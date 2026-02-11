O que é processamento direto?

O processamento direto, ou STP, é uma metodologia aspiracional na qual o processamento de transações financeiras ou comerciais é concluído de ponta a ponta, sem a necessidade de intervenção humana.
O STP pode abranger qualquer uma ou todas as diversas etapas automatizadas, incluindo iniciação, validação, enriquecimento, roteamento, atendimento de pedidos e liquidação.No entanto, o STP não é uma proposta de "tudo ou nada"; o STP é frequentemente discutido em termos de taxa de STP ou a porcentagem do processo que é automatizada.A adoção de uma metodologia STP pode reduzir os tempos de processamento, o que, por sua vez, pode agilizar as tarefas operacionais, permitir maior escalabilidade e produzir um registro de documentação mais claro e auditável.
O STP é particularmente comum em serviços financeiros, especialmente na negociação de títulos, pagamentos e operações bancárias.Na negociação de títulos, por exemplo, milhões de negociações diárias são analisadas, liquidadas e executadas sem intervenção humana.
As especificidades de uma transação STP podem variar, e nem todas as aplicações incluirão todas as etapas. Vejamos um exemplo de uma rede varejista de supermercados que faz um pedido ao seu fornecedor de tomates, com o objetivo de alcançar o STP do ciclo de vida.
A rede de supermercados possui um sistema automatizado que detecta quando o estoque de tomates está acabando. Com base nas taxas de vendas e no inventário, o sistema de inventário da rede de supermercados determina que a loja precisa de 10 caixas de tomates de 11 kg.
O sistema gera automaticamente (e em tempo real) um pedido e envia o pedido ao fornecedor de tomate. Esse pedido pode ser enviado usando protocolos padronizados de transmissão de documentos comerciais, como interface de dados eletrônicos (EDI).
O fornecedor de tomates recebe o pedido e valida automaticamente as informações nele contidas. O preço está correto? O fornecedor possui estoque e recursos de entrega suficientes? A rede de supermercados está com os pagamentos em dia? Existem contratos vigentes que precisam ser verificados quanto à precisão e relevância? O endereço de entrega corresponde ao que o fornecedor já tem registrado?
O objetivo do STP é responder a cada uma dessas perguntas de forma automática e instantânea.
A rede de supermercados pode não incluir todas as informações que o fornecedor de tomates precisa para concluir o pedido; pode incluir apenas a quantidade, o código SKU (unidade de manutenção de estoque) do item e o endereço de entrega. O fornecedor de tomate precisará então "enriquecer" esse pedido básico com mais informações. Isso pode incluir considerações sobre o transporte, como necessidades de peso ou temperatura; onde os tomates são armazenados; de onde o fornecedor obtém os tomates para esse cliente específico e muito mais.
Esses dados não são necessários para a rede de supermercados, mas são vitais para o controle de auditoria do fornecedor de tomates.
O roteamento refere-se ao processo de direcionar transações financeiras por meio dos canais de compensação apropriados ou das redes de processamento de pagamentos. Basicamente, trata-se de determinar qual método de pagamento será utilizado e como o pagamento será efetuado.
Os métodos de pagamento eletrônico em um sistema STP incluem transferências eletrônicas de fundos, como ACH (Câmara de Compensação Automatizada) nos Estados Unidos ou SEPA (Área Única de Pagamentos em Euro) na Europa. Eles são comumente usados para transações entre bancos e outras instituições financeiras, bem como para movimentar dinheiro entre empresas, consumidores e órgãos do governo. São métodos clássicos de STP para questões como folha de pagamento e pagamentos a fornecedores, porque os arquivos ou as chamadas de API podem ser validados, roteados, compensados e liquidados automaticamente.
Outros métodos incluem pagamentos com cartão, sistemas de pagamento instantâneo como o Real-Time Payments (RTP) e o FedNow, e as transferências bancárias.
