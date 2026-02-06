Impulsionamento de clareza por meio de um processo unificado do pedido ao recebimento

Onde as finanças perdem tempo

As equipes financeiras perdem horas todas as semanas com trabalho manual, sistemas desconectados e retrabalhos durante o ciclo do pedido ao pagamento (O2C). Essas ineficiências ocultas retardam o fluxo de caixa, aumentam disputas e corroem a confiança dos dados financeiros.
≤ 40%

do tempo financeiro é gasto em conciliações manuais1

 26%

da receita anual global perdida devido a vazamentos2

 ~40%

dos diretores financeiros entrevistados não confiam totalmente em seus dados financeiros3

 61%

dos CEOs entrevistados afirmam que sua organização está adotando ativamente Agentes de IA4

Como é um ciclo de O2C unificado

Do caos à confiança

Quando os sistemas financeiros são unificados por meio da integração automática, as equipes têm uma visão consistente e confiável dos pedidos, faturamento e pagamentos em todos os sistemas. O resultado é um fluxo de caixa previsível, fechamento mais rápido e menos surpresas.

Três maneiras pelas quais a conectividade e a automação transformam os ciclos de O2C

Unifique dados de ERP, CRM, faturamento e bancos em um fluxo confiável. Receba insights em tempo real sobre contas a receber, disputas e dependências de conformidade.

Automatize reconciliações, validações e transferências para eliminar o trabalho manual e acelerar a realização de caixa.

Detecte problemas antecipadamente, reduza disputas e proteja margens com fluxos de trabalho conectados de faturamento, faturamento e cobrança.

Unifique suas cargas de trabalho financeiras

Conecte e automatize os sistemas que alimentam seu ciclo de O2C com a IBM webMethods Hybrid Integration. Capacite sua equipe financeira com fluxos de trabalho mais rápidos, governança mais sólida e visibilidade mais clara. Agora aprofunde-se em como essa transformação funciona explorando o playbook completo.

