A IBM e o stc group cocriam uma base de nuvem híbrida dinâmica — automatizando operações, modernizando aplicações e acelerando a transformação digital em toda a empresa.
O stc group, um dos principais habilitadores digitais, embarcou em iniciativas de modernização da nuvem para dar suporte ao seu portfólio em rápida expansão de serviços digitais. Para construir uma base mais escalável, eficiente e com melhor custo-benefício, o stc buscou elevar sua maturidade de nuvem ao integrar o poder de sua nuvem privada com a flexibilidade de soluções de nuvem pública. Essa abordagem estratégica teve como objetivo entregar uma arquitetura unificada, preparada para o futuro e capaz de oferecer alto desempenho em todos os ambientes.
Dando um salto estratégico além de uma migração convencional de lift and shift, o stc redefiniu seu modelo operacional para liberar todo o potencial da nuvem. A transformação enfatizou a habilitação em toda a empresa por meio de ferramentas nativas da nuvem, reforçadas por frameworks sólidos de governança para gerenciar segurança, conformidade e escalabilidade. Ancorado em uma estratégia de multinuvem com visão de futuro, o programa foi projetado para acelerar a geração de valor, promover inovação contínua e aumentar a agilidade organizacional em um cenário de mercado cada vez mais dinâmico.
Isso exigiu uma abordagem abrangente envolvendo pessoas, processos e tecnologia, além de padrões claros e padrões de automação reutilizáveis. Atento às regulamentações regionais e às demandas exclusivas de uma empresa em rápido crescimento, o stc está comprometido com um blueprint que integra agilidade e automação com governança robusta e conformidade de segurança.
Para avançar em suas ambições digitais, o stc fez parceria com a IBM® Consulting para projetar uma arquitetura-alvo de nuvem híbrida ancorada em princípios de engenharia de plataforma para escalabilidade e resiliência. A IBM mobilizou uma equipe multifuncional de arquitetos, consultores, gerentes de programa e especialistas em telecomunicações para liderar a transformação em fluxos de trabalho críticos. A transformação incluiu design da plataforma de nuvem híbrida, modernização de aplicações para a nuvem, otimização de custos de infraestrutura e aprimoramento dos recursos de recuperação de desastres (DR).
O engajamento de nuvem híbrida começou com um workshop de cocriação, durante o qual a equipe realizou uma avaliação do cenário atual de nuvem, incluindo nuvem privada e sua infraestrutura subjacente. Foram identificadas várias lacunas e desafios, que foram priorizados com base nas necessidades de negócios. Usando esses insights, juntamente com tendências globais e práticas recomendadas do setor, foi definido um estado-alvo e um roteiro de transformação.
O componente-chave da arquitetura-alvo é o plano de controle, construído sobre princípios de engenharia de plataforma. Essa abordagem permite políticas unificadas, provisionamento automatizado de infraestrutura e governança operacional padronizada.
Novos recursos tecnológicos foram propostos como parte da arquitetura-alvo de nuvem híbrida, incluindo Multi Cloud Management Platform (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, base de nuvem, sustentabilidade e DR.
O engajamento de cloudification de aplicações começou com um processo colaborativo de descoberta, no qual as equipes construíram uma visão detalhada do cenário de TI do stc. Todas as aplicações foram avaliadas usando as ferramentas BlueCat e ICCA, o que levou ao desenvolvimento de um roteiro personalizado — incluindo disposições de nuvem — e uma arquitetura-alvo escalável para equilibrar desempenho, conformidade e crescimento.
Com o objetivo de reduzir tanto despesas de capital (CapEx) quanto despesas operacionais (OpEx), o stc e a IBM realizaram uma iniciativa abrangente de otimização de custos de infraestrutura. Isso revelou pressões de longa data relacionadas à manutenção de hardware, lock-in com fornecedor, dependência de bancos de dados proprietários, ineficiências na virtualização e escalabilidade limitada. Para enfrentar essas questões, o stc e a IBM desenvolveram um framework de governança juntamente com planos executáveis.
A resiliência foi tão importante quanto escala e eficiência. Para entregá-la, a IBM e o stc desenvolveram um blueprint de DR, que incluiu um estudo abrangente dos recursos e diretrizes de DR, além de um framework de governança para viabilizar planos de DR e de continuidade de negócios para as aplicações do stc. Avaliações arquitetônicas foram realizadas em aplicações, infraestrutura e camadas de rede para facilitar a adesão às diretrizes e à conformidade regulatória. Com cenários de teste claramente definidos e validação arquitetônica, o stc fortaleceu sua capacidade de proteger serviços críticos de negócios, garantindo continuidade e prontidão em toda a empresa.
A IBM e o stc fomentaram uma cultura de cocriação, garantindo alinhamento da liderança, transferência de conhecimento sem dificuldades e manutenção do ritmo em todos os fluxos de trabalho. Essa abordagem colaborativa aprimorou significativamente a continuidade de negócios de aplicações de missão crítica e possibilitou estratégias de resposta mais eficazes e oportunas.
A plataforma de nuvem híbrida do stc já está promovendo melhorias em agilidade, resiliência e eficiência de custos. Seus processos foram ainda mais aprimorados com a introdução de novos recursos como MCMP, DevSecOps, AIOps, FinOps, interconexão de nuvem híbrida e uma fundação de nuvem privada atualizada. Essas adições estabeleceram as bases para um ambiente digital mais inteligente, automatizado e escalável.
Para melhorar ainda mais a eficiência operacional, o stc aprimorou suas funções de nuvem privada com recursos como Auto-Scaling, descomissionamento automático e desligamento automático.
Por meio da implementação do MCMP, o stc obteve conectividade multinuvem perfeita em três hiperescaladores líderes. Essa flexibilidade arquitetônica aprimorada capacitou as equipes a implementar cargas de trabalho em ambientes otimizados para desempenho, escalabilidade e conformidade.
Algumas das principais iniciativas geraram eficiências financeiras e operacionais mensuráveis:
Juntas, essas iniciativas refletem o compromisso do stc em construir uma empresa digital preparada para o futuro — ágil, resiliente e otimizada para gerar valor a longo prazo.
O grupo stc é um dos principais habilitadores digitais, com sede em Riad, Arábia Saudita. Fundado em 1998, o stc fornece serviços de telecomunicações, serviços digitais e soluções corporativas para milhões de clientes em todo o Oriente Médio, Norte da África e Europa. Como a maior operadora de telecomunicações do Reino, o stc desempenha um papel vital no avanço da transformação digital da região. Com cerca de 20.000 colaboradores e forte presença em mercados regionais-chave, o stc reportou receitas superiores a SAR 75,89 bilhões em 2024.