O fornecedor de tomates agora pode verificar o estoque no armazém e as opções de entrega e notificar a rede de supermercados com essas atualizações. Para atingir um processamento 100% automatizado, um sistema robótico automático de atendimento de pedidos poderia ser utilizado para coletar, embalar e enviar os tomates. Mas também é comum combinar etapas manuais com automatizadas; por exemplo, o fornecedor pode orientar seus próprios funcionários do armazém a embalar e enviar as caixas de tomate para os caminhões apropriados.
Para outras transações STP, o atendimento de pedidos pode envolver simplesmente pagamentos. Acionamento de seguros, pagamentos de hipotecas e transações financeiras como negociação de ações podem se beneficiar do STP, mas não exigem uma etapa física de atendimento de pedidos, pois não envolvem itens físicos.
Após a confirmação do atendimento dos pedidos, o fornecedor gera automaticamente uma fatura e a envia para a rede de supermercados. Por sua vez, a rede de supermercados recebe automaticamente essa fatura e envia o pagamento para as contas a receber por meio do método aceito (por exemplo, ACH).
Em toda essa transação, os seres humanos estavam envolvidos apenas nos aspectos físicos da compra de tomates: carregamento, entrega e reposição nas prateleiras. O restante da transação foi concluído sem a necessidade de intervenção humana.
Este exemplo é particularmente otimizado e automatizado. Por exemplo, a rede de supermercados pode não ter um sistema de estoque que reconheça automaticamente a necessidade de uma nova remessa de tomates. O STP refere-se ao objetivo de automatizar esse processo. A "taxa de STP" refere-se à porcentagem de transações que são processadas automaticamente.
Mesmo que uma organização não consiga automatizar a totalidade dos seus processos, ela ainda pode se beneficiar de automações incrementais e melhorias em seu sistema de processamento direto. Os principais benefícios incluem:
A automação pode reduzir significativamente o risco de erro humano na inserção e validação de dados. Uma análise da VAO sobre a inserção de dados nas empresas de cadeia de suprimentos constatou uma taxa de erro de até 4% na inserção manual de dados, mas uma taxa máxima de apenas 1% nos processos automatizados compatíveis com STP. Em escala, isso pode representar uma redução drástica.
Um fluxo de trabalho STP pode resultar em custos reduzidos. Essa redução de custos pode resultar da substituição da mão de obra humana, da diminuição da necessidade de produtos em papel, como cheques, selos e suprimentos de impressão, da redução da pressão sobre os representantes de atendimento ao cliente por meio de uma comunicação mais ágil, entre outros fatores. Um estudo da Synovus descobriu que o custo médio para produzir manualmente uma fatura é de cerca de US$ 10, enquanto aqueles que implementaram táticas de automação gastaram apenas US$ 2,81.
O mesmo estudo da VAO constatou que o tempo médio de processamento de uma fatura gerada manualmente é de aproximadamente 10 a 12 minutos. Mas esse número aumenta exponencialmente quando outros elementos são levados em consideração, como o enfileiramento de documentos e a escalabilidade limitada em períodos de alto volume. O tempo total do ciclo, desde o recebimento até a conclusão, foi de 14,6 dias para a produção manual. Com métodos STP? Cerca de 3 a 5 dias.
A automação de etapas individuais no processo de transação melhora e acelera tanto essa etapa específica quanto o processo como um todo.
Em processos com significativa intervenção manual, o crescimento de uma empresa requer aumentos proporcionais no número de funcionários para lidar com o novo volume de pedidos. O STP pode quebrar esse ciclo. Os serviços automatizados costumam ser mais baratos e fáceis de escalar à medida que o volume de pedidos aumenta.
O STP pode aumentar a satisfação do cliente, reduzindo ou eliminando muitos dos pontos problemáticos nas transações comerciais. Por exemplo, notificações, como atualizações de envio, são criadas e enviadas automaticamente assim que necessário. Essas automações reduzem os tempos de processamento e erros, proporcionando uma experiência do cliente mais positiva.
