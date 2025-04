Para resolver os desafios técnicos imediatos e criar um caminho viável para as estratégias de negócios futuras, a operadora nórdica de telecomunicações firmou parceria com a Compose IT e a IBM para implementar a Compose Operation Platform, baseada no IBM Cloud Pak for AIOps.

A Compose Operation Platform é uma solução turnkey completa, projetada para oferecer visibilidade unificada sobre dados de desempenho e dependências em empresas de telecomunicações, ajudando a melhorar o gerenciamento de incidentes e a remediação. O IBM Cloud Pak for AIOps, que serve de base para a solução, direciona informações de sistemas existentes e gatilhos de alarme diretamente para a plataforma, que coleta, organiza e gerencia tudo em uma única camada de apresentação.

O Arquiteto OSS comenta: “Ficamos impressionados com o profissionalismo e a expertise da Compose IT enquanto trabalhavam na resolução dos problemas da nossa solução legada, mesmo sob um prazo extremamente apertado.”

Alarmes que antes estavam isolados em diferentes aplicações agora aparecem em uma lista unificada. A solução permite visualizar dependências, correlações, prioridades e outros atributos dos alarmes, além de oferecer recursos de automação que ajudam a reduzir tarefas manuais.

O Gerente do NOC comenta: “No passado, quando um agente começava seu turno, ele passava um tempo revisando uma longa lista de alarmes, checando "o que é isso e aquilo" só para ter uma sensação de controle. Era muito fácil deixar passar um alarme importante. Com a Compose Operation Platform, usamos agrupamento e automação para tornar mais fácil compreender e lidar com as tarefas.”

Além disso, a plataforma Compose ajuda a aumentar a visibilidade e a colaboração entre diferentes equipes. O gerente do NOC explica ainda: “Com os sistemas legados operando separadamente, era difícil compartilhar o trabalho, enquanto agora podemos abrir a lista de alarmes de outra pessoa e entrar para ajudar. A Compose Operation Platform também é excelente do ponto de vista gerencial, pois consigo ver de relance que um agente tem uma lista com dez alarmes, que está em dia, e que, quando ele sai para o almoço, outra pessoa pode assumir imediatamente.”