O banco de dados de blockchain Orion: capacitando a gestão de dados com vários participantes

O Orion atende a uma ampla gama de aplicações importantes que lidam com várias necessidades do setor e fornecem soluções valiosas para empresas e organizações. Uma aplicação notável está no domínio da cadeia de suprimentos. O Orion pode servir como um repositório robusto para armazenar os dados de pegada de carbono de todos os componentes do produto, fornecidos pelos fabricantes de peças. Além disso, pode armazenar os termos de contratação entre compradores e vendedores dessas peças, assinados por ambas as partes. Além disso, o Orion permite a inclusão da fórmula usada para calcular a pegada de carbono do produto, juntamente com links para os dados de consumo de carbono de suas partes individuais, que podem ser atualizados pelo proprietário do produto. Ao aproveitar o Orion, as organizações podem garantir a autenticidade, o não repúdio e a integridade desses dados críticos. Além disso, mecanismos de controle de acesso de nível de chave garantem a privacidade de dados entre as partes envolvidas. Se necessário, técnicas de preservação da privacidade, como provas de conhecimento zero, podem ser empregadas para ocultar detalhes confidenciais, mesmo da parte central. Nesses casos, o Orion pode reter apenas os metadados necessários para demonstrar a precisão dos registros, que podem ser mantidos fora do sistema para auditores terceirizados.

Além da aplicação na cadeia de suprimentos, o Orion oferece inúmeros casos de uso altamente benéficos identificados por nossos clientes. Por exemplo, no setor financeiro e em domínios regulamentados, o Orion facilita os processos de auditoria apresentando prova de autenticidade, integridade de dados e evidência de adulteração nos registros das empresas. Nossos recursos multiassinaturas permitem a automação de vários processos de contratação de negócios e são compatíveis com serviços notariais em diferentes domínios. Além disso, o Orion pode ser usado para manter a autenticidade e a integridade das provas coletadas por meio de processos de sinistros de seguros. Ele pode simplificar o gerenciamento de licenças, certificados, registros educacionais e direitos de propriedade de organizações governamentais. O Orion também pode servir como uma plataforma digital segura para gerenciar processos, registros e status de vacinação, garantindo a confiabilidade. Além disso, permite o estabelecimento da procedência das mercadorias e a conformidade com os requisitos de manutenção nas cadeias de suprimentos. Além disso, o Orion pode servir como um armazenamento fora da cadeia para ecossistemas descentralizados, garantindo a integridade de dados em ambientes híbridos.

O Orion já foi implementado com sucesso como blockchain platform em vários projetos financiados pela UE. No projeto C4IIoT, o Orion melhorou o nível de confiança em uma plataforma de cibersegurança de IoT, fornecendo funcionalidades de rastreabilidade, procedência e não repúdio para rastrear mudanças nas configurações de máquinas e linhas de produção. No projeto COPA EUROPE, o Orion está sendo utilizado para rastrear a produção e o ciclo de vida de ativos de mídia, facilitando a negociação confiável e segura de vídeos esportivos, direitos e incentivos aos participantes. No projeto i4Q, o Orion foi empregado para proteger a integridade dos dados de IoT industrial, incluindo políticas de acesso de dispositivos e informações de localização críticas, apoiando casos de uso de fabricação inteligente. Esses projetos demonstram a versatilidade e confiabilidade do Orion como uma tecnologia de banco de dados de blockchain em cenários do mundo real.

O servidor Orion, sua documentação e o SDK do cliente estão disponíveis no Hyperledger Labs. Para se aprofundar nos recursos do Orion, leia nosso artigo “Orion: A Centralized Blockchain Database with Multi-Party Data Access Control”, que apresentamos e publicamos no ICBC 2023.

O banco de dados de blockchain Orion oferece uma solução robusta que aumenta a transparência, autenticidade e integridade em todos os ecossistemas de negócios. O Orion se diferencia de outros bancos de dados de blockchain centralizados ao capacitar inúmeras partes para controlar o acesso aos dados compartilhados. Seu amplo controle de acesso de leitura/gravação em nível de chave e os recursos de assinatura múltipla permitem que as organizações exerçam controle refinado sobre a gestão de dados e garantam a confiança nas interações com várias partes.