A automatização de transações comerciais e sistemas de pagamento de acordo com os objetivos do STP pode ajudar a garantir a conformidade com as regulamentações e minimizar os riscos de segurança. A conformidade regulatória pode ser aplicada automaticamente: por exemplo, as leis fiscais estaduais, as leis de propriedade intelectual e as leis de proteção de dados pessoais variam conforme a localização, mas podem ser aplicadas automaticamente com base na localização das empresas envolvidas em uma transação.
O STP também permite a implementação de protocolos de transação seguros, como o EDI, e a incorporação de ferramentas de IA que ajudam a detectar comportamentos suspeitos e possivelmente fraudulentos.
A mera presença de uma taxa de STP, como métrica, demonstra que, embora as organizações reconheçam o valor do STP como meta, existem obstáculos e desafios significativos para a conclusão da sua implementação.
As organizações geralmente dependem de sistemas legados que podem apresentar desafios de integração, especialmente com sistemas mais modernos. Por exemplo, muitos sistemas mais antigos não foram projetados para se comunicar por meio de APIs (interfaces de programação de aplicativos) e essas incompatibilidades podem apresentar barreiras à troca de dados e a fluxos de trabalho integrados. Desenvolver soluções de API personalizadas pode ser demorado e caro, assim como a migração para um sistema mais moderno.
A automatização de sistemas pode, por vezes, exigir a reformulação de práticas estabelecidas com as quais os funcionários estão familiarizados. Por exemplo, confiar em um algoritmo para medir, entender e avaliar riscos pode parecer assustador ou arriscado para os funcionários acostumados a fazer esses julgamentos por conta própria.
A implementação de um sistema STP pode exigir alterações demoradas e custos iniciais elevados em hardware, software e pessoal. As equipes podem precisar migrar os dados para novas plataformas, adquirir novas assinaturas e criar integrações personalizadas para conectar várias fontes de dados e aplicações. Essas operações podem exigir a contratação de consultores, equipe de TI adicional e gerentes de projeto, além do treinamento dos funcionários existentes.
|STP
|Processamento manual
|Velocidade
|Transferência de dados quase instantânea
|A transferência dos dados pode levar dias ou até semanas.
|Precisão
|Alta; não está sujeita a erros humanos.
|Moderada, dependendo da intervenção humana
|Escalabilidade
|Alta: não requer investimento proporcional em pessoal ou tecnologia.
|Baixa: requer investimento proporcional à escala.
|Conformidade
|Conformidade automática integrada
|A conformidade exige consideração e precisão humanas
|Custo operacional
|Custos iniciais elevados, com o ROI melhorando à medida que o volume aumenta, o sistema se torna padronizado
|Variável, com base nos custos de mão de obra, custos de correção de erros e volume de transações
|Satisfação do cliente
|Alta: os clientes recebem notificações em tempo real e as ações não têm atraso
|Depende do contato humano, que pode ser lento ou incerto
A STP está em posição privilegiada para usufruir de muitos avanços tecnológicos modernos. Tecnologias como as soluções iPaaS, que simplificam a integração de aplicações e a criação de fluxos de trabalho automatizados, estão ajudando as organizações a atingir suas metas de processamento direto.
A plataforma de integração como serviço, ou iPaaS, refere-se a um pacote de ferramentas e soluções de autoatendimento baseadas na nuvem usadas para integrar aplicações, sistemas e fontes de dados.
Os produtos iPaaS oferecem uma solução para o crescente desafio da integração de aplicações, fontes de dados e serviços em ambientes de TI cada vez mais complexos. Com a iPaaS, as empresas podem orquestrar fluxos de integração e maximizar a interoperabilidade entre sistemas díspares usando ferramentas como conectores criados previamente, mapas e componentes de transformação.
