O que é processamento direto?

O STP pode abranger qualquer uma ou todas as diversas etapas automatizadas, incluindo iniciação, validação, enriquecimento, roteamento, atendimento de pedidos e liquidação.No entanto, o STP não é uma proposta de "tudo ou nada"; o STP é frequentemente discutido em termos de taxa de STP ou a porcentagem do processo que é automatizada.A adoção de uma metodologia STP pode reduzir os tempos de processamento, o que, por sua vez, pode agilizar as tarefas operacionais, permitir maior escalabilidade e produzir um registro de documentação mais claro e auditável.

O STP é particularmente comum em serviços financeiros, especialmente na negociação de títulos, pagamentos e operações bancárias.Na negociação de títulos, por exemplo, milhões de negociações diárias são analisadas, liquidadas e executadas sem intervenção humana.