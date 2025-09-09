Para avançar em suas ambições digitais, o stc fez parceria com a IBM® Consulting para projetar uma arquitetura-alvo de nuvem híbrida ancorada em princípios de engenharia de plataforma para escalabilidade e resiliência. A IBM mobilizou uma equipe multifuncional de arquitetos, consultores, gerentes de programa e especialistas em telecomunicações para liderar a transformação em fluxos de trabalho críticos. A transformação incluiu design da plataforma de nuvem híbrida, modernização de aplicações para a nuvem, otimização de custos de infraestrutura e aprimoramento dos recursos de recuperação de desastres (DR).

O engajamento de nuvem híbrida começou com um workshop de cocriação, durante o qual a equipe realizou uma avaliação do cenário atual de nuvem, incluindo nuvem privada e sua infraestrutura subjacente. Foram identificadas várias lacunas e desafios, que foram priorizados com base nas necessidades de negócios. Usando esses insights, juntamente com tendências globais e práticas recomendadas do setor, foi definido um estado-alvo e um roteiro de transformação.

O componente-chave da arquitetura-alvo é o plano de controle, construído sobre princípios de engenharia de plataforma. Essa abordagem permite políticas unificadas, provisionamento automatizado de infraestrutura e governança operacional padronizada.

Novos recursos tecnológicos foram propostos como parte da arquitetura-alvo de nuvem híbrida, incluindo Multi Cloud Management Platform (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, base de nuvem, sustentabilidade e DR.

O engajamento de cloudification de aplicações começou com um processo colaborativo de descoberta, no qual as equipes construíram uma visão detalhada do cenário de TI do stc. Todas as aplicações foram avaliadas usando as ferramentas BlueCat e ICCA, o que levou ao desenvolvimento de um roteiro personalizado — incluindo disposições de nuvem — e uma arquitetura-alvo escalável para equilibrar desempenho, conformidade e crescimento.

Com o objetivo de reduzir tanto despesas de capital (CapEx) quanto despesas operacionais (OpEx), o stc e a IBM realizaram uma iniciativa abrangente de otimização de custos de infraestrutura. Isso revelou pressões de longa data relacionadas à manutenção de hardware, lock-in com fornecedor, dependência de bancos de dados proprietários, ineficiências na virtualização e escalabilidade limitada. Para enfrentar essas questões, o stc e a IBM desenvolveram um framework de governança juntamente com planos executáveis.

A resiliência foi tão importante quanto escala e eficiência. Para entregá-la, a IBM e o stc desenvolveram um blueprint de DR, que incluiu um estudo abrangente dos recursos e diretrizes de DR, além de um framework de governança para viabilizar planos de DR e de continuidade de negócios para as aplicações do stc. Avaliações arquitetônicas foram realizadas em aplicações, infraestrutura e camadas de rede para facilitar a adesão às diretrizes e à conformidade regulatória. Com cenários de teste claramente definidos e validação arquitetônica, o stc fortaleceu sua capacidade de proteger serviços críticos de negócios, garantindo continuidade e prontidão em toda a empresa.

A IBM e o stc fomentaram uma cultura de cocriação, garantindo alinhamento da liderança, transferência de conhecimento sem dificuldades e manutenção do ritmo em todos os fluxos de trabalho. Essa abordagem colaborativa aprimorou significativamente a continuidade de negócios de aplicações de missão crítica e possibilitou estratégias de resposta mais eficazes e oportunas.