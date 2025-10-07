O que é mutável versus imutável?

Mutável versus imutável é um princípio que orienta as abordagens modernas no desenvolvimento de software e na gestão de infraestrutura.

A distinção pode ser comparada a escrever um texto em um quadro branco. Se você pode adicionar palavras, apagar partes ou alterar o que está escrito, isso é como um recurso mutável. Mas se o quadro branco for lacrado sob o vidro no momento em que você terminar e você precisar usar um novo quadro branco para escrever outra coisa, esse será um recurso imutável.

Embora esse conceito se aplique amplamente na computação, ele é mais comumente encontrado na programação. Na programação, é essencial para tarefas comuns entender quais tipos de dados podem ser modificados diretamente e quando uma nova cópia deve ser criada. Essas tarefas incluem escrever algoritmos, criar interfaces de programação de aplicativos (APIs) e projetar classes em programação orientada a objetos (OOP).

A escolha de usar objetos mutáveis ou imutáveis afeta a forma como os dados são gerenciados na memória, até que ponto eles podem ser compartilhados ou alterados com segurança e se podem ocorrer efeitos colaterais indesejados. Essa é a razão pela qual mutável versus imutável é um conceito fundamental para programadores iniciantes e experientes.

Por exemplo, na linguagem de programação Python, listas e dicionários são tipos mutáveis. Os itens podem ser adicionados, removidos ou modificados dentro desses objetos. Em contraste, objetos como booleanos (valores verdadeiros ou falsos) ou tuplas — coleções ordenadas como (1,2,3) — são tipos imutáveis. Seu conteúdo não pode ser alterado ou sofrer mutação sem criar um objeto totalmente novo.