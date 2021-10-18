Oito maneiras pelas quais a RPA está ajudando a transformar o setor de telecomunicações

Telecomunicações é um setor altamente regulamentado, mas as empresas de telecomunicações precisam migrar rapidamente para acompanhar os últimos avanços na Tecnologia e na demanda dos clientes. A RPA pode ajudar as empresas de telecomunicações a crescerem mais ágeis e a permanecerem em conformidade — veja como:

1. Simplifique as aplicações e a infraestrutura

As empresas de telecomunicações dependem de uma combinação de sistemas e soluções de software para manter a integridade de suas redes e a eficiência de seus serviços. Elas podem mapear redes no Microsoft Visio, minerar essas redes para dados de processo como IBM Process Mining e usar uma plataforma de computação numérica como o MATLAB para mergulhar ainda mais nos insights gerados pela mineração de processos.

Fazer com que todos esses sistemas díspares compartilhem dados uns com os outros pode parecer assustador, mas a RPA torna isso fácil. Isso porque a RPA fornece um ponto universal de integração. A equipe de TI não precisa escrever um código especial ou construir novas APIs para facilitar a conexão do sistema. Em vez disso, os bots podem ser programados para seguir os mesmos passos que um trabalhador humano seguiria para transferir dados de uma ferramenta de mapeamento de rede para uma solução de mineração de processos para uma plataforma de computação numérica. Como bônus, os bots também são muito menos propensos a cometer erros ao mover dados entre sistemas.

Os bots de RPA também têm escalabilidade quase infinita. Se um CSP escolher uma solução de RPA com execução simultânea integrada, as equipes poderão executar vários bots ao mesmo tempo em uma única máquina. Isso permite várias transferências de dados entre vários sistemas simultaneamente, acelerando muito a velocidade dos processos automatizados.

2. Automatize o gerenciamento de rede

O tráfego de rede cresce de 40 a 50% a cada 12 a 16 meses e os CSPs devem garantir que a infraestrutura seja capaz de lidar com isso. Toda vez que uma rede fica mais lenta ou desconecta, isso representa uma possível perda de clientes e receita.

A RPA, combinada com o processamento de IA, pode ajudar a automatizar a otimização da rede para que as falhas sejam abordadas em tempo real com o mínimo de intervenção humana. Isso garante que a experiência do usuário permaneça consistentemente excelente.

Por exemplo, uma empresa pode usar algoritmos de aprendizado de máquina e IA para analisar dados de uso de rede. Essa análise pode identificar métricas específicas que sinalizam possíveis problemas de rede, como o número de usuários simultâneos ou a força do sinal. Um sistema de gerenciamento de business rules pode ser usado para descrever as etapas adequadas do fluxo de trabalho quando essas métricas atingem limites críticos. Quando esses limites são atingidos, a IA pode alertar um bot de RPA para agir com base nas business rules estabelecidas. O bot de RPA pode extrair os dados de rede, conectá-los a um relatório e enviar esse relatório aos técnicos de rede para que eles possam intervir para mitigar a possível falha.

3. Mantenha a conformidade

A Federal Communications Commission (FCC) sujeita o setor de telecomunicações a regulamentações pesadas, incluindo leis antitruste, de licenciamento e de preços. Manter a conformidade com as exigências regulatórias pode ser demorado e trabalhoso, mas a RPA pode torná-lo menos um fardo administrativo.

Tudo o que uma empresa precisa fazer é agendar um grupo de bots não supervisionados para coletar regularmente dados de conformidade relevantes de sistemas especificados e compilar tudo em uma planilha central. A organização terá acesso a informações atualizadas de conformidade sempre que necessário. Os dados também provavelmente serão mais precisos do que se um funcionário humano estivesse coletando-os, pois os bots de RPA não cometem erros de transcrição.

4. Gerencie metadados

As empresas de telecomunicações e mídia estão cada vez mais convergindo, pois cada uma depende da outra para realizar o valor total de suas ofertas. Consequentemente, mais empresas de telecomunicações estão expandindo para serviços de conteúdo e mídia para diversificar suas fontes de receita.

A RPA pode ajudar as empresas de telecomunicações a gerenciar as ofertas de continuidade com mais inteligência. Por exemplo, com a ajuda do reconhecimento óptico de caracteres (OCR) e do processamento de IA, a RPA pode extrair dados não estruturados do conteúdo e inseri-los em um sistema de gerenciamento de conteúdo como o Salesforce, onde esses dados podem ser usados para fins de marcação e categorização. Essa categorização facilita a oferta de conteúdo personalizado e sugestões de publicidade aos usuários.

5. Promova mais inovação

As soluções contemporâneas de RPA, como o IBM RPA, oferecem ferramentas de criação de bots com pouco código que permitem que cada membro da equipe crie bots de software eficazes, independentemente de terem ou não conhecimento técnico avançado. Quando qualquer um pode automatizar, a porta para maior inovação é aberta.

Por exemplo, os representantes de atendimento ao cliente teriam um insight em primeira mão de quais etapas da jornada do cliente poderiam mais se beneficiar da automação. Os técnicos de campo podem ter ideias sobre como simplificar o agendamento de serviços. Quando as empresas de telecomunicações tornam o software de RPA acessível a todos, elas capacitam todos os funcionários a ajudar a acelerar a transformação de negócios.