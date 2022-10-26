“As roupas vêm da Ásia, cacau e frutas da África e café da América do Sul – a nova Lei da Cadeia de Suprimentos (Lieferkettengesetz) visa proteger os direitos das pessoas que produzem bens para o mercado alemão.”

Este prefácio da Lei de Devida Diligência da Cadeia de Suprimentos da Alemanha (SCDDA) no site do governo federal alemão mostra por que os governos estão intervindo para dar ênfase ao aspecto humano da cadeia de suprimentos, além dos impactos ambientais, como as emissões da cadeia de suprimentos.

Em 2021, a Alemanha aprovou a Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, LkSG, ou Lei de Devida Diligência da Cadeia de Suprimentos da Alemanha (SCDDA). Este é um momento decisivo na responsabilidade ambiental, social e de governança (ESG), pois é a primeira vez que as organizações alemãs serão legalmente responsáveis pelo respeito aos direitos humanos em suas cadeias de suprimentos globais.

Embora a Lei se concentre fortemente no "S" em ESG, ela considera que os riscos ambientais e seu impacto negativo na saúde humana nas cadeias de suprimentos estão profundamente interligados. Como resultado, a SCDDA exige que as organizações cumpram acordos internacionais com foco em riscos ambientais, como as convenções de Minamata e Basileia, para limitar os danos causados por poluentes, produtos químicos tóxicos e o manuseio e descarte de resíduos perigosos.

Neste artigo, nos aprofundamos sobre quem a SCDDA afeta, o que as organizações devem fazer para cumprir e como elas podem se preparar para as obrigações de devida diligência.

O que é a SCDDA alemã?

A Lei de Due Diligence da Cadeia de Suprimentos da Alemanha aplica obrigações de devida diligência a empresas que têm sua administração central, principal local de negócios, sede administrativa, sede estatutária ou filial na Alemanha para cumprir normas ambientais e de direitos humanos em suas cadeias de suprimentos.

A SCDDA introduz uma lista abrangente de obrigações, que inclui o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de risco para conformidade. Ela também detalha as medidas preventivas e corretivas necessárias e torna os procedimentos de reclamação obrigatórios. A lei exige documentação e relatórios regulares, e as violações estão sujeitas a multas de grande porte.

O que as organizações precisam fazer para cumprir a SCDDA?

As organizações devem monitorar e agir em relação a violações tanto dentro de suas próprias operações, bem como nas de seus fornecedores diretos (desde o processo de extração de matérias-primas até a entrega das mercadorias ao cliente), independentemente de a atividade ter sido realizada na Alemanha ou no exterior. .

Da mesma forma, se uma organização tomar conhecimento de uma possível violação de normas ambientais ou direitos humanos por um de seus fornecedores indiretos, será obrigada a realizar uma análise de risco das possíveis violações imediatamente.

A Lei estabelece não apenas um ônus muito claro para as organizações sobre o desempenho de sua cadeia de suprimentos, mas também exige ações e remediações significativas.

Principais conclusões

Para os executivos das empresas, isso significa que suas cadeias de suprimentos agora recebem a mesma atenção que o desempenho financeiro, pois a pressão aumenta para que estejam cientes do que está ocorrendo anteriormente — ou enfrentem riscos reais de reputação, investidores e financeiros.

Quais organizações se enquadram no escopo da cobertura da SCDDA?

Haverá duas fases para trazer as organizações para o escopo da SCDDA.

Fase 1: A partir de janeiro de 2023

A Lei de Devida Diligência da Cadeia de Suprimentos da Alemanha se aplicará a empresas sediadas na Alemanha com mais de 3.000 funcionários, ou filiais registradas na Alemanha de empresas estrangeiras com mais de 3.000 funcionários. A contagem de funcionários também inclui qualquer pessoal destacado no exterior para empresas domésticas. As empresas do grupo estão incluídas no cálculo do número de funcionários da empresa mãe e a Lei considera funcionários como "qualquer trabalhador com um contrato de trabalho por mais de seis meses". Esse critério se aplica a cerca de 600 empresas.

Fase 2: A partir de janeiro de 2024

O escopo será ampliado para empresas sediadas na Alemanha que empreguem mais de mil funcionários, ou filiais registradas na Alemanha de empresas estrangeiras com mais de 1.000 funcionários. Quando esse escopo estiver em vigor, o critério será aplicado a cerca de 2.900 empresas.

A SCDDA afetará pequenas e médias empresas (PMEs)?

É importante reconhecer que a Lei de Devida Diligência da Cadeia de Suprimentos da Alemanha terá um efeito em cascata. É esperado que as PMEs que talvez não estejam no escopo ainda sejam afetadas nos próximos meses e anos, pois as empresas maiores provavelmente repassarão as obrigações de devida diligência impostas a elas pela Lei aos seus fornecedores.