Essa centralização e integração simplificada tornam as soluções iPaaS ferramentas úteis para atingir as metas de STP. Em muitos casos, o STP é difícil de alcançar devido a limitações na troca de dados: os fluxos de dados entre sistemas de uma etapa do processo para a próxima são uma necessidade fundamental do STP. As plataformas iPaaS auxiliam os desenvolvedores na construção das integrações necessárias para criar sistemas automatizados de processamento direto.
A inteligência artificial (IA) já é utilizada em muitos aspectos dos sistemas STP. O processamento inteligente de documentos, ou IDP, depende da IA para ler e compreender documentos escritos à mão e usa processamento de linguagem natural para compreendê-los e encaminhar os dados para o local apropriado.
As ferramentas impulsionadas por IA também são usadas para avaliar os riscos, avaliar sinistros de seguros, detectar fraudes e muito mais. No setor bancário, as ferramentas de IA já são usadas para detectar lavagem de dinheiro, associar pagamentos e faturas e gerar automaticamente evidências e documentação para os auditores.
A Blockchain já é usada como infraestrutura subjacente em algumas aplicações fintech e apresenta possibilidades adicionais para capacidades futuras, como liquidação "T+0" (liquidação instantânea ou quase instantânea).
"T+1" e "T+2" referem-se ao período de liquidação de uma transação; ou seja, quantos dias úteis após a transação ocorre a liquidação? T+0 significaria zero dias entre a transação e a liquidação, para uma comunicação instantânea.
Em certos projetos, a blockchain pode reduzir a dependência de intermediários tradicionais, como redes de ACH e bancos correspondentes. No entanto, os requisitos regulatórios, de conformidade e de integração geralmente implicam a permanência de algum tipo de intermediário financeiro.
A automação robótica de processos, ou RPA, não é exatamente IA; é mais parecido a empregar um robô para executar uma tarefa específica. Uma IA pode pegar dados não estruturados, analisá-los e se adaptar a padrões; a RPA trata mais da entrada de dados e outras tarefas específicas. A RPA e a IA muitas vezes trabalham juntas, como uma espécie de combinação de "mãos e cérebro".
Na área financeira, por exemplo, a IA pode ser usada para analisar dados de transações e avaliar se está ocorrendo uma fraude. A RPA então parte dessa conclusão e pode bloquear transações de uma conta fraudulenta. Essa combinação é às vezes conhecida como automação inteligente, ou AI, e provavelmente continuará crescendo em complexidade, capacidade e popularidade no futuro.
Veja o que um iPaaS reinventado para a era da IA pode fazer. Com uma solução híbrida unificada para todos os cenários de integração e IA agêntica para impulsionar a produtividade, a IBM lidera o caminho em integração.
O cenário de iPaaS está mudando. Obtenha as mais recentes tendências de mercado no The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025
Saiba como a Bonfiglioli implementou uma única plataforma para enfrentar qualquer desafio de integração. Ela atende à necessidade empresarial de automação com pouco código, enquanto garante que a TI tenha total transparência e controle, não importa onde nossos dados estejam ou precisem estar. ” Fabio Zoboli, Arquiteto de Integração, Bonfiglioli
Descubra como o webMethods Hybrid Integration unifica IA, APIs, aplicativos e dados com um tour prático e autoguiado de três casos de uso importantes de iPaaS.
Navegue pelas complexidades da implementação do iPaaS com o guia especialista da IBM. Lide com os desafios de integração e capacite sua equipe com estratégias praticáveis.
Veja como a implementação do IBM webMethods pode proporcionar ROI mensurável para sua empresa, de acordo com o estudo TEI da Forrester.
Execute cargas de trabalho de missão crítica na nuvem — alto desempenho, segurança empresarial e flexibilidade de nuvem híbrida sem necessidade de trocar de plataforma.
Unifique ambientes locais, de nuvem privada e nuvem pública — uma infraestrutura aberta, escalável e segura que permite que você execute cargas de trabalho onde elas fazem mais sentido.
Aproveite ao máximo o valor da nuvem híbrida na era da IA agêntica.