As equipes financeiras perdem horas todas as semanas com trabalho manual, sistemas desconectados e retrabalhos durante o ciclo do pedido ao pagamento (O2C). Essas ineficiências ocultas retardam o fluxo de caixa, aumentam disputas e corroem a confiança dos dados financeiros.
do tempo financeiro é gasto em conciliações manuais1
da receita anual global perdida devido a vazamentos2
dos diretores financeiros entrevistados não confiam totalmente em seus dados financeiros3
dos CEOs entrevistados afirmam que sua organização está adotando ativamente Agentes de IA4
Quando os sistemas financeiros são unificados por meio da integração automática, as equipes têm uma visão consistente e confiável dos pedidos, faturamento e pagamentos em todos os sistemas. O resultado é um fluxo de caixa previsível, fechamento mais rápido e menos surpresas.
Unifique dados de ERP, CRM, faturamento e bancos em um fluxo confiável. Receba insights em tempo real sobre contas a receber, disputas e dependências de conformidade.
Automatize reconciliações, validações e transferências para eliminar o trabalho manual e acelerar a realização de caixa.
Detecte problemas antecipadamente, reduza disputas e proteja margens com fluxos de trabalho conectados de faturamento, faturamento e cobrança.
Conecte e automatize os sistemas que alimentam seu ciclo de O2C com a IBM webMethods Hybrid Integration. Capacite sua equipe financeira com fluxos de trabalho mais rápidos, governança mais sólida e visibilidade mais clara. Agora aprofunde-se em como essa transformação funciona explorando o playbook completo.
