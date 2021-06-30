JVM versus JRE versus JDK: qual é a diferença?

A JVM é responsável pela conversão de bytecode em código específico da máquina e é necessária em JDK e JRE. Também é dependente de plataforma e executa muitas funções, incluindo gerenciamento de memória e segurança. Além disso, a JVM pode executar programas que são escritos em outras linguagens de programação que foram convertidas para bytecode Java.

A Java Native Interface (JNI) é frequentemente chamada em conexão com a JVM. A JNI é um framework que permite que o código Java em execução no JVM se comunique com (ou seja, chame e seja chamado por) aplicações associados a um hardware e a uma plataforma específica do sistema operacional. Essas aplicações são chamadas de aplicações nativas e, geralmente, podem ser escritas em outras linguagens. Os métodos nativos são usados para migrar código nativo escrito em outras linguagens para uma aplicação Java.