalmente a localização da maioria dos servidores físicos estava fortemente concentrada nos Estados Unidos, essa equação foi reequilibrada com o tempo. Agora, os servidores físicos estão localizados em todo o mundo.

Estes são os grupos que mantêm a responsabilidade de executar as 13 diferentes designações de root servers.net:

Servidor A (a.root-servers.net): Operador: VeriSign, Inc., que oferece infraestrutura de Internet e serviços de registro de nomes de domínio em todo o mundo.

Servidor B (b.root-servers.net): Operador: Universidade do Sul da Califórnia (ISI). O Instituto de Ciências da Informação da USC estuda tecnologia avançada de computação e comunicação.

Servidor C (c.root-servers.net): Operador: Cogent Communications, um ISP internacional que gerencia uma rede substancial de fibra óptica e oferece serviços de colocation.

Servidor D (d.root-servers.net): Operador: Universidade de Maryland, gerenciada por seu grupo de Serviços Globais de Infraestrutura Cibernética e Internet Advanced (ACIGS).

Servidor E (e.root-servers.net): Operador: NASA, mais especificamente a linha de serviço de Serviços de Rede e Telecomunicações (NaTS) da agência espacial dos EUA.

Servidor F (f.root-servers.net): Operadora: Internet Systems Consortium, Inc., uma corporação sem fins lucrativos que apoia a internet oferecendo vários softwares e protocolos.

Servidor G (g.root-servers.net): Operador: Centro de Informações de Rede (NIC) do Departamento de Defesa dos EUA, que também é responsável por gerenciar o plano de endereços IPv6 do DoD.

Servidor H (h.root-servers.net): Operador: Laboratório de Pesquisa do Exército dos EUA (ARL), anteriormente conhecido como Laboratório de Pesquisa de Balística (BRL).

Servidor I (i.root-servers.net): Operador: Netnod, uma organização sueca de infraestrutura de internet sem fins lucrativos conhecida principalmente por serviços de interconexão nas regiões nórdicas.

Servidor J (j.root-servers.net): Operadora: VeriSign, Inc. (Consulte o servidor A).

Servidor K (k.root-servers.net): Operador: Reseaux IP Europeens Network Coordinate Center (RIPE NCC), um registro regional da internet (RIR) sem fins lucrativos dedicado à Europa, Oriente Médio e Ásia.

Servidor L (l.root-servers.net): Operador: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), uma organização sem fins lucrativos que começou com um contrato com o governo dos EUA, mas agora existe como uma entidade separada centrada no mundo todo.

Servidor M (m.root-servers.net): Operador: o Projeto WIDE, que significa Ambiente Distribuído Amplamente Integrado, é um projeto de Internet que começou com a colaboração de três universidades japonesas.

O tráfego de consultas é distribuído uniformemente pelos 13 servidores, sem que nenhum servidor manipule mais do que o outro. Fatores regionais podem influenciar quais servidores os usuários acessam mais, mas no geral o tráfego é semelhante, envolvendo principalmente solicitações de endereços de ISP.

A razão pela qual são necessárias 13 entidades para gerenciar o tráfego de consultas de DNS é que trilhões de consultas de DNS são geradas a cada ano. Algumas estimativas fazem com que o total suba mais de 100 trilhões, mas esses números são suposições informadas. É um número tão grande que realmente não pode ser calculado.