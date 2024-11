Microprocessadores são o tipo predominante de processador de computador, integrando todos os componentes necessários de uma CPU em um único circuito. MPUs unem as unidades aritméticas, lógicas e de controle dos sistemas computacionais de CPU antiquados em um único hardware multipropósito, controlado por clock e baseado em registro. Esse design integrado melhora a confiabilidade reduzindo possíveis pontos de falha. Embora os microprocessadores não contenham memória para programas no chip, são otimizados para o uso geral exigente e projetados com compatibilidade com periféricos de computador especializados.

Principais componentes de um microprocessador

Os microprocessadores modernos combinam milhões de pequenos transistores, resistores e diodos montados em um material semicondutor para criar os componentes principais de um CPU.

Unidade lógica aritmética (ULA): principal unidade lógica da CPU, esse componente executa operações lógicas, incluindo cálculos matemáticos e comparações de dados.

Unidade de controle (CU): o circuito CU interpreta as instruções e inicia sua execução, direcionando as operações básicas do processador.

Registros: armazenamento de memória pequeno e rápido utilizado por uma CPU para manter temporariamente dados e instruções durante processos computacionais.

Memória cache: microprocessadores e CPUs usam memória cache, uma forma de memória de alta velocidade localizada próxima à CPU, para armazenar dados acessados com frequência e acelerar o desempenho.

Núcleos do processador: unidades de processamento individuais dentro de microprocessadores são conhecidas como núcleos. Os processadores modernos frequentemente incorporam múltiplos núcleos (dual-core, quad-core), permitindo um processamento paralelo ao possibilitar a execução de várias tarefas simultaneamente.

Módulos de E/S: Os componentes de E/S de um microprocessador são essenciais para gerenciar o fluxo de dados de e para a CPU, incluindo quaisquer periféricos de computador adicionais, incluindo periféricos de rede, como portas Ethernet ou unidades WiFi.

Tipos de microprocessadores e casos de uso

Microprocessadores versáteis podem ser encontrados em uma ampla variedade de aplicações, enquanto unidades especializadas são comumente empregadas para tarefas específicas que exigem alto poder de processamento. Variando de potência, desempenho, tamanho, consumo de energia e muitos outros aspectos, a seguir estão alguns dos principais tipos de microprocessadores: